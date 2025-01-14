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Assassin's Creed: Origins 27.10.2017
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 2 992 оценки

Assassin's Creed Origins и Valhalla теперь работают на Windows 11 24H2

monk70
Новости

Когда Microsoft выпустила обновление 24H2 для Windows 11, оно нарушило совместимость с рядом игр Ubisoft. Если быть точнее, проблемы возникли у Assassin’s Creed Origins и Valhalla. К счастью, Ubisoft выпустила исправления, устраняющие эти проблемы совместимости.

Steam загрузит небольшие исправления для этих двух игр. После их установки вы сможете запустить их на Windows 11 с обновлением 24H2. Обновление 1.62 для Assassin's Creed Origins весит примерно 230 МБ, а патч 1.7.0 для Assassin's Creed Valhalla – около 500 МБ.

Microsoft посоветовала ПК-геймерам воздержаться от обновления 24H2. По крайней мере, тем, кто в настоящее время играет в игры Ubisoft.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
LuckyСat

Бет-то тестерам горячий привет !

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