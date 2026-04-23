DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для последних версий Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Valhalla

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взломов для последних версий Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Valhalla.

Несмотря на то, что обе игры ранее уже были взломаны традиционным способом, последняя взломанная версия игры у Assassin's Creed: Origins - 1.5.1, в то время как DenuvOwO взломали 1.6.2, которая содержит ряд исправлений. В случае с Assassin's Creed: Valhalla, DenuvOwO взломали версию 1.7.0 - такую же как у кряка Empress, однако взлом от Empress имел некоторые проблемы (например вылеты при речных набегах), а так же не работал у части пользователей на Windows 11 24H2 и 25H2, даже с примененными фиксами.

Таким образом, DenuvOwO представляют альтернативу для тех пользователей, у кого имеются проблемы с традиционными кряками данных игр.