Игроки обвалили рейтинг Assassin's Creed Origins в Steam из-за проблем Windows 11

На Assassin's Creed Origins обрушился вал негативных отзывов в Steam, в которых игроки выражают свое недовольство техническими проблемами, связанными с недавним обновлением Windows 11. По словам авторов последних отзывов, обновление (24H2) сделало игру практически неиграбельной для многих пользователей, вызывая многочисленные сбои и зависания. Сейчас рейтинг игры в Steam опустился до «смешанного».
Обновление 24H2 вызвало ряд проблем с производительностью в играх. В частности, из-за конфликта с Easy Anti-Cheat игроки сталкиваются с черными экранами или вообще не могут запустить игру. Эта проблема затронула даже некоторые игры от Microsoft, такие как Halo: The Master Chief Collection и Sea of Thieves. О проблеме известно уже несколько месяцев, однако корпорация Microsoft ее так и не решила.
Остается лишь догадываться, почему игроки недовольны именно Origins, так как проблема коснулась и других игр студии, включая Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Возможно, причина такого гнева кроется в том, что в рамках зимней распродажи в Steam можно было приобрести Assassin's Creed Origins по самой низкой цене среди игр новой RPG-серии. Тем самым проблема затронула еще большее количество игроков, что еще больше повысило градус недовольства.
Пока что единым способом хоть как то решить эту проблему является откат Winows 11 на предыдущую версию 23H2. Microsoft даже ограничила выпуск обновлений на ПК, на которых установлены игры Ubisoft, но пользователи могут установить игру после обновления или установить обновления вручную.
На фоне и без того непростого 2024 года для Ubisoft, включая увольнения сотрудников и проблемы с продажами игр, эти проблемы еще больше подлили масла в огонь.Сейчас, когда Assassin's Creed Shadows уже находится в преддверии релиза, на компанию начинают оказывать все большее давление, чтобы она наконец разрешила сложившуюся ситуацию.
Проблема у винды,но виновата игра?! Логика однако)))
Я конечно понимаю, что многие геймеры дети, но чтобы такое количество умственно отсталых детей обвинило игру в проблеме винды... // Глеб Громов
Таково новое инклюзивное сообщество Юбисоф. Злое по упоминанию, и недовольное всегда. // Александр Смирнов
В кране нет воды, значит выпили Юбики // Глеб Громов
Кошка бросила котят, это Юбик виноват! 😂 // Глеб Громов
купил игру, а она не работает, значит виновата игра, все логично, а что на самом деле, мало кто из рядовых игроков будет разбираться, многие даже в настройках винды не разбираются, чтоб там про какие то обновы знали
Что-то многовато проблем с этой обновой- буквально вчера натыкался на пост, что в пое 2 эта обнова каким-то образом нагружает процы под завязку.
Может конечно мне ещё обновления не пришло, но проблем вообще нет никаких, хотя есть одна, это сраная arena breakout которая категорически не хочет удалятся с одиннадцатой винды.
Хорошо что я на 23Н, и проблем вроде как нет. // Александр Смирнов
Хорошо что я на 10, проблем вообще нет😎 // Александр Ку
Хорошо что я на Windows NT
Вот по этому я на вынь 11 не перехожу с 10 и еще долго не перейду, там что не обновление, то страдание, то одно отвалится, то другое.
Бро, тебе надо идти на XP, вот там то самая стабильная винда из всех. Покажи этим злобным корпоратом, что ты не попался на крючок прогресса!
ХР значительно устарел и его мало что поддерживает, как и 7 и 8.1
Сейчас оптимально для игр вынь 10
Т.е. новое обновление д**о, но виновата в этом игра? // Кейт Фостер
Это на фоне скорого краха студии, люди хотят ускорить её падение, хотя сами же и кормили эту контору годами, странные нынче геймеры пошли // Aleksei Zayats
Один дурачок начал либо предложил, остальные дебилы подхватили...
Причем тут игра и Windows, сверхдебилы.
Пока новую версию ДиректХ навязывать не начнут, буду пользоваться тем, что стабильно работает, благо ее скоро прекратят обновлять бесполезными обновлениями.))
винда 11 топ ,3 год стоит ваще проблем не было
вообще необновляю винду. незря ведь они по умолчанию отключили отказ от обновлений. а хорошее некогда, негде ненавязывают и оставляют выбор. у меня образ семёрки 2010г. сидел на ней около 10 лет без обновлений и не каких проблем. ставил только иногда по одному обновлению в ручную, и то если что то незапускалось и в инструкции для запуска требовалось обновление. все эти фиксы безопасности обычным пользователям нафиг не нужны. они нужны только компаниям, а компаниям они непроверенные обновы недают. только рядовым, которым они и ненужны. теперь у меня десятка 20h2, качал оригинальный образ, сам вырезал весь мусор, работает как часики.
держи в курсе
Типично, толпа, причем тут юбики... // Денис Колыванов
только недавно дети радовались новым ачивкам, подняв рейтинг, теперь другая проблема у них :-D
А я пожалуй поддержу жалующихся. Ибо это проблема игроделов. В частности Ubisoft. Это они должны следить за ОС и добавлять патчи. Это им нужен рабочий продукт на данной платформе. А не наоборот. Тем более если о проблеме давно известно. Не хотят работать - получайте критику, низкие оценки, уменьшение продаж. (Хотя какие продажи? Кто хотел,тот купил уже давно.)
так при чём юбки тут, если новость сразу пишет, что майки наложали
этим не привыкать
хм у меня сборка 24Н2 от овгорского пока проблем в играх не было дальше посмотрим надо установить этот ориджинс)))
У меня Diablo 2 фризило комп напрочь, пришлось эту обнову установить, с ней прошло
Это го*но в принципе не заслуживает высокого рейтинга, с этой части серия окончательно померла.
ппц какая же пк ущербная платформа..