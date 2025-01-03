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Assassin's Creed: Origins 27.10.2017
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 2 962 оценки

Игроки обвалили рейтинг Assassin's Creed Origins в Steam из-за проблем Windows 11

Gruz_
Новости

На Assassin's Creed Origins обрушился вал негативных отзывов в Steam, в которых игроки выражают свое недовольство техническими проблемами, связанными с недавним обновлением Windows 11. По словам авторов последних отзывов, обновление (24H2) сделало игру практически неиграбельной для многих пользователей, вызывая многочисленные сбои и зависания. Сейчас рейтинг игры в Steam опустился до «смешанного».

Обновление 24H2 вызвало ряд проблем с производительностью в играх. В частности, из-за конфликта с Easy Anti-Cheat игроки сталкиваются с черными экранами или вообще не могут запустить игру. Эта проблема затронула даже некоторые игры от Microsoft, такие как Halo: The Master Chief Collection и Sea of Thieves. О проблеме известно уже несколько месяцев, однако корпорация Microsoft ее так и не решила.

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Остается лишь догадываться, почему игроки недовольны именно Origins, так как проблема коснулась и других игр студии, включая Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Возможно, причина такого гнева кроется в том, что в рамках зимней распродажи в Steam можно было приобрести Assassin's Creed Origins по самой низкой цене среди игр новой RPG-серии. Тем самым проблема затронула еще большее количество игроков, что еще больше повысило градус недовольства.

Пока что единым способом хоть как то решить эту проблему является откат Winows 11 на предыдущую версию 23H2. Microsoft даже ограничила выпуск обновлений на ПК, на которых установлены игры Ubisoft, но пользователи могут установить игру после обновления или установить обновления вручную.

На фоне и без того непростого 2024 года для Ubisoft, включая увольнения сотрудников и проблемы с продажами игр, эти проблемы еще больше подлили масла в огонь.Сейчас, когда Assassin's Creed Shadows уже находится в преддверии релиза, на компанию начинают оказывать все большее давление, чтобы она наконец разрешила сложившуюся ситуацию.

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30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Stasonich_spb

Проблема у винды,но виновата игра?! Логика однако)))

9
Пользователь ВКонтакте

Я конечно понимаю, что многие геймеры дети, но чтобы такое количество умственно отсталых детей обвинило игру в проблеме винды... // Глеб Громов

5
Пользователь ВКонтакте

Таково новое инклюзивное сообщество Юбисоф. Злое по упоминанию, и недовольное всегда. // Александр Смирнов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

В кране нет воды, значит выпили Юбики // Глеб Громов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Кошка бросила котят, это Юбик виноват! 😂 // Глеб Громов

0
Темный-Властелин

купил игру, а она не работает, значит виновата игра, все логично, а что на самом деле, мало кто из рядовых игроков будет разбираться, многие даже в настройках винды не разбираются, чтоб там про какие то обновы знали

0
Alex Row

Что-то многовато проблем с этой обновой- буквально вчера натыкался на пост, что в пое 2 эта обнова каким-то образом нагружает процы под завязку.

3
SatirDog

Может конечно мне ещё обновления не пришло, но проблем вообще нет никаких, хотя есть одна, это сраная arena breakout которая категорически не хочет удалятся с одиннадцатой винды.

3
Пользователь ВКонтакте

Хорошо что я на 23Н, и проблем вроде как нет. // Александр Смирнов

2
Пользователь ВКонтакте

Хорошо что я на 10, проблем вообще нет😎 // Александр Ку

2
w0oozy Пользователь ВКонтакте

Хорошо что я на Windows NT

0
BewitchingBaron

Вот по этому я на вынь 11 не перехожу с 10 и еще долго не перейду, там что не обновление, то страдание, то одно отвалится, то другое.

1
Just-a-your-King

Бро, тебе надо идти на XP, вот там то самая стабильная винда из всех. Покажи этим злобным корпоратом, что ты не попался на крючок прогресса!

-6
BewitchingBaron Just-a-your-King

ХР значительно устарел и его мало что поддерживает, как и 7 и 8.1
Сейчас оптимально для игр вынь 10

9
Пользователь ВКонтакте

Т.е. новое обновление д**о, но виновата в этом игра? // Кейт Фостер

1
Пользователь ВКонтакте

Это на фоне скорого краха студии, люди хотят ускорить её падение, хотя сами же и кормили эту контору годами, странные нынче геймеры пошли // Aleksei Zayats

-1
Nimlis

Один дурачок начал либо предложил, остальные дебилы подхватили...
Причем тут игра и Windows, сверхдебилы.

1
Marc Crass

Пока новую версию ДиректХ навязывать не начнут, буду пользоваться тем, что стабильно работает, благо ее скоро прекратят обновлять бесполезными обновлениями.))

0
KILLA06

винда 11 топ ,3 год стоит ваще проблем не было

0
79676

вообще необновляю винду. незря ведь они по умолчанию отключили отказ от обновлений. а хорошее некогда, негде ненавязывают и оставляют выбор. у меня образ семёрки 2010г. сидел на ней около 10 лет без обновлений и не каких проблем. ставил только иногда по одному обновлению в ручную, и то если что то незапускалось и в инструкции для запуска требовалось обновление. все эти фиксы безопасности обычным пользователям нафиг не нужны. они нужны только компаниям, а компаниям они непроверенные обновы недают. только рядовым, которым они и ненужны. теперь у меня десятка 20h2, качал оригинальный образ, сам вырезал весь мусор, работает как часики.

0
Satty

держи в курсе

0
Пользователь ВКонтакте

Типично, толпа, причем тут юбики... // Денис Колыванов

0
PertinaciousVerin

только недавно дети радовались новым ачивкам, подняв рейтинг, теперь другая проблема у них :-D

0
LENIN100

А я пожалуй поддержу жалующихся. Ибо это проблема игроделов. В частности Ubisoft. Это они должны следить за ОС и добавлять патчи. Это им нужен рабочий продукт на данной платформе. А не наоборот. Тем более если о проблеме давно известно. Не хотят работать - получайте критику, низкие оценки, уменьшение продаж. (Хотя какие продажи? Кто хотел,тот купил уже давно.)

0
ComputerGamer

так при чём юбки тут, если новость сразу пишет, что майки наложали

0
Темный-Властелин

этим не привыкать

0
inkomniak

хм у меня сборка 24Н2 от овгорского пока проблем в играх не было дальше посмотрим надо установить этот ориджинс)))

-1
Amsix

У меня Diablo 2 фризило комп напрочь, пришлось эту обнову установить, с ней прошло

-2
saa0891

Это го*но в принципе не заслуживает высокого рейтинга, с этой части серия окончательно померла.

-7
vald11

ппц какая же пк ущербная платформа..

-7