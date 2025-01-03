Игроки обвалили рейтинг Assassin's Creed Origins в Steam из-за проблем Windows 11

На Assassin's Creed Origins обрушился вал негативных отзывов в Steam, в которых игроки выражают свое недовольство техническими проблемами, связанными с недавним обновлением Windows 11. По словам авторов последних отзывов, обновление (24H2) сделало игру практически неиграбельной для многих пользователей, вызывая многочисленные сбои и зависания. Сейчас рейтинг игры в Steam опустился до «смешанного».

Обновление 24H2 вызвало ряд проблем с производительностью в играх. В частности, из-за конфликта с Easy Anti-Cheat игроки сталкиваются с черными экранами или вообще не могут запустить игру. Эта проблема затронула даже некоторые игры от Microsoft, такие как Halo: The Master Chief Collection и Sea of Thieves. О проблеме известно уже несколько месяцев, однако корпорация Microsoft ее так и не решила.

Остается лишь догадываться, почему игроки недовольны именно Origins, так как проблема коснулась и других игр студии, включая Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Возможно, причина такого гнева кроется в том, что в рамках зимней распродажи в Steam можно было приобрести Assassin's Creed Origins по самой низкой цене среди игр новой RPG-серии. Тем самым проблема затронула еще большее количество игроков, что еще больше повысило градус недовольства.

Пока что единым способом хоть как то решить эту проблему является откат Winows 11 на предыдущую версию 23H2. Microsoft даже ограничила выпуск обновлений на ПК, на которых установлены игры Ubisoft, но пользователи могут установить игру после обновления или установить обновления вручную.

На фоне и без того непростого 2024 года для Ubisoft, включая увольнения сотрудников и проблемы с продажами игр, эти проблемы еще больше подлили масла в огонь.Сейчас, когда Assassin's Creed Shadows уже находится в преддверии релиза, на компанию начинают оказывать все большее давление, чтобы она наконец разрешила сложившуюся ситуацию.