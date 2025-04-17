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Assassin's Creed Origins 27.10.2017
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 3 117 оценок

Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey привлекли 40 миллионов игроков

monk70 monk70

В то время как Assassin's Creed Shadows продолжает показывать неплохие результаты, Ubisoft решила прокомментировать два других замечательных тайтла этой франшизы.

В кратком сообщении в своих социальных сетях Ubisoft сообщила, что и Assassin's Creed Origins, и Assassin's Creed Odyssey официально превысили 40 миллионов игроков.

Это, без сомнения, впечатляющее число, но мы должны помнить, что оно не отражает продажи, поскольку в обе игры можно играть через подписные сервисы, что, безусловно, внесло большой вклад в этот результат.

Assassin's Creed Origins была выпущена в 2017 году, а Assassin's Creed Odyssey появилась на рынке в 2018 году.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Владимир Губайдуллин

Все игры юбиков куплены в стиме.

Истоки - обожаю истоки,тема пирамид,загадок...сказка.

Одиссея - хуже,но играть можно,греция мне фиолетова

Вальгалла - нормальная тема,викинги,аррррггг,но 50/50

Мираж - фу нафиг,возвращение к старым играм и стелсу.Первые части играл в детстве...даааа прикольно,но стелс не моё.

Тени - тоже самое что и в Одиссеи,хуже,играть можно,но японщица хрень полная,как и гост цусимы.

Имортал феникс - шикарная игра,околозельда,можно облизывать целый день.

Фар край - Всё шикарное кроме 6 части.Лучшая 5 часть,при всём уважении к фанатм Васса,но он простив Иосифа маленький ребёнок,а Вера заставит вас плакать.

Остальной кооп мусор(кооп в играх в принципе мусор) не играл.

10
Рикочико

Фар край - Всё шикарное кроме 6 части.Лучшая 5 часть,при всём уважении к фанатм Васса,но он простив Иосифа маленький ребёнок,а Вера заставит вас плакать.

Какой-то видеоигровой культличности.

Hellium

вот они любители аванпостов, башен и черпания го в на ложкой

3
SHTOPOR93

Одиссея как по мне самая интересная часть получилась .

6
MagnanimousCecil

не проходи тесты на iq не трать время

5
sektor115 MagnanimousCecil

Судя по комментам ты его не прошел😄

WerGC

Одиссея топ

4
MagnanimousCecil

Соболезную

WerGC MagnanimousCecil

взаимно

Unicorling

Ориджин моя любимая часть

3
Egik81

С одной стороны да автор прав. С другой стороны этим играм уже по 7-8 лет и что они до сих пор привлекают внимание говорит о многом.

2
selfreaver

А еще когда-то Юбисофт умели делать игры, но кого это е*ёт

1
TerryTrix

Даже больше чем у Shadows на данный момент

WHisKY Del

Потому что это крутанские игрули

MagnanimousCecil

Пиз..ёжь конечно бесплатный, но вы там не оху….тей

sektor115

Доказывать обратное мы конечно не будем...😄😄😄

Tavi

Да чё там 40 млн? Вся галактическая Империя играет, не меньше.