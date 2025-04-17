Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey привлекли 40 миллионов игроков

В то время как Assassin's Creed Shadows продолжает показывать неплохие результаты, Ubisoft решила прокомментировать два других замечательных тайтла этой франшизы.
В кратком сообщении в своих социальных сетях Ubisoft сообщила, что и Assassin's Creed Origins, и Assassin's Creed Odyssey официально превысили 40 миллионов игроков.
Это, без сомнения, впечатляющее число, но мы должны помнить, что оно не отражает продажи, поскольку в обе игры можно играть через подписные сервисы, что, безусловно, внесло большой вклад в этот результат.
Assassin's Creed Origins была выпущена в 2017 году, а Assassin's Creed Odyssey появилась на рынке в 2018 году.
Все игры юбиков куплены в стиме.
Истоки - обожаю истоки,тема пирамид,загадок...сказка.
Одиссея - хуже,но играть можно,греция мне фиолетова
Вальгалла - нормальная тема,викинги,аррррггг,но 50/50
Мираж - фу нафиг,возвращение к старым играм и стелсу.Первые части играл в детстве...даааа прикольно,но стелс не моё.
Тени - тоже самое что и в Одиссеи,хуже,играть можно,но японщица хрень полная,как и гост цусимы.
Имортал феникс - шикарная игра,околозельда,можно облизывать целый день.
Фар край - Всё шикарное кроме 6 части.Лучшая 5 часть,при всём уважении к фанатм Васса,но он простив Иосифа маленький ребёнок,а Вера заставит вас плакать.
Остальной кооп мусор(кооп в играх в принципе мусор) не играл.
Фар край - Всё шикарное кроме 6 части.Лучшая 5 часть,при всём уважении к фанатм Васса,но он простив Иосифа маленький ребёнок,а Вера заставит вас плакать.
Какой-то видеоигровой культличности.
вот они любители аванпостов, башен и черпания го в на ложкой
Одиссея как по мне самая интересная часть получилась .
не проходи тесты на iq не трать время
Судя по комментам ты его не прошел😄
Одиссея топ
Соболезную
взаимно
Ориджин моя любимая часть
С одной стороны да автор прав. С другой стороны этим играм уже по 7-8 лет и что они до сих пор привлекают внимание говорит о многом.
А еще когда-то Юбисофт умели делать игры, но кого это е*ёт
Даже больше чем у Shadows на данный момент
Потому что это крутанские игрули
Пиз..ёжь конечно бесплатный, но вы там не оху….тей
Доказывать обратное мы конечно не будем...😄😄😄
Да чё там 40 млн? Вся галактическая Империя играет, не меньше.