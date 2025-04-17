Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey привлекли 40 миллионов игроков

В то время как Assassin's Creed Shadows продолжает показывать неплохие результаты, Ubisoft решила прокомментировать два других замечательных тайтла этой франшизы.

В кратком сообщении в своих социальных сетях Ubisoft сообщила, что и Assassin's Creed Origins, и Assassin's Creed Odyssey официально превысили 40 миллионов игроков.

Это, без сомнения, впечатляющее число, но мы должны помнить, что оно не отражает продажи, поскольку в обе игры можно играть через подписные сервисы, что, безусловно, внесло большой вклад в этот результат.

Assassin's Creed Origins была выпущена в 2017 году, а Assassin's Creed Odyssey появилась на рынке в 2018 году.