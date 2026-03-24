В Ubisoft назвали воссоздание утраченных цивилизаций ключевым преимуществом серии Assassin's Creed

Одним из важнейших элементов серии Assassin’s Creed всегда была возможность исследования огромных открытых миров, основанных на реальных исторических локациях. Фанаты уже успели посетить Древний Египет и Грецию, Рим эпохи Возрождения, Америку времен Войны за независимость и Париж периода Великой французской революции. По мнению одного из создателей серии, именно это делает её «столь великолепной».

Издание GamesRadar+ пообщалось с Тьерри Данеро, многолетним арт-директором Ubisoft, работавшим над такими частями, как Syndicate, Odyssey и Shadows. Разработчик считает, что возможность изучать историю в собственном темпе — важная часть наследия серии. Это позволяет перенестись в места, которых сегодня уже не существует, благодаря чему игроки могут многому научиться.

«История — это настолько огромная игровая площадка для Assassin’s Creed, что возможность обсуждать её вместе действительно много для меня значит. Для многих людей это способ посетить места, которых больше нет, места, окружающие важные моменты в жизни человечества. И я думаю, что современные видеоигры позволяют это — они дают игроку возможность прожить это по-своему и в своем ритме. Я считаю, именно поэтому серия так прекрасна. Она опирается на исторические знания, так что это отличный способ обучения».

Ubisoft, безусловно, гордится тем, насколько исторически достоверны созданные ими миры. В противном случае компания вряд ли продавала бы специальные экскурсионные туры в последних частях серии. Режим Discovery Tour лишен экшена и позволяет игрокам исследовать огромный мир словно музей, слушая пояснения гида.

Если абстрагироваться от Assassin’s Creed, трудно не согласиться со словами Данеро — игры действительно способны преподнести урок истории в увлекательной форме. Хорошим примером является Kingdom Come: Deliverance, действие которой разворачивается в средневековой Чехии. Студия Warhorse сделала большой упор на реализм, хотя разработчики и не скрывают, что иногда им приходилось жертвовать им ради игрового процесса.