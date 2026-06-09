16 июня Assassin's Creed Shadows получит финальное обновление

Согласно тизеру, опубликованному в официальных социальных сетях игры, Assassin's Creed Shadows получит «финальное обновление». Это несмотря на заявления Ubisoft о том, что поддержка игры практически завершилась примерно через год после её первоначального релиза.

Тизер обновления 1.1.11 ничего не раскрывает; всё, что мы знаем наверняка, это то, что оно выйдет на следующей неделе, 16 июня.

Некоторые поклонники Assassin's Creed Shadows утверждают, что поддержка после релиза была несколько слабой — особенно по сравнению с огромным количеством значимых патчей, которые получила Assassin's Creed Valhalla.