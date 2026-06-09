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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 339 оценок

16 июня Assassin's Creed Shadows получит финальное обновление

monk70 monk70

Согласно тизеру, опубликованному в официальных социальных сетях игры, Assassin's Creed Shadows получит «финальное обновление». Это несмотря на заявления Ubisoft о том, что поддержка игры практически завершилась примерно через год после её первоначального релиза.

Тизер обновления 1.1.11 ничего не раскрывает; всё, что мы знаем наверняка, это то, что оно выйдет на следующей неделе, 16 июня.

Некоторые поклонники Assassin's Creed Shadows утверждают, что поддержка после релиза была несколько слабой — особенно по сравнению с огромным количеством значимых патчей, которые получила Assassin's Creed Valhalla.

Трейлеры Обновления
22
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
EDDISON

отлично, как раз voice ломанет сразу финальную версию

12
Just-a-your-King

надеюсь они не добавят новые ачивки, замонало добивать эту клячу

8
DenuvOwO

Сегодня с утра в игре узнал

4
AtomicHeartGames

потом
МЫ СДЕЛАЛЕМ ЕЩЁ ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

NatanieLzZ

Игра была в списке тех, что будут поддерживать Dlss 5, который осенью планировали выпустить, так что это вряд ли последнее обновление

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