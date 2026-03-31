7 апреля Assassin's Creed Shadows получит поддержку PSSR 2 для PS5 Pro

7 апреля 2026 года Ubisoft интегрирует обновлённую версию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) в Assassin's Creed Shadows с обновлением 1.1.9. Это обновление улучшает стабильность изображения и детализацию во всех графических режимах на PS5 Pro.

Хотя игра уже поддерживала первую версию PSSR на момент запуска, обновлённая версия призвана обеспечить более точный анализ пикселей для минимизации визуальных артефактов и стандартизации качества изображения в различных режимах производительности.

Техническая модернизация в первую очередь направлена ​​на устранение недостатков предыдущих методов масштабирования: мелких движущихся геометрических объектов и шума трассировки лучей. По словам технического директора Роберта Фориеля и Николаса Лопеса, игра выигрывает в трёх ключевых областях:

Рендеринг растительности: трава и листья, смоделированные системой Atmos, часто имели тенденцию к размытию или потере детализации во время движения. Новая версия PSSR разработана для чёткого определения отдельных травинок даже в ветреную погоду и уменьшения мерцания в удалённой растительности.

Эффекты частиц и прозрачность: библиотека ИИ теперь лучше распознает, какие векторы движения важны для прозрачных плоскостей (дым, искры), что приводит к более стабильному рендерингу.

Шумоподавление при трассировке лучей: трассировка лучей по своей природе генерирует «шум», поскольку за кадр рассчитывается лишь ограниченное количество лучей. Новый алгоритм более эффективно фильтрует эти артефакты в отражениях и затенении окружающей среды, не размывая изображение.

Ключевым моментом для игроков является применение PSSR ко всем графическим настройкам (Производительность, Сбалансированный, Качество). Поскольку в Assassin's Creed Shadows используется динамическое масштабирование разрешения (DRS), внутреннее разрешение рендеринга колеблется в зависимости от нагрузки. PSSR выступает здесь в качестве промежуточного звена: он предназначен для компенсации потери качества при более низком внутреннем разрешении в режиме «Производительность», тем самым уменьшая визуальную разницу по сравнению с изначально более высоким разрешением в режиме «Качество».