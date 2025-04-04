Акции Ubisoft рухнули до 12-летнего минимума после судебного иска инвесторов

Стоимость акций Ubisoft достигла самого низкого уровня с 2013 года. Днем 4 апреля цена упала до 8,86 евро за акцию, что стало антирекордом за последние 12 лет.
Для сравнения: еще 3 апреля акции стоили 10,8 евро, а месяц назад — 12,14 евро. К моменту публикации новости цена частично восстановилась до 9,61 евро, но общее падение остается значительным.
Главным триггером обвала стала сделка Ubisoft с Tencent. В конце марта французская компания объявила о создании дочерней фирмы, которой передаст права на Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Tencent инвестирует 1,16 млрд евро, получив 25% доли в новом подразделении.
Однако инвестиционный фонд AJ Investments (владеющий 1% акций Ubisoft) выступил против соглашения. 3 апреля он, совместно с группой миноритарных инвесторов, подал иск в суд, требуя пересмотреть сделку. Фонд настаивает на прямой продаже активов за 4 млрд евро и распределении 75% суммы среди акционеров в виде дивидендов.
Текущая ситуация лишь усугубила затяжной кризис Ubisoft. С января 2021 года акции компании рухнули на 88%, потеряв основную часть своей стоимости.
Как Ubisoft отреагирует на давление инвесторов и удастся ли компании стабилизировать ситуацию – вопрос открытый. Однако пока рынки продолжают реагировать негативно, а финансовое будущее издателя остается под вопросом.
Ну вот.. пришли к тому с чего и начали ))
помянем
Ну всё скоро китайцы их за копейки полностью купят.
Одному богу известно как Гийемо смог на тонущем корабле развести Tencent на лярд евро. Если бы у него такой талант был к игрострою а не отжатию денег щас бы в такой ситуации не были.
Им лярда евро хватит на год поддержания штанов просто. Так что это такое себе.
Ну да, ну да - какие хитрые белые господа из Парижу и какие тупые китайские колхозники (Нет конечно, это долбоебы из Парижу просрали все бабки своих предков, которые веками грабили всех, до кого могли дотянуться).
Это как вчера Диджей Венс сморозил, что "мы берем деньги в долг у китайских крестьян, чтобы купить их продукцию". Обоссаться можно от смеха. Вы продаете сою и канадские бревна, а покупаете продукцию хай-тек. Проснись Вэнс, ты обосрался.
Также и Геймо, розвёл ёпта, розводила 😂😂
Это не развод, а бесплатная доза от дилера с целью подсадить юбисофт на китайское финансирование. Через несколько лет тенсент выкупит французов с потрохами.
Короче, инвесторы хотят продажи юбисофт Тенсенту и вывода денег, а юбики хотят новое подразделение с вливанием денег со стороны Тенсента в обмен на права?
Вот до чего доводит враньё хе хе хе
Чё вы тОксите тут? Это успех блин. Вы че не поняли что ли?)))))
Да не преувеличивайте, Ubisoft просто немножко потерся об экономический кризис, через год вернется в строй.
Надо бы акции прикупить,всё равно подрастут со временем обратно.
Ожидаемо однако.
За последнего ассасина их вообще закрыть надо
Стандартная ситуация, инвесторы обосрались тупыми действиями обрушив стоимость собственных акция.
Справедливости ради нужно отметить, что сейчас акции падают у всех на западе, не только у юбисофта. Но один факт очевиден - ассасин-уголек не спас юбисофт.