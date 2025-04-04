Акции Ubisoft рухнули до 12-летнего минимума после судебного иска инвесторов

Стоимость акций Ubisoft достигла самого низкого уровня с 2013 года. Днем 4 апреля цена упала до 8,86 евро за акцию, что стало антирекордом за последние 12 лет.

Для сравнения: еще 3 апреля акции стоили 10,8 евро, а месяц назад — 12,14 евро. К моменту публикации новости цена частично восстановилась до 9,61 евро, но общее падение остается значительным.

Главным триггером обвала стала сделка Ubisoft с Tencent. В конце марта французская компания объявила о создании дочерней фирмы, которой передаст права на Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. Tencent инвестирует 1,16 млрд евро, получив 25% доли в новом подразделении.

Однако инвестиционный фонд AJ Investments (владеющий 1% акций Ubisoft) выступил против соглашения. 3 апреля он, совместно с группой миноритарных инвесторов, подал иск в суд, требуя пересмотреть сделку. Фонд настаивает на прямой продаже активов за 4 млрд евро и распределении 75% суммы среди акционеров в виде дивидендов.

Текущая ситуация лишь усугубила затяжной кризис Ubisoft. С января 2021 года акции компании рухнули на 88%, потеряв основную часть своей стоимости.

Как Ubisoft отреагирует на давление инвесторов и удастся ли компании стабилизировать ситуацию – вопрос открытый. Однако пока рынки продолжают реагировать негативно, а финансовое будущее издателя остается под вопросом.