Акции Ubisoft рухнули до минимума 2015 года на фоне последних скандалов

Акции компании Ubisoft упали до минимума сентября 2015 года. Стоимость ценных бумаг стала снижаться 19 июля 2024-го после публикации последнего финансового отчета. В тот день на закрытии торгов цена составляла €19,38.

По словам журналистов, акции упали более чем на 14%, несмотря на то, что чистые поступления в первом квартале 2025 финансового года достигли €290 млн при ожидаемых €275 млн. При этом пользователи сети обратили внимание, что в целом с 2018-го ценные бумаги Ubisoft подешевели примерно в пять раз.

Цена акций упала на фоне скандалов, связанных с двумя предстоящими играми компании — Star Wars: Outlaws и Assassin's Creed: Shadows. В финансовом отчете топ-менеджеры рассказали, что проекты высоко оценили журналисты и геймеры, хотя на самом деле обе новинки представители сообщества раскритиковали.

Star Wars: Outlaws получила много негативных отзывов после выпущенного в середине июля 2024-го геймплейного ролика. Геймерам не понравился ИИ врагов, устаревший визуал, оптимизация и многое другое.

Assassin's Creed: Shadows подвергается критике еще с момента анонса. Пользователи сети возмущены выбором темнокожего воина в качестве одного из протагонистов, а также наличием несоответствий японской истории и культуре.