Акции Ubisoft рухнули до минимума 2015 года на фоне последних скандалов

Акции компании Ubisoft упали до минимума сентября 2015 года. Стоимость ценных бумаг стала снижаться 19 июля 2024-го после публикации последнего финансового отчета. В тот день на закрытии торгов цена составляла €19,38.
По словам журналистов, акции упали более чем на 14%, несмотря на то, что чистые поступления в первом квартале 2025 финансового года достигли €290 млн при ожидаемых €275 млн. При этом пользователи сети обратили внимание, что в целом с 2018-го ценные бумаги Ubisoft подешевели примерно в пять раз.
Цена акций упала на фоне скандалов, связанных с двумя предстоящими играми компании — Star Wars: Outlaws и Assassin's Creed: Shadows. В финансовом отчете топ-менеджеры рассказали, что проекты высоко оценили журналисты и геймеры, хотя на самом деле обе новинки представители сообщества раскритиковали.
Star Wars: Outlaws получила много негативных отзывов после выпущенного в середине июля 2024-го геймплейного ролика. Геймерам не понравился ИИ врагов, устаревший визуал, оптимизация и многое другое.
Assassin's Creed: Shadows подвергается критике еще с момента анонса. Пользователи сети возмущены выбором темнокожего воина в качестве одного из протагонистов, а также наличием несоответствий японской истории и культуре.
Еще вчера в другой теме коммент оставил, вот и подтверждение в виде новости подъехало.
Кто там кукарекал, что Убикам плевать на "ноющее" "меньшинство(гыгы)" "калоедов" и никак на них это не отразится?)
Мамкины брокеры.
Колебание акций с 22 евро до 19 евро у школьников нынче называется "отразилось на юбиках".
К стати 20 марта акции стояли 18.94. Тоже был каой то скандал? А почему таких же дегенеративных блогов и комментов, я тогда не видел?
А падение в 2021 с 81 евро видать тоже Ясуке виноват.
В глаза долбимся, или читать не умеем?
Не будь скандалов вокруг последних игр, то акции наверное пошли бы вверх, а не рухнули до минимума 15 года... Л - логика )
Дебилы любят читать всякую хню?
Уточнение для дебилов:
Минимум был 18.94 в марте и никаких особо громких скандалов тогда не было. Но дебилы будут ржать и кукарекать что Ясуке во всем виноват и юбисофт завтра обанкротятся.
Ну пусть теперь дальше сидят на этом минимуме. А лучше пусть упадут ниже минимума, на самое дно, где им и место )
если игра провалится или хотя бы недоберет, как таже far cry 6, то конец юбиков будет стремителен. туда им и дорога
Ага, сразу как на звездных войнах поднимутся, так сразу и конец настанет. Логично
Поделом.
Ничего удивительного,и по закону подлости вылезут и из этой ямы.
Старина Ив уверенным курсом идет
Туда им и дорога.
Сами себя закапали кому угодно пытаются угодить но только не игрокам, то игры вам не принадлежать то оптимизация на дне то ещё что.
Нынешняя юбисофт уже давно не та кампания подарившая геймерам отличнейшие игры такие как принц персий, сплинтер селл и первые две части Ассасина
Вот, это означает только одно, не всем по вкусу ИЗВРАЩЕНИЯ!
Вот почему то не жалко лягушатников, потому что жалко у пчёлки.
Да им наплевать...свой куш сорвут
Мне кажется нужно срочно запустить новый проект в виде Фар Края, Ассасина или Вотч Догса.
Народ соскучился по захвату башен и разведке вокруг них.
ну, или можно на классике выехать - Вторая Мировая, шутер.. Скины и текстурки из прошлых игр вставить и вуаля - новый успешный прибыльный онлайн проект на века.