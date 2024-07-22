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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 540 оценок

Акции Ubisoft рухнули до минимума 2015 года на фоне последних скандалов

Simple Jack
Новости

Акции компании Ubisoft упали до минимума сентября 2015 года. Стоимость ценных бумаг стала снижаться 19 июля 2024-го после публикации последнего финансового отчета. В тот день на закрытии торгов цена составляла €19,38.

По словам журналистов, акции упали более чем на 14%, несмотря на то, что чистые поступления в первом квартале 2025 финансового года достигли €290 млн при ожидаемых €275 млн. При этом пользователи сети обратили внимание, что в целом с 2018-го ценные бумаги Ubisoft подешевели примерно в пять раз.

Цена акций упала на фоне скандалов, связанных с двумя предстоящими играми компании — Star Wars: Outlaws и Assassin's Creed: Shadows. В финансовом отчете топ-менеджеры рассказали, что проекты высоко оценили журналисты и геймеры, хотя на самом деле обе новинки представители сообщества раскритиковали.

Star Wars: Outlaws получила много негативных отзывов после выпущенного в середине июля 2024-го геймплейного ролика. Геймерам не понравился ИИ врагов, устаревший визуал, оптимизация и многое другое.

Assassin's Creed: Shadows подвергается критике еще с момента анонса. Пользователи сети возмущены выбором темнокожего воина в качестве одного из протагонистов, а также наличием несоответствий японской истории и культуре.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Eios

Еще вчера в другой теме коммент оставил, вот и подтверждение в виде новости подъехало.

Кто там кукарекал, что Убикам плевать на "ноющее" "меньшинство(гыгы)" "калоедов" и никак на них это не отразится?)

10
Yoshemitsu

Мамкины брокеры.

Колебание акций с 22 евро до 19 евро у школьников нынче называется "отразилось на юбиках".

К стати 20 марта акции стояли 18.94. Тоже был каой то скандал? А почему таких же дегенеративных блогов и комментов, я тогда не видел?

А падение в 2021 с 81 евро видать тоже Ясуке виноват.

-8
Eios Yoshemitsu
Колебание акций с 22 евро до 19 евро у школьников нынче называется "отразилось на юбиках".

В глаза долбимся, или читать не умеем?

Не будь скандалов вокруг последних игр, то акции наверное пошли бы вверх, а не рухнули до минимума 15 года... Л - логика )

1
Yoshemitsu Eios

Дебилы любят читать всякую хню?

Уточнение для дебилов:

Акции Ubisoft рухнули до минимума 2015 года на фоне последних скандалов

Минимум был 18.94 в марте и никаких особо громких скандалов тогда не было. Но дебилы будут ржать и кукарекать что Ясуке во всем виноват и юбисофт завтра обанкротятся.

-7
Eios Yoshemitsu

Ну пусть теперь дальше сидят на этом минимуме. А лучше пусть упадут ниже минимума, на самое дно, где им и место )

3
Господин Никто

если игра провалится или хотя бы недоберет, как таже far cry 6, то конец юбиков будет стремителен. туда им и дорога

6
Spillik

Ага, сразу как на звездных войнах поднимутся, так сразу и конец настанет. Логично

-6
Eclair_93

Поделом.

5
nikvik jm

Ничего удивительного,и по закону подлости вылезут и из этой ямы.

3
ShiroiAkuma

Старина Ив уверенным курсом идет

3
SOLUS5678

Туда им и дорога.

3
kotasha

Сами себя закапали кому угодно пытаются угодить но только не игрокам, то игры вам не принадлежать то оптимизация на дне то ещё что.

3
Madiark

Нынешняя юбисофт уже давно не та кампания подарившая геймерам отличнейшие игры такие как принц персий, сплинтер селл и первые две части Ассасина

2
KISSoffDEATH

Вот, это означает только одно, не всем по вкусу ИЗВРАЩЕНИЯ!

1
Victor Dukoff

Вот почему то не жалко лягушатников, потому что жалко у пчёлки.

0
Апостлс

Да им наплевать...свой куш сорвут

0
Димка2010

Мне кажется нужно срочно запустить новый проект в виде Фар Края, Ассасина или Вотч Догса.

Народ соскучился по захвату башен и разведке вокруг них.

ну, или можно на классике выехать - Вторая Мировая, шутер.. Скины и текстурки из прошлых игр вставить и вуаля - новый успешный прибыльный онлайн проект на века.

-8