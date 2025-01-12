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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 733 оценки

Акции Ubisoft упали ещё сильнее после объявления о переносе Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Объявление о переносе Assassin's Creed Shadows, связанное с новой стратегией компании, направленной на продвижение ее продажи, привело к обвалу акций Ubisoft, которые зафиксировали -10,46% на открытии фондовой биржи в Париже 10 января. Это негативный показатель, который следует за и без того критическим периодом компании.

9 января Ubisoft опубликовала «Обновление стратегии» в разделе отношений с инвесторами на своем веб-сайте. В заявлении Ubisoft сообщила, что «назначила ведущих консультантов для изучения и реализации различных стратегических и капиталистических вариантов трансформации с целью достижения максимальной ценности для заинтересованных сторон. Этот процесс будет контролироваться независимыми членами Совета директоров. Ubisoft проинформирует рынок в соответствии с применимыми правилами, если и когда сделка состоится».

Ubisoft предпринимает "решительные шаги" для реорганизации компании

Слухи о возможной продаже издателя, вероятно, китайскому гиганту Tencent, циркулируют уже несколько месяцев, усугубленные неудачами XDefiant и Star Wars: Outlaws. За последние 12 месяцев Ubisoft потеряла 45% своей стоимости. Вероятно, именно поэтому инвесторы фондового рынка очень негативно отреагировали на различные объявления о новом стратегическом плане компании, включая отсрочки и неясные намеки на новые сокращения расходов, после закрытия двух студий.

Ubisoft в кризисе: акции упали более чем на 45%, достигнув исторического минимума за год

Классической вишенкой на торте стал перенос даты выхода Assassin's Creed Shadows с февраля на 20 марта 2024 года. Это уже второй перенос игры, выход которой изначально ожидался 12 ноября 2024 года. Официальной причиной было «лучше интегрировать отзывы игроков, собранные за последние три месяца, чтобы в полной мере раскрыть потенциал игры». Однако некоторые полагают, что настоящая причина — избежать февраля, который и так полон крупных релизов.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
NochnoiGid

Чем больше над компаниями "контроля" и "аналитиков", тем меньше вероятность успеха. Вроде очевидная вещь, которую не могут понять крупные конторы пытающиеся быть "в тренде", пихая повестку или делая ставку на визуал... Игры - это искусство. В ней должна быть видна рука создателя (главного геймдизайнера), как режиссёра в хорошем фильме. Чем больше проект прогибается под требования и хотелки инвесторов или издателей (в случае команд-разработчиков, которые издаются не сами) - тем более безликой и сухой получается игра. Не удивительно что всё чаще инди-проекты делят чарты онлайна с ААА-проектами гигантов, ибо в них есть та самая "душа"...

Хорошая же была студия, как и EA, BioWare и Бесезда... Но сейчас они сами себя убивают. На пике своих возможностей и ресурсов. Глупо. И обидно. Но, свято место - пусто не бывает.

6
BlooDDoG75

100%

1
Пользователь ВКонтакте

та пусть уже сдохнут хоспди // Василий Колтун

4
oleg21412

Печально, что переносы становятся всё более частыми. Ubisoft явно переживает не лучшие времена.

4
Константин335

Я думаю они просто хотят сделать все качественно, а не как со Star Wars Outlaws было, вот и переносят. Так даже лучше считаю

2
Макс20944

Классической вишенкой на торте стал перенос даты выхода Assassin's Creed Shadows с февраля на 20 марта 2024 года

Ошибка. Сейчас 2025.

3
Raf9111

Перенесли на 20 марта. Дату которая считается днем траура в японии после терракта в метро. Юбисофт пробивают дно за дном, не сдают позиции в кринжатине

2
yar1097

И что, теперь в этот день нельзя игры выпускать

0
Papa Joe
1
prorock

Они упали из-за грядущего поглощения, а не из-за переноса

1
Константин335

Я понял одно, на ПГ одни хейтеры и токсики, лучше вообще не заходить в комменты по теме игр Юбисофт, да и не только, а в большинство игр так. А так игру жду конечно, интересно посмотреть что же у них там получится, так как верю что Юбисофт смогут сделать отличный Ассассин

1
Пользователь ВКонтакте

Пока самая лучшая часть, это первая про крестовые походы и Вальгалла. Интересно, что в этот раз будет представлять из себя японская часть про мастера меча🙏 Быстрее бы уже вышла🤗 // New Show

1
Пользователь ВКонтакте

Первая, Вальгалла, что? // Дмитрий Дмитров

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я затёр Вальгаллу до дыр. Наиграл 198 часов. Очень вкатил сюжет, атмосфера и, конечно же офигенские DLS. А вот Мираж разочаровал. // New Show

0
UnfamiliarAlder

Я уверен, что скором времени Ubisoft попросту закроют и я буду рад если так и случится.
у Ubisoft релиз за релизом выходит полнейшая хрень, которое вообще никак не стоит моих денег чтоб покупать у Ubisoft что либо.
Раньше да, у юбиков игры было лучше, и самое смешно то, что они не выпускали в steam такие игры как Ассасин скрид мираж "год где то" а после того как они одумались почему же нам не приносит прибыль, то они решили выпустить её в стим, но и там в эту залупу никто не играл, да потому что вы делаете хYUню которая не стоит моих денег. Запомните, если юбики выйграют, и если они опять после выхода Assassin's Creed: Shadows будут выпускать полную хрень, то они мои деньги не увидят, я лучше подожду пиратку, да, мб с моей стороны это выглядит как меркантильность, мол почему ты разрабов не поддержишь своими деньгами)
Ещё меня удивляет как Sony теперь привязывает к своим играм PSN - ТАК ОН NAXYU никому не нужен) Sony лишь деньги так терять будут, они ещё спрашивают, почему наши игры не покупают, очень мало онлайна, так уберите PSN, и дайте возможность для всех стран покупать игры, верните пополнить стим, а не через какие то сайты.
Вывод такой - В Russian живём, сам понимаешь

0
Константин335

Я думаю что Юбисофт, что Сони точно знают что делают. И думаю вряд ли Юбики закроются, в основном темы выпускают чисто для хайпа, так как они приносят больше всего бонусов. Хейтеров много на ПГ. Так что думаю у них не так плохо как пишут в новостях, а даже хорошо. И честно сказать очень не хочется их закрытия, хочу еще увидеть и поиграть от них в Far Cry 7, любимая серия у них

1
igor lvov

Второй перенос!??? Да это всё! Игры про шоколадного зайца с самурайским мечом походу не будет! Ну и как следствие не будет и этой компании! Абсолютный пример, как бездарное руководство смогла всего то за год убить в глушняк не когда легендарную компашку! Да уж! ЁЁЁ

-1
kurskiy

Они как в начале октября "очнулись" с 10 до 14 евро, так с тех пор в районе 12-13 и находятся, иногда чуть поднимаясь, иногда чуть опускаясь.

-1
Константин335

Вот именно, а некоторые тут уже выдают что Юбисофт все, типичные хейтеры

-1
Шамп

20 000 сотрудников, за 3 года потеря капитализации в 5 раз, переговоры с тенсент. Еле слышимые релизы и АААА проект в полной жопе. Ну-ну.

0
kurskiy Шамп

Вот только находится компания в этой жопе давно, так что пост ради бонусов, ничего там критичного не случилось.

0
вупсич пупсич

Печально будет лишиться фар края, люблю эту серию. Просто ходить всяким дерьмом заниматься, вышки захватывать мне нравилось. Когда они наконец то решили добавить возможность играть за девушку, всё рушится. Это отстой.

-6
HITMAN 5

Это всё из за шахтёра которого они добавили, если бы был япончик то было бы ок.

0
вупсич пупсич HITMAN 5

Да асасин крид давно похоронили. Если бы они выпускали этот кал как инди игру - никто бы не был против. Но тут миллионы долларов вкладывать в подделку, это бред.
Деньги реально пилили.

-2