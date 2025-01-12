Акции Ubisoft упали ещё сильнее после объявления о переносе Assassin's Creed Shadows

Объявление о переносе Assassin's Creed Shadows, связанное с новой стратегией компании, направленной на продвижение ее продажи, привело к обвалу акций Ubisoft, которые зафиксировали -10,46% на открытии фондовой биржи в Париже 10 января. Это негативный показатель, который следует за и без того критическим периодом компании.

9 января Ubisoft опубликовала «Обновление стратегии» в разделе отношений с инвесторами на своем веб-сайте. В заявлении Ubisoft сообщила, что «назначила ведущих консультантов для изучения и реализации различных стратегических и капиталистических вариантов трансформации с целью достижения максимальной ценности для заинтересованных сторон. Этот процесс будет контролироваться независимыми членами Совета директоров. Ubisoft проинформирует рынок в соответствии с применимыми правилами, если и когда сделка состоится».

Слухи о возможной продаже издателя, вероятно, китайскому гиганту Tencent, циркулируют уже несколько месяцев, усугубленные неудачами XDefiant и Star Wars: Outlaws. За последние 12 месяцев Ubisoft потеряла 45% своей стоимости. Вероятно, именно поэтому инвесторы фондового рынка очень негативно отреагировали на различные объявления о новом стратегическом плане компании, включая отсрочки и неясные намеки на новые сокращения расходов, после закрытия двух студий.

Классической вишенкой на торте стал перенос даты выхода Assassin's Creed Shadows с февраля на 20 марта 2024 года. Это уже второй перенос игры, выход которой изначально ожидался 12 ноября 2024 года. Официальной причиной было «лучше интегрировать отзывы игроков, собранные за последние три месяца, чтобы в полной мере раскрыть потенциал игры». Однако некоторые полагают, что настоящая причина — избежать февраля, который и так полон крупных релизов.