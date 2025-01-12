Акции Ubisoft упали ещё сильнее после объявления о переносе Assassin's Creed Shadows

Объявление о переносе Assassin's Creed Shadows, связанное с новой стратегией компании, направленной на продвижение ее продажи, привело к обвалу акций Ubisoft, которые зафиксировали -10,46% на открытии фондовой биржи в Париже 10 января. Это негативный показатель, который следует за и без того критическим периодом компании.
9 января Ubisoft опубликовала «Обновление стратегии» в разделе отношений с инвесторами на своем веб-сайте. В заявлении Ubisoft сообщила, что «назначила ведущих консультантов для изучения и реализации различных стратегических и капиталистических вариантов трансформации с целью достижения максимальной ценности для заинтересованных сторон. Этот процесс будет контролироваться независимыми членами Совета директоров. Ubisoft проинформирует рынок в соответствии с применимыми правилами, если и когда сделка состоится».
Слухи о возможной продаже издателя, вероятно, китайскому гиганту Tencent, циркулируют уже несколько месяцев, усугубленные неудачами XDefiant и Star Wars: Outlaws. За последние 12 месяцев Ubisoft потеряла 45% своей стоимости. Вероятно, именно поэтому инвесторы фондового рынка очень негативно отреагировали на различные объявления о новом стратегическом плане компании, включая отсрочки и неясные намеки на новые сокращения расходов, после закрытия двух студий.
Классической вишенкой на торте стал перенос даты выхода Assassin's Creed Shadows с февраля на 20 марта 2024 года. Это уже второй перенос игры, выход которой изначально ожидался 12 ноября 2024 года. Официальной причиной было «лучше интегрировать отзывы игроков, собранные за последние три месяца, чтобы в полной мере раскрыть потенциал игры». Однако некоторые полагают, что настоящая причина — избежать февраля, который и так полон крупных релизов.
Чем больше над компаниями "контроля" и "аналитиков", тем меньше вероятность успеха. Вроде очевидная вещь, которую не могут понять крупные конторы пытающиеся быть "в тренде", пихая повестку или делая ставку на визуал... Игры - это искусство. В ней должна быть видна рука создателя (главного геймдизайнера), как режиссёра в хорошем фильме. Чем больше проект прогибается под требования и хотелки инвесторов или издателей (в случае команд-разработчиков, которые издаются не сами) - тем более безликой и сухой получается игра. Не удивительно что всё чаще инди-проекты делят чарты онлайна с ААА-проектами гигантов, ибо в них есть та самая "душа"...
Хорошая же была студия, как и EA, BioWare и Бесезда... Но сейчас они сами себя убивают. На пике своих возможностей и ресурсов. Глупо. И обидно. Но, свято место - пусто не бывает.
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та пусть уже сдохнут хоспди // Василий Колтун
Печально, что переносы становятся всё более частыми. Ubisoft явно переживает не лучшие времена.
Я думаю они просто хотят сделать все качественно, а не как со Star Wars Outlaws было, вот и переносят. Так даже лучше считаю
Классической вишенкой на торте стал перенос даты выхода Assassin's Creed Shadows с февраля на 20 марта 2024 года
Ошибка. Сейчас 2025.
Перенесли на 20 марта. Дату которая считается днем траура в японии после терракта в метро. Юбисофт пробивают дно за дном, не сдают позиции в кринжатине
И что, теперь в этот день нельзя игры выпускать
Они упали из-за грядущего поглощения, а не из-за переноса
Я понял одно, на ПГ одни хейтеры и токсики, лучше вообще не заходить в комменты по теме игр Юбисофт, да и не только, а в большинство игр так. А так игру жду конечно, интересно посмотреть что же у них там получится, так как верю что Юбисофт смогут сделать отличный Ассассин
Пока самая лучшая часть, это первая про крестовые походы и Вальгалла. Интересно, что в этот раз будет представлять из себя японская часть про мастера меча🙏 Быстрее бы уже вышла🤗 // New Show
Первая, Вальгалла, что? // Дмитрий Дмитров
Я затёр Вальгаллу до дыр. Наиграл 198 часов. Очень вкатил сюжет, атмосфера и, конечно же офигенские DLS. А вот Мираж разочаровал. // New Show
Я уверен, что скором времени Ubisoft попросту закроют и я буду рад если так и случится.
у Ubisoft релиз за релизом выходит полнейшая хрень, которое вообще никак не стоит моих денег чтоб покупать у Ubisoft что либо.
Раньше да, у юбиков игры было лучше, и самое смешно то, что они не выпускали в steam такие игры как Ассасин скрид мираж "год где то" а после того как они одумались почему же нам не приносит прибыль, то они решили выпустить её в стим, но и там в эту залупу никто не играл, да потому что вы делаете хYUню которая не стоит моих денег. Запомните, если юбики выйграют, и если они опять после выхода Assassin's Creed: Shadows будут выпускать полную хрень, то они мои деньги не увидят, я лучше подожду пиратку, да, мб с моей стороны это выглядит как меркантильность, мол почему ты разрабов не поддержишь своими деньгами)
Ещё меня удивляет как Sony теперь привязывает к своим играм PSN - ТАК ОН NAXYU никому не нужен) Sony лишь деньги так терять будут, они ещё спрашивают, почему наши игры не покупают, очень мало онлайна, так уберите PSN, и дайте возможность для всех стран покупать игры, верните пополнить стим, а не через какие то сайты.
Вывод такой - В Russian живём, сам понимаешь
Я думаю что Юбисофт, что Сони точно знают что делают. И думаю вряд ли Юбики закроются, в основном темы выпускают чисто для хайпа, так как они приносят больше всего бонусов. Хейтеров много на ПГ. Так что думаю у них не так плохо как пишут в новостях, а даже хорошо. И честно сказать очень не хочется их закрытия, хочу еще увидеть и поиграть от них в Far Cry 7, любимая серия у них
Второй перенос!??? Да это всё! Игры про шоколадного зайца с самурайским мечом походу не будет! Ну и как следствие не будет и этой компании! Абсолютный пример, как бездарное руководство смогла всего то за год убить в глушняк не когда легендарную компашку! Да уж! ЁЁЁ
Они как в начале октября "очнулись" с 10 до 14 евро, так с тех пор в районе 12-13 и находятся, иногда чуть поднимаясь, иногда чуть опускаясь.
Вот именно, а некоторые тут уже выдают что Юбисофт все, типичные хейтеры
20 000 сотрудников, за 3 года потеря капитализации в 5 раз, переговоры с тенсент. Еле слышимые релизы и АААА проект в полной жопе. Ну-ну.
Вот только находится компания в этой жопе давно, так что пост ради бонусов, ничего там критичного не случилось.
Печально будет лишиться фар края, люблю эту серию. Просто ходить всяким дерьмом заниматься, вышки захватывать мне нравилось. Когда они наконец то решили добавить возможность играть за девушку, всё рушится. Это отстой.
Это всё из за шахтёра которого они добавили, если бы был япончик то было бы ок.
Да асасин крид давно похоронили. Если бы они выпускали этот кал как инди игру - никто бы не был против. Но тут миллионы долларов вкладывать в подделку, это бред.
Деньги реально пилили.