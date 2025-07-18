Акционеры Ubisoft раскритиковали компанию за включение Ясукэ в Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows стала последним релизом Ubisoft AAA-уровня для одной из самых продолжительных ИС в индустрии. В преддверии релиза игра также вызвала множество споров, связанных с Ясукэ, знаменитым чёрным самураем.
С тех пор споры вокруг Ясукэ практически утихли, но, похоже, акционеры Ubisoft всё ещё не уверены в правильном решение включить персонажа в игру. Более того, акционеры даже подняли этот вопрос на недавней встрече с генеральным директором Ubisoft.
В начале этого месяца состоялось новое собрание Ubisoft, на котором акционеры и генеральный директор Ив Гиймо обсудили различные ключевые темы. Что касается Assassin's Creed Shadows, акционеры выразили обеспокоенность по поводу включения Ясукэ в игру и даже упомянули термин «woke» в ходе обсуждения этого вопроса.
Для справки: этот термин часто использовался до выхода последней части Assassin's Creed. Генеральный директор Ив Гиймо не особо прокомментировал этот момент, но ответил, что Ясукэ был включён для того, чтобы показать героическое путешествие.
Мы хотели показать персонажей, совершивших героические путешествия.
– Ив Гиймо
На той же встрече акционеры обсудили и другие важные вопросы, такие как провал Star Wars: Outlaws, падение акций Ubisoft и многое другое. Однако наибольший интерес представляют комментарии по поводу Assassin's Creed Shadows.
Игра уже давно пройдена,что не так с Ясуке?
У меня только одна претензия,что юбисофт обратилась к парашной культуре Японии.К самому Ясуке нет претензий.
он лишний и не нужный персонаж и каждый раз дают выбор если хочешь за одного персонажа играть, медленный сбивает всё вокруг лазить не умеет на какой хрен держать Ясукэ который не умеет и бесполезный. В игре Assassin’s Creed Syndicate там был Джейкоб Фрай и Иви Фрай там выбор оправдан и имел смысл тебе хотелось играть за них но тут вообще нету этого.
// Илья Прохоров
Где ты в шедоус увидел культуру японии? Они из кореи и китая натырили почти все, от японии там только название осталось и пара имён.
Эмм.... сейчас?
Но он же исторически достоверен /s. Или акционеры эту дичь не схавали, как и геймеры? И вопрос в том, где были эти акционеры, когда юбиков с гoвном мешали за Ясукэ все, кому не лень?
Нуу, лучше поздно, чем никогда))
поздно спохватились
https://youtu.be/UrJMmOMCKf4?t=9819
Вспомнилось: поздно спохватился, дружок :)
уже выпустили Игру с ним а убирает и заменят Японцем нужно было ещё с разработки
Надо было убрать мальчика этого и оставить только этого сигма ниггу, проблема Shadows это присутствие второго персонажа. Ну и главная ошибка в том что Ubisoft прогнулись под Японией, и не раскрыли потенциал негра. Вы только представьте как крутой ниггер вырывается из рабства и начинает уничтожать буквально японских феодалов всяких, карает их кувалдой.. ВОт такую игру я бы поиграл, а так это соевый ниггер и мальчик - естественно это слабо.
уже бы давно вырезали Ясукэ с игры и переписали чучуть сюжет в основном сюжет за Наоэ
Акционеры родом из Эстонии?
Играя в sw outlaws я тоже наивно думал что основная проблема игры это специально сделанная уродина. Но оказалось что все остальные элементы - стелс, стрельба, прокачка, езда на транспорте то есть все то что они прокачивали и доводили до идеала за последние 15 лет было просто забыто за секунду. На релизе всё это просто не работало.
То есть проблема ни только в том, что они упёрлись в повестку они ещё умудрились за пару лет растерять все таланты и чуть ли не половину топовых специалистов.
юбисовт умерла на Division )