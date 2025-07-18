Акционеры Ubisoft раскритиковали компанию за включение Ясукэ в Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows стала последним релизом Ubisoft AAA-уровня для одной из самых продолжительных ИС в индустрии. В преддверии релиза игра также вызвала множество споров, связанных с Ясукэ, знаменитым чёрным самураем.

С тех пор споры вокруг Ясукэ практически утихли, но, похоже, акционеры Ubisoft всё ещё не уверены в правильном решение включить персонажа в игру. Более того, акционеры даже подняли этот вопрос на недавней встрече с генеральным директором Ubisoft.

В начале этого месяца состоялось новое собрание Ubisoft, на котором акционеры и генеральный директор Ив Гиймо обсудили различные ключевые темы. Что касается Assassin's Creed Shadows, акционеры выразили обеспокоенность по поводу включения Ясукэ в игру и даже упомянули термин «woke» в ходе обсуждения этого вопроса.

Для справки: этот термин часто использовался до выхода последней части Assassin's Creed. Генеральный директор Ив Гиймо не особо прокомментировал этот момент, но ответил, что Ясукэ был включён для того, чтобы показать героическое путешествие.

Мы хотели показать персонажей, совершивших героические путешествия.

– Ив Гиймо

На той же встрече акционеры обсудили и другие важные вопросы, такие как провал Star Wars: Outlaws, падение акций Ubisoft и многое другое. Однако наибольший интерес представляют комментарии по поводу Assassin's Creed Shadows.