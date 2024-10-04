Аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз по продажам Assassin's Creed: Shadows и перспективам самой Ubisoft

Как стало известно, аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз касательно перспектив как самой компании Ubisoft, так и предстоящей Assassin's Creed: Shadows.

Ранее Deutsche Bank уже снизил рейтинг акций Ubisoft с "покупать" до "держать", а так же заявил, что сокращение прогнозов по компании стало "больше ожидаемого". При этом перенос выхода Assassin's Creed: Shadows выталкивает значительную сумму доходов компании на следующий финансовый год, что сильно скажется на текущем финансовом году. Кроме того, аналитики Deutsche Bank также снизили прогнозы и относительно продаж самой игры - с 8 до 7 миллионов копий за 12 месяцев.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.