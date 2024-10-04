Аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз по продажам Assassin's Creed: Shadows и перспективам самой Ubisoft

Как стало известно, аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз касательно перспектив как самой компании Ubisoft, так и предстоящей Assassin's Creed: Shadows.
Ранее Deutsche Bank уже снизил рейтинг акций Ubisoft с "покупать" до "держать", а так же заявил, что сокращение прогнозов по компании стало "больше ожидаемого". При этом перенос выхода Assassin's Creed: Shadows выталкивает значительную сумму доходов компании на следующий финансовый год, что сильно скажется на текущем финансовом году. Кроме того, аналитики Deutsche Bank также снизили прогнозы и относительно продаж самой игры - с 8 до 7 миллионов копий за 12 месяцев.
Assassin's Creed: Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
"Как стало известно, аналитики Deutsche Bank понизили свой прогноз касательно перспектив как самой компании Ubisoft, так и предстоящей Assassin's Creed: Shadows"
Надеюсь, очередную часть повесточной деградации под заголовком Assassin's Creed, НЕ купят максимально возможное количество игроков, и тогда, возможно, только возможно, Ubisoft перестанет поганить серию и-или получив огромные убытки наконец-то уйдёт в закат своей деятельности, что имхо, было бы правильно. Испоганить столько серий, унылым, однообразным, да к тому же насквозь провонявшим повесткой и извращениями, ежегодным и не только, мусором – это нужно очень постараться, но, имхо, они (Ubisoft) смогли это сделать и повторюсь, их завершение существования было бы крайне правильным и более чем заслуженным концом.
Спасибо, что хоть Сэма Фишера не успели сделать негром-геем
Еще не поздно рассказать об их плотских отношениях с Ламбертом в приквелах))
Вот читаю это и думаю: А ведь когда-то наши игры были просто глупой ерундой в глазах родителей и общества. Теперь же вон оно как, целые аналитики банковские прогнозы делают, гигантские суммы крутятся и бизнес стратегии мутятся. Думаю, эта корпоративная дрянь и отравила игровую индустрию - слишком много денег в ней и ей занялись серьёзные организации для умножения своих капиталов. О том что это творчество, уже и вспоминать не принято. Это теперь продукт, а мы потребители. Юристы стали вместо геймдизайнеров решать что лучше для игр...
А как хочется снова увидеть игру и вместо потребителя побыть игроком.
Очень хорошие слова ты сказал, друг.
И к сожалению того лампового времени уже не вернуть. Игропром стал бизнесом, и в обратную сторону это уже не заработает никак. Так же и с фильмами, кинофраншизами, сериалами, где составляются целые дорожные карты по выпуску жвачки для мозгов. Издатели борятся за релизные даты и окна чтобы не конкурировать друг с другом и каждый успел урвать свой кусок баблинского, творчество жестко цензурируется или извращается, а неугодное трендам - критикуется и отменяется. И самое плохое то, что решения принимают люди крайне далекие от простого человеческого удовольствия - играть. Гендиректор мегакорпорации ниразу не держал в руках джойстик, но именно он согласовывает, какие кнопки должен нажимать игрок в очередной донатной помойке.
Отчасти сами игроки и виноваты. Они готовы отваливать круглые суммы за шмот и скины, делать предзаказы заведомо сырых продуктов, оправдывать халтуру разрабов прошлыми заслугами
Грустная правда
уберите из названия ассасинс. это уже не ассасины, серия вообще не пойми про что
Открою секрет. Ассассины были только в первой части.
А Эцио получается нарвался на косплееров?:)
Он нарвался на разборку семей)
Не правда, в Юнити братство тоже нормально показано.
Но в целом согласен, от Ассасинов в Ассасинах уже давным давно ничего нет. Начиная с Origins которая всем так якобы зашла (как ведьмак) это все усугубилось. До сих пор вот разгребаем.
Не знаю.всё таки события про ближний и средний восток, убежище в горной крепости. Италия как-то не очень вписывается
А где утырок с авой юбисофт? Что то давно его не видно
Слился он
)))) тоже заметил. Столько прекрасных новостей, а его что то нет нигде))))
Говорят что он согласился на искусственную кому до 12 ноября
его уволили
Юбики сделали всё, чтобы себя закопать.
Очень хочу, чтобы игра провалилась, очень сильно.
откуда такое фанатичное желание и какие критерии провала?)
Не люблю Ubisoft.
А кто тебе больше по душе?
пора продавать рупии! ааааааааааааааааааа!
Всегда любил серию Assassin's Creed, но с каждым разом всё больше вносили "разнообразия" и скучной однобразицы. Последняя игра, в которую я нормально поиграл, была Одиссея, и да, там в целом всё хорошо. После этого — скучнейшая Вальгалла. Мираж я уже пропустил, не думаю, что он стал интереснее. Если только сеттинг можно оценить как плюс, но это больше закос под олдскул и первые части серии. Вот и сейчас выходит Шадоу, и что имеем? Переполнено повесткой, скорее всего, будут все те же скучные активности, как в Вальгалле, типа зачистки аванпостов и т.п. Зачистка аванпостов может быть интересна в первый раз, но не когда ты делаешь это в 30-й раз для развития персонажа или каких-то ещё дел. Ну и вишенкой на торте является скучная сюжетка, где тебе нужно перебить 30-50 целей твоего древа убийства ассасина, и всё — ты молодец. Никакой интриги, никаких особых сюжетных поворотов. Самое интересное, что этой бедой серия Assassin's Creed страдает уже давно, начиная с Ориджина, с которого и ввели такой вид сюжетки.
Подводя итог, что будет в Шадоу: Плюсы:
Красивый японский сеттинг
Несколько интересных механик (возможно)
Минусы:
Унылая сюжетка
Захват аванпостов и зачистка гарнизонов и т.п.
Перенасыщение повесткой (хоть не геи, но при таком раскладе бугурт был вообще всепоглощающим)
Я уверен на все 100%, что не будет ничего сверхнового или новаторского. Сейчас компания точно не будет экспериментировать и выкатит базу, которую строила уже в четырёх предыдущих частях. Как серия Far Cry, ничего не меняется на протяжении последних частей, только сеттинг. Будет заурядная проходная игра в красивом сеттинге. Если хочется поиграть в настоящую каноничную японскую атмосферу, то это Призрак Цусимы. Там как раз новая часть на подходе. А от этого "чуда" лучше держаться подальше. Определённо тоже скипну. И что-то мне подсказывает, что это закат Юбисофт... Обделаются и продадут себя с молотка по причине банкротства.
Геи будут - уже заявлено, что обоими протагонистами можно крутить романы с представителями обоих полов)
Да так было и в Одиссее, а еще раньше у биоваров в DAO, главное чтобы черти сами не домогались, как это было в БГ3 и Вальхале.
1) С унылым сюжетом можно поспорить. Мы пока его не знаем, какой будет сюжет.
2) Перенасыщение повесткой. Добавление негра-самурая не является ЛГБТ-повесткой. И когда мистер Дермо говорит, что в Assassin's Creed: Shadows нет повестки, он формально говорит правду. Там ее действительно нет. Повестка борьбы с расизмом — это позитивные и, а для того чтоб ее извратить, ее пропагандируют откровенные фрики..
Скандал разгорелся из-за того, что у людей были слишком высокие ожидания от Юбисовт, а когда они не оправдались, они были разочарованы. Особенно расстроило то, что она сделала негра самураем, ведь это было довольно неожиданно. Если бы негра сделали личным боевым рабом или телохранителем naoe, то никакого скандала не было бы.
Рекомендую дать Миражу шанс. Я также бросил Одиссею и Вальхаллу (вторая показалась особо неинтересной как в плане сеттинга и боевки, так и геймплея в целом), а вот Мираж порадовал абсолютно во всем, кроме базовых анимаций атаки и слеповатых стражников. На максмальной сложности и без визуальных подсказок игра превращается в нормального ассассина со стелсом и вот этими вашими сливаниями с толпой и прочим. Мне настолько зашло, что я купил Вальхаллу, чтобы получить наряд Басима в Мираже).
Ну, а сеттинг Миража просто сказка (буквально) — музыка, виды. При этом и оптимизация хорошая.
Как-нибудь попробую на однопопытковой сложности пробежать ради черного костюма)
Черный самурай - звучит смешно:)) Юбики совсем с ума сошли.
Жаль конечно! А ведь когда-то логотип компании внушал только доверие.....
А теперь отвращение
Вам конец Ubisoft // Максим Кутузов
А текущий финансовый год случайно не заканчивается 31.03.2025? У них же, как мне известно, финансовый год не совпадает с календарным. А значительная часть доходов поступает как раз в первый месяц после выхода игры. Но в данном случае тут даже какие-то прогнозы делать бессмысленно...
P.S. Хотя, если погуглить, то конкретно во Франции он как раз совпадает с календарным.
Повесточка больше не тащит? Как же так? Неужели объелись?
Бывшая игровая студия Volition которая создавала саинтс ров должна была ВСЕМ своим примером показать, что будет если другие будут поддерживать и продвигать лгбт и фемок, то окажутся в таком же положение как и Volition. Ну раз юбисофт хочет присоединиться к Volition туда им и дорога. Быстрее бы уже расформировали и закрыли эту компанию и всех сотрудников уволили. И тогда МОЖЕТ БЫТЬ, ДО Других дойдёт, и то врядли.
Компания сама себя зарыла.
Я то же могу аналитиком работать, а еще совмещать с работой в SBI. Самая простая работа в мире.
что за га вно он там рекламирует ,заплати 1200 что-бы получить 1000 на steam
забей ето просто реклама не обращай внимание вся реклама ZLO
Как бизнес они ниочём. Ясно что боятся выпускать негра хоббихорсера, и нет ни денег, ни специалистов, чтобы сделать достойные римейки POP и SC.
А вот азиаты умеют вести миллиардный ежемесячный бизнес,беспощадные гачи выдаивают слабонервных лудоманов досуха)
Да они оптимисты.
если черний самурай провалится то фаркрай 7 не будет
о, если Убейсофт продадут китайцам или корейцам я буду более чем доволен.
С 10:58 и дальше просто проорал XD И ведь это реально так :)
тогда будут китайские подделки мобильние тапалки клепать мгаааааааа