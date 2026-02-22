Andreh выпустил кряк для обхода Denuvo в Assassin's Creed Shadows при помощи гепервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию кряка обхода супер защиты Denuvo в игре Assassin's Creed Shadows при помощи гипервизора для процессоров AMD и Intel.

BETA 1:

(AMD Only) — только для AMD

BETA 2:

(AMD + INTEL) — для AMD и Intel

Добавлена поддержка Intel, драйвер всё ещё очень нестабилен и очень похож на версию SB. Сама игра также часто вылетает, как сообщили тестировщики. Используйте на свой страх и риск.

Исправлен DLSS, так же, как в бете 2 от SB.

События Assassin's Creed: Shadows разворачиваются в феодальной Японии. В стране идёт война между враждующими кланами, а в тени этих событий, как обычно, действуют ассасины и тамплиеры. На этот раз в игре сразу два главных героя: синоби-ассасин Наоэ и самурай Ясукэ, которым приходится объединить силы.