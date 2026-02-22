Andreh выпустил кряк для обхода Denuvo в Assassin's Creed Shadows при помощи гепервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию кряка обхода супер защиты Denuvo в игре Assassin's Creed Shadows при помощи гипервизора для процессоров AMD и Intel.
BETA 1:
(AMD Only) — только для AMD
BETA 2:
(AMD + INTEL) — для AMD и Intel
- Добавлена поддержка Intel, драйвер всё ещё очень нестабилен и очень похож на версию SB. Сама игра также часто вылетает, как сообщили тестировщики. Используйте на свой страх и риск.
- Исправлен DLSS, так же, как в бете 2 от SB.
События Assassin's Creed: Shadows разворачиваются в феодальной Японии. В стране идёт война между враждующими кланами, а в тени этих событий, как обычно, действуют ассасины и тамплиеры. На этот раз в игре сразу два главных героя: синоби-ассасин Наоэ и самурай Ясукэ, которым приходится объединить силы.
Почему фигня? Можно было и обусловить свою критики. Суть то одна получить доступ к игре обходя легетивмуную защиты, что и делает данный способ. Так почему же это не кряк? Если ты имеешь ввиду в физическом виде, то да, методе не подменяет ключа и не генерирует его. А работает по типу образа диска как это делали эмуляторы дисков. Но суть то одна игра взломана и доступ получен.
Надо искать лицензию последней версии, качать, заниматься геморроем, подвергать комп опасности, в любой момент может слететь. Неужели нет 10-30 руб на оффлайн активацию? Или вот из принципа надо через танцы с бубном но абсолютно бесплатно?
В оффлайн активации есть свои проблемы нужно ждать очереди, если все забито вплоть до нескольких дней, если кто-то уже активировал DRM, так же может слететь активация, нужно отключать интернет или блочить доступ стиму к сети. А если хочется перейти в онлайн, то опять все включать. Аналогичный гемор иного характера. Но в сравнении лично для меня настройка гипервизора занимает куда меньше времени и имеет меньше гемора. Мне не нужно ждать продавца в случае проблемного аккаунта, чтобы тот заменил. Я же один раз залез в настройки биоса. Сделал настройки виндовс и все. Хотя правды ради у меня уже все было настроено заблаговременно для личных нужд поэтому получилось так, что нужно было просто закинуть файлы и запустить игру, что лично для меня не имеет никакой разнецы между скачать репак и запустить игру между этом видом взлома. Но для для большинства те танци с бубном с оффлайн активацией могут казаться куда легче. Мне же настройка гипервизора кажется куда проще и легче. Ничего не имею против иной активации кому как удобнее. Но писать, что это не кряк как минимум не правильно с точки зрения взлома. Способ то обходит оффицальные методы защиты поэтому это взлом как бы это не делалось.
Посмотрел я как устанавливать этот гипервизор.Как то я не готов расставаться с защитой компа.Под эти взломы надо отдельно ПК и без доступа к инету.
