Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 272 оценки

Andreh выпустил кряк для обхода Denuvo в Assassin's Creed Shadows при помощи гепервизора

Уже достаточно известный кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию кряка обхода супер защиты Denuvo в игре Assassin's Creed Shadows при помощи гипервизора для процессоров AMD и Intel.

BETA 1:

(AMD Only) — только для AMD

BETA 2:

(AMD + INTEL) — для AMD и Intel

  • Добавлена поддержка Intel, драйвер всё ещё очень нестабилен и очень похож на версию SB. Сама игра также часто вылетает, как сообщили тестировщики. Используйте на свой страх и риск.
  • Исправлен DLSS, так же, как в бете 2 от SB.

События Assassin's Creed: Shadows разворачиваются в феодальной Японии. В стране идёт война между враждующими кланами, а в тени этих событий, как обычно, действуют ассасины и тамплиеры. На этот раз в игре сразу два главных героя: синоби-ассасин Наоэ и самурай Ясукэ, которым приходится объединить силы.

Ваш комментарий
Ahnx

Это не крякеры, а тупые дети, не знающие ни одной команды ассемблера.

enigmahas

Скоро ии будет вместо прогеров, который знает все языки и что ?

Gords

Зато ты всё знаешь, и уже сделал взломы для кучи игр, да? А вообще, это даже хорошо, поскольку если даже "ничего незнающие и не умеющие" люди могут взламывать денуву, то её дни сочтены.

xmyr4ik Gords

так раньше на войса пердели , а сейчас только иджут чтобы он актуальные игры взламывал 🤣

MNM 777

кракер Andreh выпустил первую и почти сразу вторую верcию карка

vzglydizugla

Парашная продукция. Качество нулевое.

Igor Konuh

вы издеваетесь взломайте по человечески или вообще не лезти

RavenW89

ну как не лезти, если им никто не запрещает, лезут и я уже играю

AD010

малый, ты хоть писать научись без ошибок, куда тебе в игры для взрослых

Kokoprime1991

ПО человечески- это называется пойти КУПИТЬ, а взламывать тебе никто и НИКАК не обязан, не устраивает БЕСПЛАТНЫЙ УКСУС? Ну так пшол вон.

BigusDickus

Чел, ты бы завязывал бухать:

Уже досточноый кракер выпустил первую и почти сразу вторую весрию обхода супер защиты Dennovo в игре Assassin's Creed

а то печень весриешь.

Legend_of_the_Hero
а то печень весриешь.

Уже. На счет печени не очень понял. Видимо мы с тобой бухаем одним и тем же.

Partenavia

Офлайн активации стоят по 0.5 бакса, но нет людям надо этот дрочь с гепервизором.

Витюня Скобочник

Людям нравится гипердрочь)

Arno_Dorrian

Нет там дрочи все нейросеть делает

Вадим Якимов

а где её взять, активацию эту?...)

Eclair_93
Кракер Andreh

Да этож не кряк, это фигня полная.

Mirii

Почему фигня? Можно было и обусловить свою критики. Суть то одна получить доступ к игре обходя легетивмуную защиты, что и делает данный способ. Так почему же это не кряк? Если ты имеешь ввиду в физическом виде, то да, методе не подменяет ключа и не генерирует его. А работает по типу образа диска как это делали эмуляторы дисков. Но суть то одна игра взломана и доступ получен.

Eclair_93 Mirii

Надо искать лицензию последней версии, качать, заниматься геморроем, подвергать комп опасности, в любой момент может слететь. Неужели нет 10-30 руб на оффлайн активацию? Или вот из принципа надо через танцы с бубном но абсолютно бесплатно?

Mirii Eclair_93

В оффлайн активации есть свои проблемы нужно ждать очереди, если все забито вплоть до нескольких дней, если кто-то уже активировал DRM, так же может слететь активация, нужно отключать интернет или блочить доступ стиму к сети. А если хочется перейти в онлайн, то опять все включать. Аналогичный гемор иного характера. Но в сравнении лично для меня настройка гипервизора занимает куда меньше времени и имеет меньше гемора. Мне не нужно ждать продавца в случае проблемного аккаунта, чтобы тот заменил. Я же один раз залез в настройки биоса. Сделал настройки виндовс и все. Хотя правды ради у меня уже все было настроено заблаговременно для личных нужд поэтому получилось так, что нужно было просто закинуть файлы и запустить игру, что лично для меня не имеет никакой разнецы между скачать репак и запустить игру между этом видом взлома. Но для для большинства те танци с бубном с оффлайн активацией могут казаться куда легче. Мне же настройка гипервизора кажется куда проще и легче. Ничего не имею против иной активации кому как удобнее. Но писать, что это не кряк как минимум не правильно с точки зрения взлома. Способ то обходит оффицальные методы защиты поэтому это взлом как бы это не делалось.

Vantor

Посмотрел я как устанавливать этот гипервизор.Как то я не готов расставаться с защитой компа.Под эти взломы надо отдельно ПК и без доступа к инету.

utmuk

Под пиратки вообще надо отдельно ПК)

ОгурчикЮрец AD010

Тапочек обалдел. Только по подписке. Вообще опупели.

Aellie

Дерьмуве пора в могилку 🥳💩

AD010

нужно терминатора отправить в 2014, чтобы убил ее создателей

HellowRainbow

Даже бесплатно не надо

Витюня Скобочник

Как хочешь)) это лучшая часть начиная от Origin

Витюня Скобочник Леший3

Конечно же! В Истоках унылая боёвка с такими же персонажами и сюжетом. В Одиссее вообще нет ассасинов, но сама игра просто интересная. В Вальгалле всё норм, но она очень затянутая и под конец душит. В Тенях баланс абсолютно всего. Мираж даже вспоминать не хочу)

saa0891

Го8ноконвейрный шлак от Юбисофт даже бесплатно нахрен не вперся, даже если бы мне платили я бы в это не стал играть.

