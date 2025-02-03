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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 807 оценок

Артбук Assassin's Creed Shadows, содержащий множество спойлеров, появился на сайте поклонников хентая

butcher69
Новости

В сеть утек официальный артбук Assassin’s Creed Shadows, содержащий множество спойлеров по грядущей игре. Интересно, что источник утечки — хентай-форум, где были опубликованы более 200 изображений.

Assassin's Creed: Shadows "Цветной 240-страничный артбук"
+ ещё 8 картинок

Слив включает концепт-арты игровых локаций, персонажей, оружия и точек интереса. Подтверждены крупные города Киото и Осака, а среди ключевых фигур — Хаттори Ханзо, Тоётоми Хидэёси, Момоти Сандаю. Также появились изображения португальских тамплиеров — Нуно Каро и Дуарте де Мело, а в сюжете засветятся Камидзуми Нобуцуна, Асикага Ёсиаки, леди Нэнэ и леди Оити.

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года, и утечка может испортить впечатление от сюжета. Будьте осторожны со спойлерами!

-3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
-zotik-

Прищел на сайт на аниме девочек полимонить, а там тебе спойлеры на самую лучшую игру года, не порядок

1
My life is a game

не вижу никакого знака асасинов или храма ису или что то по лору

0
PolGhost

Будто в последних 3х (не считая Мираж) много было знаков Ассасинов

1
ZAUSA

Мда... даже там это ненужный мусор. Вся надежда на обычную порно-пародию с негром и азиаткой.

-1
вупсич пупсич

Выглядит красиво, если в стиме выйдет спустя пару лет, можно будет взять.

-5
My life is a game

в смысле? она уже есть в стиме же

0
вупсич пупсич My life is a game

Ого, это круто. Обычно сильно позже их игры в стиме появляются.

В любом случае март у меня киллинг флор 3. А там может на первых скидках возьму в июне.

-2
My life is a game вупсич пупсич

а там есть сюжет во флор?
в марте еще атом фолл выходит
вроде нормально

они вернулись в стим полностью

0
вупсич пупсич My life is a game

Сюжет для галочки там.

В основном это просто стрелялка мясная, с друзьями оч весело. Кого то окружили, он кричит помогите помогите а ты уже убегаешь хихикая.

В соло думаю скучновато будет. Во 2 я набил часов 300 и большая часть была с друзяшками.

Ну челленжи там есть, ачивки выбивать можно на высоких сложностях. Чем заняться первые часов 50 точно есть.

Ну и фан сервис там живой, скинчики будут выходить несколько лет точно. И всё бесплатно, главное играй и учавствуй в ивентах

-1