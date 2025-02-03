Артбук Assassin's Creed Shadows, содержащий множество спойлеров, появился на сайте поклонников хентая

В сеть утек официальный артбук Assassin’s Creed Shadows, содержащий множество спойлеров по грядущей игре. Интересно, что источник утечки — хентай-форум, где были опубликованы более 200 изображений.

Слив включает концепт-арты игровых локаций, персонажей, оружия и точек интереса. Подтверждены крупные города Киото и Осака, а среди ключевых фигур — Хаттори Ханзо, Тоётоми Хидэёси, Момоти Сандаю. Также появились изображения португальских тамплиеров — Нуно Каро и Дуарте де Мело, а в сюжете засветятся Камидзуми Нобуцуна, Асикага Ёсиаки, леди Нэнэ и леди Оити.

Релиз Assassin’s Creed Shadows запланирован на 20 марта 2025 года, и утечка может испортить впечатление от сюжета. Будьте осторожны со спойлерами!