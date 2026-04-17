Assassin's Creed Shadows, EA PGA Tour и Hello Kitty Island Adventure получили обновления гипервизор-обходов Denuvo

Для Assassin’s Creed Shadows, EA PGA Tour и Hello Kitty Island Adventure вышли обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Обновления способа обхода Denuvo связаны с вышедшими обновлениями для самих игр. Симулятор гольфа EA PGA Tour был взломан впервые.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.