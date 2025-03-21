Assassin's Creed Shadows может установить рекорд по продолжительности финальных титров

Assassin’s Creed Shadows поражает своим масштабом не только в игровом процессе, но и в деталях. Помимо огромного открытого мира, множества врагов и разветвленной системы прокачки для двух героев, игра также может похвастаться рекордной продолжительностью финальных титров — они длятся целых два часа.
Причина столь долгого просмотра проста: титры прокручиваются крайне медленно, что делает ожидание своего имени настоящим испытанием для разработчиков и участников проекта. Любопытно, что на YouTube-канале Video Game Credits уже появился полный ролик с титрами, но его хронометраж составляет три с половиной часа, что вызвало еще больше вопросов у игроков.
Для сравнения, в других крупных играх титры занимают значительно меньше времени:
- GTA V Enhanced – 1 час 8 минут
- Battlefield 2042 – 1 час 15 минут
- The Sims 2: Ultimate Collection – 1 час 19 минут
К счастью, Ubisoft предусмотрела возможность ускоренного просмотра титров — достаточно просто зажать кнопку перемотки.
Несмотря на эту особенность, Assassin’s Creed Shadows уже получает восторженные отзывы и считается одним из лучших выпусков франшизы за последние годы. Однако игра не обошлась без проблем: в день релиза 20 марта Ubisoft выпустила патч, удаливший возможность наносить урон храмам. Это было сделано после того, как японские власти выразили обеспокоенность возможными "имитационными атаками" в реальной жизни.
2 часа на перечисление всех DEI-специалистов
Кто-то сидит и смотрит титры целиком? Зачем?
Иногда просто, саунд послушать. ))
может после них есть доп миссия по типу эпилога или музея в оригинальных CoD MW 1 и 2
Он уже установил рекорд по продолжительности Д..... играющие этот мусор
Пост - AC Shadows претендует на самые длинные титры
Пользователи PG - продолжают обсирать игру и минусуют как сам пост, так и людей которые высказывают нейтрально/положительное мнение
В страшное время живем..
Ещё не страшное это только начало
Скоро писульки превратятся в действия и ты даже будешь бояться что-то не правильное написать, аккуратно подбирая слова
Ну хотя бы по титрам первые ) а то вякали про миллион игроков , хотя в Стиме не больше 40 тысяч ) щас вылезут мамкины аналитики со всякими юплэй и часовыми поясами ))
не сказал бы что длина титров както должна влиять на впечатления от игры... всё таки чтобы их посмотреть нужно эту игру пройти, что врят ли кто то будет делать только для того чтобы глянуть на них. тут уже будет или пофиг или станет еще одним минусом который будешь вспоминать. а кому игра вообще не зайдет их даже не увидит...
Не играл но осуждаешь ?
А в чем повестка? Дай угадаю - Пук среньк негр?
Нынешние титры затянуты как сериал Санта Барбара.
И не лень было кому-то эти два часа ждать.
ещё в третьей части бесило сильно, чтобы продолжить играть, а пропустить никак
После выхода Assassin's Creed Shadows, разработчики могут сделать сюжет в таких странах как
1)Бельгия
2)Испания
3)Канада
4)Португалия
5)Швеция
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А сюжет в Far Cry могут сделать
1)Мексика
2)Колумбия
3)Бразилия
4)Румыния
5)Австралия
И нельзя скипнуть?)))
Все просто нажимают alt+f4 и удаляют игру обычно, никто эти бесконечные титры не смотрит конечному потребителю все равно кто там игру делал
А вдруг там сцена после титров.
никто так не делает...
Притом давно
На YouTube можно попробовать поискать.
Игра скучная а это самое плохое что вообще с игрой может быть!
Юбики видать даже сюда ботов нагнали. Читаешь комменты и диву даёшься.
Только заметил?) На сайте уже несколько лет боты комментарии строчат)
Ну на этом сайте больше ожидаешь видеть ботов от создателей какой нибудь Смуты, но не от Юбиков. Видать они там совсем отчаялись. А вообще вся эта тема настолько печалит. Раньше не верил во все эти теории Мёртвого Интернета, но с каждым днём всё чаще убеждаешься в её подлинности.
челик по твоему профилю видно что ты старый фанат юбиков, но т.к ты уже старый, ты олдфаг, и помнишь и любишь только старые игры, новые тебе не заходят, тут боты не причем, тем более юбики нас всех в чс кинули, и им не нужны русские игроки, а просто ты свое уже отжил и отыграл, дальше уже очередь играть нам, давай удачи))
Ещё раз, что там по выводам? В первый раз ты там что то непонятное промямлил только.
Вывод был такой: видел кругом ботов, но сам жил и умер как бот
Лучшая игра 2025 года
я думаю он уже установил рекорд как можно забить на оптимизацию решения которое заведомо быстрее но у тебя оно тормознутее.
в смысле? что у тебя за комп что не тянет шэдоу?
нефига кто то уже прошел игру, я ток 7 часов наиграл, короткая походу
Нее если не спидранить, то норм игра. Часов на 100
15 часов отыграл, считай 20 процентов прошел, значит на 100% уйдет как раз около 100 часов
Ток попал в открытый мир, пролог ТОП, лучший что был за всю серию. Визуал (хотя лучше трассировку подрубать по возможности) очень даже. Паркур, боевая, анимации в целом. Короче на выходные можно пропасть)
сколько заплатили?
А теперь скажи, чем он лучше?
УУ бл, игра ни кому не должна нравится, если местному стаду не вкатила. А так .тя в рабство обещали отдать, вот ток думаю толку от тебя
Всем. Тут именно на сюжет идёт упор, когда в прошлых быстро бросали в открытый мир от чего на персов было так пофигу. Хотя последние из классики что я играл был 4 на нём я и забросил, а потом вальгалла. Но сомневаюсь что между ними были исключение.
А вообще судя по твоим сообщением ты походу кроме ботов уже ничего не видишь, очередной ущимленец коих тут тутсуется не меньше чем в твиттере во времена расцвета повестки, собственно ничем вы от них не отличаетесь.
Ну скажи чем именно?
Хейтеры так стараются лить помои в каждую новость про Юби как будто бы им за это платят, но им никто не платит. Быть дебилом - это не профессия, к их великому сожалению)
хоть в интернете могут злобу выкинуть и похейтить за бесплатно, потом утром все равно пойдут отрабатывать свой комби-кормик
Так и дебилы играют, современные , однотипные игры Гейсофт
А ты сможешь выйти ? ах нет забыл
Правильно, платят рекламоботам же.. Профессия и специализация, "рехламобот" - такая себе, но всё же..))