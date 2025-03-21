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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 1 114 оценок

Assassin's Creed Shadows может установить рекорд по продолжительности финальных титров

IKarasik IKarasik

Assassin’s Creed Shadows поражает своим масштабом не только в игровом процессе, но и в деталях. Помимо огромного открытого мира, множества врагов и разветвленной системы прокачки для двух героев, игра также может похвастаться рекордной продолжительностью финальных титров — они длятся целых два часа.

Причина столь долгого просмотра проста: титры прокручиваются крайне медленно, что делает ожидание своего имени настоящим испытанием для разработчиков и участников проекта. Любопытно, что на YouTube-канале Video Game Credits уже появился полный ролик с титрами, но его хронометраж составляет три с половиной часа, что вызвало еще больше вопросов у игроков.

Для сравнения, в других крупных играх титры занимают значительно меньше времени:

  • GTA V Enhanced1 час 8 минут
  • Battlefield 20421 час 15 минут
  • The Sims 2: Ultimate Collection1 час 19 минут

К счастью, Ubisoft предусмотрела возможность ускоренного просмотра титров — достаточно просто зажать кнопку перемотки.

Несмотря на эту особенность, Assassin’s Creed Shadows уже получает восторженные отзывы и считается одним из лучших выпусков франшизы за последние годы. Однако игра не обошлась без проблем: в день релиза 20 марта Ubisoft выпустила патч, удаливший возможность наносить урон храмам. Это было сделано после того, как японские власти выразили обеспокоенность возможными "имитационными атаками" в реальной жизни.

Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков
-53
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
kongydong

2 часа на перечисление всех DEI-специалистов

39
Moorchik

Кто-то сидит и смотрит титры целиком? Зачем?

4
SoRaS3

Иногда просто, саунд послушать. ))

6
это никогда не шрекончитс

может после них есть доп миссия по типу эпилога или музея в оригинальных CoD MW 1 и 2

1
Light of Tfuth
Assassin's Creed Shadows может установить рекорд по продолжительности финальных титров

Он уже установил рекорд по продолжительности Д..... играющие этот мусор

4
Астегот

Пост - AC Shadows претендует на самые длинные титры
Пользователи PG - продолжают обсирать игру и минусуют как сам пост, так и людей которые высказывают нейтрально/положительное мнение

В страшное время живем..

3
Light of Tfuth

Ещё не страшное это только начало

Скоро писульки превратятся в действия и ты даже будешь бояться что-то не правильное написать, аккуратно подбирая слова

0
MNM 1985

Ну хотя бы по титрам первые ) а то вякали про миллион игроков , хотя в Стиме не больше 40 тысяч ) щас вылезут мамкины аналитики со всякими юплэй и часовыми поясами ))

2
malars0
Несмотря на эту особенность, Assassin’s Creed Shadows уже получает восторженные отзывы и считается одним из лучших выпусков франшизы за

не сказал бы что длина титров както должна влиять на впечатления от игры... всё таки чтобы их посмотреть нужно эту игру пройти, что врят ли кто то будет делать только для того чтобы глянуть на них. тут уже будет или пофиг или станет еще одним минусом который будешь вспоминать. а кому игра вообще не зайдет их даже не увидит...

0
Комментарий удален
Nodas

Не играл но осуждаешь ?

0
Комментарий удален
MoodyPalamon Искусственный интеллeкт

А в чем повестка? Дай угадаю - Пук среньк негр?

-18
nikvik jm

Нынешние титры затянуты как сериал Санта Барбара.

0
sa1958

И не лень было кому-то эти два часа ждать.

0
Rorschach93

ещё в третьей части бесило сильно, чтобы продолжить играть, а пропустить никак

0
SuperciliousGoodwin

После выхода Assassin's Creed Shadows, разработчики могут сделать сюжет в таких странах как

1)Бельгия

2)Испания

3)Канада

4)Португалия

5)Швеция

---

А сюжет в Far Cry могут сделать

1)Мексика

2)Колумбия

3)Бразилия

4)Румыния

5)Австралия

0
Costollom

И нельзя скипнуть?)))

-1
agula98

Все просто нажимают alt+f4 и удаляют игру обычно, никто эти бесконечные титры не смотрит конечному потребителю все равно кто там игру делал

2
Costollom agula98

А вдруг там сцена после титров.

5
malars0 agula98

никто так не делает...

2
Light of Tfuth malars0

Притом давно

1
Kalaka Whitewing Costollom

На YouTube можно попробовать поискать.

0
Oleg21143

Игра скучная а это самое плохое что вообще с игрой может быть!

-1
Stinger_Max

Юбики видать даже сюда ботов нагнали. Читаешь комменты и диву даёшься.

-1
Tom[Cat]

Только заметил?) На сайте уже несколько лет боты комментарии строчат)

0
Stinger_Max Tom[Cat]

Ну на этом сайте больше ожидаешь видеть ботов от создателей какой нибудь Смуты, но не от Юбиков. Видать они там совсем отчаялись. А вообще вся эта тема настолько печалит. Раньше не верил во все эти теории Мёртвого Интернета, но с каждым днём всё чаще убеждаешься в её подлинности.

-3
Господин Лидер Assassin Stinger_Max

челик по твоему профилю видно что ты старый фанат юбиков, но т.к ты уже старый, ты олдфаг, и помнишь и любишь только старые игры, новые тебе не заходят, тут боты не причем, тем более юбики нас всех в чс кинули, и им не нужны русские игроки, а просто ты свое уже отжил и отыграл, дальше уже очередь играть нам, давай удачи))

-10
Stinger_Max Господин Лидер Assassin

Ещё раз, что там по выводам? В первый раз ты там что то непонятное промямлил только.

1
Господин Лидер Assassin Stinger_Max

Вывод был такой: видел кругом ботов, но сам жил и умер как бот

-2
Real Slim Shady

Лучшая игра 2025 года

-4
Egik81

я думаю он уже установил рекорд как можно забить на оптимизацию решения которое заведомо быстрее но у тебя оно тормознутее.

-5
My life is a game

в смысле? что у тебя за комп что не тянет шэдоу?

-5
My life is a game

нефига кто то уже прошел игру, я ток 7 часов наиграл, короткая походу

-10
Global Conspiration

Нее если не спидранить, то норм игра. Часов на 100

0
Господин Лидер Assassin

15 часов отыграл, считай 20 процентов прошел, значит на 100% уйдет как раз около 100 часов

-2
PersonalBarnabas

Ток попал в открытый мир, пролог ТОП, лучший что был за всю серию. Визуал (хотя лучше трассировку подрубать по возможности) очень даже. Паркур, боевая, анимации в целом. Короче на выходные можно пропасть)

-14
это никогда не шрекончитс

сколько заплатили?

-2
Stinger_Max
Ток попал в открытый мир, пролог ТОП, лучший что был за всю серию.

А теперь скажи, чем он лучше?

-2
PersonalBarnabas это никогда не шрекончитс

УУ бл, игра ни кому не должна нравится, если местному стаду не вкатила. А так .тя в рабство обещали отдать, вот ток думаю толку от тебя

-4
PersonalBarnabas Stinger_Max

Всем. Тут именно на сюжет идёт упор, когда в прошлых быстро бросали в открытый мир от чего на персов было так пофигу. Хотя последние из классики что я играл был 4 на нём я и забросил, а потом вальгалла. Но сомневаюсь что между ними были исключение.
А вообще судя по твоим сообщением ты походу кроме ботов уже ничего не видишь, очередной ущимленец коих тут тутсуется не меньше чем в твиттере во времена расцвета повестки, собственно ничем вы от них не отличаетесь.

-7
Stinger_Max PersonalBarnabas
Всем.

Ну скажи чем именно?

-1
Floww

Хейтеры так стараются лить помои в каждую новость про Юби как будто бы им за это платят, но им никто не платит. Быть дебилом - это не профессия, к их великому сожалению)

-14
Господин Лидер Assassin

хоть в интернете могут злобу выкинуть и похейтить за бесплатно, потом утром все равно пойдут отрабатывать свой комби-кормик

-9
Light of Tfuth

Так и дебилы играют, современные , однотипные игры Гейсофт

5
Light of Tfuth Господин Лидер Assassin

А ты сможешь выйти ? ах нет забыл

3
Imnogamer

Правильно, платят рекламоботам же.. Профессия и специализация, "рехламобот" - такая себе, но всё же..))

1
MNM 1985 Господин Лидер Assassin
5