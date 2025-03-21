Assassin's Creed Shadows может установить рекорд по продолжительности финальных титров

Assassin’s Creed Shadows поражает своим масштабом не только в игровом процессе, но и в деталях. Помимо огромного открытого мира, множества врагов и разветвленной системы прокачки для двух героев, игра также может похвастаться рекордной продолжительностью финальных титров — они длятся целых два часа.

Причина столь долгого просмотра проста: титры прокручиваются крайне медленно, что делает ожидание своего имени настоящим испытанием для разработчиков и участников проекта. Любопытно, что на YouTube-канале Video Game Credits уже появился полный ролик с титрами, но его хронометраж составляет три с половиной часа, что вызвало еще больше вопросов у игроков.

Для сравнения, в других крупных играх титры занимают значительно меньше времени:

GTA V Enhanced – 1 час 8 минут

– Battlefield 2042 – 1 час 15 минут

– The Sims 2: Ultimate Collection – 1 час 19 минут

К счастью, Ubisoft предусмотрела возможность ускоренного просмотра титров — достаточно просто зажать кнопку перемотки.

Несмотря на эту особенность, Assassin’s Creed Shadows уже получает восторженные отзывы и считается одним из лучших выпусков франшизы за последние годы. Однако игра не обошлась без проблем: в день релиза 20 марта Ubisoft выпустила патч, удаливший возможность наносить урон храмам. Это было сделано после того, как японские власти выразили обеспокоенность возможными "имитационными атаками" в реальной жизни.