Assassin's Creed Shadows - на данный момент одна из самых продаваемых игр 2025 года.

Ubisoft добилась серьезного коммерческого успеха с новым выпуском франшизы Assassin’s Creed Shadows. По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, игра уже вошла в пятерку самых продаваемых игр года и показывает отличные результаты в первые недели после выхода.

Согласно отчету за февраль 2025 года, среди главных хитов этого года числятся Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 и Civilization 7. Однако именно Assassin’s Creed Shadows сумела занять второе место по выручке за первую неделю, уступив только Monster Hunter Wilds.

Ubisoft также сообщила, что за первые семь дней в игру зашло три миллиона игроков, а ее стартовые продажи стали вторыми в истории франшизы.

Несмотря на отличный старт, Assassin’s Creed Shadows, скорее всего, не задержится в топе года, особенно на фоне предстоящего выхода Grand Theft Auto 6, который может изменить весь рынок.

Тем не менее, игра стала необходимой победой для Ubisoft, которая ранее сталкивалась с серией коммерческих неудач. Компания уже использует этот успех, укрепляя партнерство с Tencent – китайский гигант приобрел 25% доли в новом дочернем подразделении Ubisoft за 1,16 миллиарда евро. Теперь франшизы Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six будут курироваться под этим новым брендом.