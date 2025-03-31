Assassin's Creed Shadows - на данный момент одна из самых продаваемых игр 2025 года.

Ubisoft добилась серьезного коммерческого успеха с новым выпуском франшизы Assassin’s Creed Shadows. По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, игра уже вошла в пятерку самых продаваемых игр года и показывает отличные результаты в первые недели после выхода.
Согласно отчету за февраль 2025 года, среди главных хитов этого года числятся Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 и Civilization 7. Однако именно Assassin’s Creed Shadows сумела занять второе место по выручке за первую неделю, уступив только Monster Hunter Wilds.
Ubisoft также сообщила, что за первые семь дней в игру зашло три миллиона игроков, а ее стартовые продажи стали вторыми в истории франшизы.
Несмотря на отличный старт, Assassin’s Creed Shadows, скорее всего, не задержится в топе года, особенно на фоне предстоящего выхода Grand Theft Auto 6, который может изменить весь рынок.
Тем не менее, игра стала необходимой победой для Ubisoft, которая ранее сталкивалась с серией коммерческих неудач. Компания уже использует этот успех, укрепляя партнерство с Tencent – китайский гигант приобрел 25% доли в новом дочернем подразделении Ubisoft за 1,16 миллиарда евро. Теперь франшизы Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six будут курироваться под этим новым брендом.
самая продаваемая игра и игра уже вошла в пятерку это разные вещи, найс байт
Л - Логика :DDDD
Там вроде есть внутреигровые покупки, так что возможно
Нет, не возможно :D
А за три c половинной недели после релиза, собрала еще 2 миллиона купленных копий :
Ну а теперь, к громкому новостному заголовку :
Причем "зашло" и купило - разные вещи. Она же вроде по подписке доступна должна быть?
Да, верно. Тираж продаж игры - Ubisoft намеренно не выкатывает. Теневой Отсосин - был доступен по подписке - Ubisoft+, это так же означает и то, что колличество зашедших в игру - вовсе не отражает продажи игры в целом.
Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 такие:
ну KCD2 ни разу не мейнстримовый проект, так что явно тут лишний, а вот Монстер Хантер это хит хитов.
Знаете, я и сам своего рода аналитик
Такая продаваемая что аж всю студию пришлось продать китайцам. xD
отпишись от всех пабликах, где ты такие фейковые новости читаешь.
ладно. можешь читать дальше, раз тебе нравится, но не неси в народ дизу
Кто-то еще сомневается? Даже вторая часть TLOU про лесби обойдет по продажам этого ассасина
У меня скоро от любой новости по ACS глаза и уши кровоточить начнут )))
Самая продаваемая на фоне чего?В последний раз среди 15 "самых продаваемых" были игры 5-летней давности, а на втором месте была какая-то R.E.P.O.
Угу угу.. у Kingdom Come: Deliverance 2 более 2м продаж. Civilization 7 самая первая игра в этом году по возвратам а у The First Berserker: Khazan уже более миллиона продаж.....короче, числа то какие? Ляпнуть может каждый, тем более у Circana Мэта Пискателлы большая часть его аналитики просто бред.... Погуглите и поймете.
Да, все просто, разложу по полочкам :
Ubisoft еще не публиковала тираж продаж, так что сразу можно отбрасывать такие фразы, как :
Данных о продажах нет - точка.
Мэт Пискателла - привел данные за неделю продаж в США, начиная с 22 марта до 29 марта этого года.
Но так как, в посту Мэта присутствовала такая аббривиатура, как YTD - все горе переводчики решили громко заявить о Лучших продажах 2025 года во все Мире.
В данном случае, он заявлял о "недельной продажи" - AC:Shadows в США.....
Но тут начинается самое интересное :
Откуда Мэт брал исходные данные - для своих расчетов ?
А брал он их с : Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo Store и Steam.
Как он рассчитывал, все это :
А рассчитывал он очень и очень просто - сколько человек в игру зашло, на этих сервисах, столько ее и купило :DDDD
Не, ну логично же - раз люди в игру заходили, а все сервисы фиксируют колличество игроков, это значит то, что общее колличество зашедших в игру людей = колличеству людей, которую эту игру приобрели. :DDD
- А как же Ubi+ подписка, спросите вы ? А как же Халявный Теневой Отсосин по подписке ?
- Не, не слышали там о таком :D
Как оказалось, расчеты он произвел сурово - без учета Ubi+.
Вот и вся правда, о громких заявлениях и новостях на сегодня )
Тенцент укрепляет проникновение в Юбисофт,понял.
Yasuke SimuLator - Топ ))))
Где-то на просторах фэйсбука, нашел следующий призыв :
Прим.Перевод : "Не будьте ужасными родителями ! Поспешите добавить Yasuke Simulator в список желаемого в Steam уже сегодня ! Мы должны победить этих братьев по заду !" :DDD
Я уже нинаю кому верить. Столько новостей по сасину. Я думаю это всё враньё для китайцев.
Ссанина в уши по китайски , с пармезаном и клюквой...-))))
Китайцы подтверждают что всё в порядке.)))))
Акции падают а игра типа продаётся хорошо что я сомневаюсь.
А где конкретные цифры господа, говорит то можно что угодно😏 // Александр Ловчиков
игру делали новички,вот вам и новички сделали лучшую игру в серии
ВIРУ, Я ПОВIРИВ
Так провал или нет? Сложно. Непонятно)
в плане игры нет,лучшая игра в серии
Обошла даже так нахваливаемую всеми ккд2? Во дела, звучит как позор для ккд.