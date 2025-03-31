ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 504 оценки

Assassin's Creed Shadows - на данный момент одна из самых продаваемых игр 2025 года

IKarasik IKarasik

Ubisoft добилась серьезного коммерческого успеха с новым выпуском франшизы Assassin’s Creed Shadows. По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, игра уже вошла в пятерку самых продаваемых игр года и показывает отличные результаты в первые недели после выхода.

Согласно отчету за февраль 2025 года, среди главных хитов этого года числятся Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 и Civilization 7. Однако именно Assassin’s Creed Shadows сумела занять второе место по выручке за первую неделю, уступив только Monster Hunter Wilds.

Ubisoft также сообщила, что за первые семь дней в игру зашло три миллиона игроков, а ее стартовые продажи стали вторыми в истории франшизы.

Несмотря на отличный старт, Assassin’s Creed Shadows, скорее всего, не задержится в топе года, особенно на фоне предстоящего выхода Grand Theft Auto 6, который может изменить весь рынок.

Тем не менее, игра стала необходимой победой для Ubisoft, которая ранее сталкивалась с серией коммерческих неудач. Компания уже использует этот успех, укрепляя партнерство с Tencent – китайский гигант приобрел 25% доли в новом дочернем подразделении Ubisoft за 1,16 миллиарда евро. Теперь франшизы Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six будут курироваться под этим новым брендом.

-52
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
MNM 1985
28
-zotik-

самая продаваемая игра и игра уже вошла в пятерку это разные вещи, найс байт

17
Gvik74
Assassin's Creed Shadows - на данный момент самая продаваемая игра 2025 года.
Assassin’s Creed Shadows - сумела занять второе место по выручке за первую неделю, уступив только Monster Hunter Wilds.

Л - Логика :DDDD

12
pyw Gvik74

Там вроде есть внутреигровые покупки, так что возможно

0
Gvik74 pyw

Нет, не возможно :D

"Напомним, за первые три дня после официального релиза Monster Hunter Wilds продалась в количестве свыше 8 млн копий."

А за три c половинной недели после релиза, собрала еще 2 миллиона купленных копий :

"Capcom обновила данные о продажах Monster Hunter Wilds. Она сообщила, что с момента релиза 28 февраля игру купили более 10 млн раз."

Ну а теперь, к громкому новостному заголовку :

Assassin's Creed Shadows - на данный момент самая продаваемая игра 2025 года.
Ubisoft также сообщила, что за первые семь дней в игру зашло три миллиона игроков....

8
Truthful Zaman Gvik74

Причем "зашло" и купило - разные вещи. Она же вроде по подписке доступна должна быть?

1
Gvik74 Truthful Zaman

Да, верно. Тираж продаж игры - Ubisoft намеренно не выкатывает. Теневой Отсосин - был доступен по подписке - Ubisoft+, это так же означает и то, что колличество зашедших в игру - вовсе не отражает продажи игры в целом.

2
Деиман

Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2 такие:

14
da2dy

ну KCD2 ни разу не мейнстримовый проект, так что явно тут лишний, а вот Монстер Хантер это хит хитов.

-2
-zotik-
12
HellowRainbow

Знаете, я и сам своего рода аналитик

8
Участник сайта
3
Сережаа

Такая продаваемая что аж всю студию пришлось продать китайцам. xD

3
PeakyUrias

отпишись от всех пабликах, где ты такие фейковые новости читаешь.
ладно. можешь читать дальше, раз тебе нравится, но не неси в народ дизу

0
AlexVurhis
Assassin’s Creed Shadows, скорее всего, не задержится в топе года, особенно на фоне предстоящего выхода Grand Theft Auto 6

Кто-то еще сомневается? Даже вторая часть TLOU про лесби обойдет по продажам этого ассасина

2
Avtor-avtora

У меня скоро от любой новости по ACS глаза и уши кровоточить начнут )))

2
Denis Kyokushin

Самая продаваемая на фоне чего?В последний раз среди 15 "самых продаваемых" были игры 5-летней давности, а на втором месте была какая-то R.E.P.O.

1
-zotik-
3
Max Rolens

Угу угу.. у Kingdom Come: Deliverance 2 более 2м продаж. Civilization 7 самая первая игра в этом году по возвратам а у The First Berserker: Khazan уже более миллиона продаж.....короче, числа то какие? Ляпнуть может каждый, тем более у Circana Мэта Пискателлы большая часть его аналитики просто бред.... Погуглите и поймете.

1
Gvik74

Да, все просто, разложу по полочкам :

Ubisoft еще не публиковала тираж продаж, так что сразу можно отбрасывать такие фразы, как :

Assassin's Creed Shadows - на данный момент одна из самых продаваемых игр 2025 года.

Данных о продажах нет - точка.

Мэт Пискателла - привел данные за неделю продаж в США, начиная с 22 марта до 29 марта этого года.

Но так как, в посту Мэта присутствовала такая аббривиатура, как YTD - все горе переводчики решили громко заявить о Лучших продажах 2025 года во все Мире.

В данном случае, он заявлял о "недельной продажи" - AC:Shadows в США.....

Но тут начинается самое интересное :

Откуда Мэт брал исходные данные - для своих расчетов ?

А брал он их с : Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo Store и Steam.

Как он рассчитывал, все это :

А рассчитывал он очень и очень просто - сколько человек в игру зашло, на этих сервисах, столько ее и купило :DDDD

Не, ну логично же - раз люди в игру заходили, а все сервисы фиксируют колличество игроков, это значит то, что общее колличество зашедших в игру людей = колличеству людей, которую эту игру приобрели. :DDD

- А как же Ubi+ подписка, спросите вы ? А как же Халявный Теневой Отсосин по подписке ?

- Не, не слышали там о таком :D

Как оказалось, расчеты он произвел сурово - без учета Ubi+.

Вот и вся правда, о громких заявлениях и новостях на сегодня )

1
yrroodd

Тенцент укрепляет проникновение в Юбисофт,понял.

0
MNM 1985
0
Gvik74

Yasuke SimuLator - Топ ))))

Где-то на просторах фэйсбука, нашел следующий призыв :

Don't be this horrible parent ! Hurry up and wishlist Yasuke Simulator on Steam today ! We must defeat AssCreed brothers !

Прим.Перевод : "Не будьте ужасными родителями ! Поспешите добавить Yasuke Simulator в список желаемого в Steam уже сегодня ! Мы должны победить этих братьев по заду !" :DDD

0
hpi

Я уже нинаю кому верить. Столько новостей по сасину. Я думаю это всё враньё для китайцев.

0
Go_Ra

Ссанина в уши по китайски , с пармезаном и клюквой...-))))

-2
SOLUS5678

Китайцы подтверждают что всё в порядке.)))))

0
kotasha

Акции падают а игра типа продаётся хорошо что я сомневаюсь.

0
Пользователь ВКонтакте

А где конкретные цифры господа, говорит то можно что угодно😏 // Александр Ловчиков

0
WerGC

игру делали новички,вот вам и новички сделали лучшую игру в серии

0
goodneighbor

ВIРУ, Я ПОВIРИВ

-3
AndrewSolt

Так провал или нет? Сложно. Непонятно)

-5
WerGC

в плане игры нет,лучшая игра в серии

0
OculusMortem

Обошла даже так нахваливаемую всеми ккд2? Во дела, звучит как позор для ккд.

-9