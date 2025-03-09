Assassin's Creed: Shadows на старте будет поддерживать DLSS 4 и другие технологии генерации кадров

Assassin’s Creed: Shadows выйдет уже через пару недель и на момент релиза предложит поддержку самых современных графических технологий. Как стало известно, игра получит полную совместимость с NVIDIA DLSS 4, что позволит владельцам видеокарт RTX использовать новую модель масштабирования. Кроме того, владельцы RTX 50 смогут воспользоваться технологией Multi-Frame Generation для увеличения плавности изображения.

Ubisoft также подтвердила поддержку FSR 3.1 и XeSS 2 на ПК, а также наличие встроенного теста производительности. В игре будут использоваться технологии трассировки лучей для глобального освещения и отражений. Assassin’s Creed: Shadows работает на обновленной версии Anvil Engine и предложит динамическую систему сезонов, изменяющую погоду и окружение в зависимости от времени года.

Дополнительно подтверждено, что версия для ПК не потребует обязательного запуска через Ubisoft Connect при покупке в Steam, однако игрокам все же понадобится учетная запись Ubisoft. В коде предрелизной версии также обнаружена защита Denuvo, что может повлиять на производительность.

Сама игра станет первой в серии Assassin’s Creed, действие которой развернется в феодальной Японии. Разработчики из Ubisoft объяснили, почему этот сеттинг долгое время оставался вне их планов, а теперь они, наконец, решились на его реализацию. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Релиз Assassin’s Creed: Shadows состоится 20 марта 2024 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.