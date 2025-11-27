Assassin's Creed Shadows не получит DLC масштаба Claws of Awaji в рамках второго года поддержки

Отстаивая необходимость микротранзакций в Assassin’s Creed Shadows, помощник гейм-директора Саймон Лемей-Комтуа заявил, что во втором году не стоит ожидать дополнения уровня Claws of Awaji.

«На данный момент, на второй год, расширение размером с Awaji не планируется. Мы все еще работаем над контентом для пост-релиза и его поддержкой, но это не полноценный DLC, как сезонный пропуск в предыдущие годы», — сказал в интервью для Youtube-канала JorRaptor

Если учесть неоднозначную реакцию на дополнения к Assassin’s Creed на протяжении многих лет (включая Claws of Awaji), это, вероятно, не самое худшее решение. Зато будут редкие, но «более значительные обновления, которые смогут внести разнообразие».

И все же, если планы по-прежнему в силе, то в начале следующего года мы можем увидеть появление специального кооперативного режима под кодовым названием League. Можно предположить, что вместе с ним Ubisoft Quebec представит и новый контент и механику.