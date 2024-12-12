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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 706 оценок

Assassin's Creed: Shadows не уступит предшественникам по продолжительности - на прохождение уйдёт до 60 часов

Lunersun
Новости

Творческий директор Assassin's Creed: Shadows решил прояснить ситуацию с продолжительностью новой игры. В недавней беседе на Reddit Джонатан Дюмон намекнул, что по объёму сюжетной кампании новинка будет похожа на последние крупные части серии — Origins, Odyssey и Valhalla.

Конечно, точное время прохождения разработчик называть не стал — говорит, что в играх с открытым миром это вообще дело неблагодарное. Кто-то любит исследовать каждый уголок, а кто-то просто несётся по сюжету. Зато если посмотреть на предыдущие игры, картина становится чуть яснее: Origins проходится часов за 30, Odyssey уже требует все 45, а на Valhalla и вовсе уходит больше 60 часов.

Так что если верить словам Дюмона, новая часть тоже получится довольно внушительной — от 30 до 60 часов на основную историю, в зависимости от вашего стиля игры. Ну а выйдет Shadows 14 февраля следующего года, и будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

-6
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
MetalGrinder

С бустерами опыта. Без бустеров 200 часов.

4
Mark500

Честно говоря, сил уже нет в Ассасинов играть последних. В Вальгаллу наиграл где то 130 часов, и кучу ДЛС не прошёл, задушился от огромной бессмысленной территории.

4
jax baron

И тонну головоломок, вот от этого устаёшь.

-1
InstinctiveUstin

Самурай негр это сильно. Надеюсь он ещё транс считающий себя деревом алах амбар

2
ZAUSA

Я ещё там негр, если вы вдруг не знали.

2
PREDATOR7706

Опять задротство

1
Max Rolens

Пока вместо негра не вернут азиата, видеть этой игры не хочу. Кусок дерьма, вместо человека, блин

1
canteexnik

Опять беготни навалом ради затягивания процесса

0
My life is a game

Почему они так долго не выставляют ценник в стиме,так странно, обычно они готовы собирать предзаказы рано, а тут...

Может еще один перенос будет

-1
Sorento NSK

скорее бы уже вышла.

-1
Макс Макс 007

Это невероятно

-1
Константин335

Ну это слишком много. Как по мне идеальная длительность игры 10-15 часов

-3
Mikhail Donskoy

Полностью поддерживаю!

0