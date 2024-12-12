Assassin's Creed: Shadows не уступит предшественникам по продолжительности - на прохождение уйдёт до 60 часов

Творческий директор Assassin's Creed: Shadows решил прояснить ситуацию с продолжительностью новой игры. В недавней беседе на Reddit Джонатан Дюмон намекнул, что по объёму сюжетной кампании новинка будет похожа на последние крупные части серии — Origins, Odyssey и Valhalla.
Конечно, точное время прохождения разработчик называть не стал — говорит, что в играх с открытым миром это вообще дело неблагодарное. Кто-то любит исследовать каждый уголок, а кто-то просто несётся по сюжету. Зато если посмотреть на предыдущие игры, картина становится чуть яснее: Origins проходится часов за 30, Odyssey уже требует все 45, а на Valhalla и вовсе уходит больше 60 часов.
Так что если верить словам Дюмона, новая часть тоже получится довольно внушительной — от 30 до 60 часов на основную историю, в зависимости от вашего стиля игры. Ну а выйдет Shadows 14 февраля следующего года, и будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.
С бустерами опыта. Без бустеров 200 часов.
Честно говоря, сил уже нет в Ассасинов играть последних. В Вальгаллу наиграл где то 130 часов, и кучу ДЛС не прошёл, задушился от огромной бессмысленной территории.
И тонну головоломок, вот от этого устаёшь.
Самурай негр это сильно. Надеюсь он ещё транс считающий себя деревом алах амбар
Я ещё там негр, если вы вдруг не знали.
Опять задротство
Пока вместо негра не вернут азиата, видеть этой игры не хочу. Кусок дерьма, вместо человека, блин
Опять беготни навалом ради затягивания процесса
Почему они так долго не выставляют ценник в стиме,так странно, обычно они готовы собирать предзаказы рано, а тут...
Может еще один перенос будет
скорее бы уже вышла.
Это невероятно
Ну это слишком много. Как по мне идеальная длительность игры 10-15 часов
Полностью поддерживаю!