Assassin's Creed: Shadows не уступит предшественникам по продолжительности - на прохождение уйдёт до 60 часов

Творческий директор Assassin's Creed: Shadows решил прояснить ситуацию с продолжительностью новой игры. В недавней беседе на Reddit Джонатан Дюмон намекнул, что по объёму сюжетной кампании новинка будет похожа на последние крупные части серии — Origins, Odyssey и Valhalla.

Конечно, точное время прохождения разработчик называть не стал — говорит, что в играх с открытым миром это вообще дело неблагодарное. Кто-то любит исследовать каждый уголок, а кто-то просто несётся по сюжету. Зато если посмотреть на предыдущие игры, картина становится чуть яснее: Origins проходится часов за 30, Odyssey уже требует все 45, а на Valhalla и вовсе уходит больше 60 часов.

Так что если верить словам Дюмона, новая часть тоже получится довольно внушительной — от 30 до 60 часов на основную историю, в зависимости от вашего стиля игры. Ну а выйдет Shadows 14 февраля следующего года, и будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X.