ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.8 1 173 оценки

Assassin's Creed Shadows официально превзошла Origins и Odyssey, набрав 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска

KoRnEr KoRnEr

Компания Ubisoft с гордостью объявила сегодня, что Assassin's Creed Shadows превзошла своих успешных предшественников, и эта цифра включает все формы доступа, такие как прямые продажи и подписки Ubisoft+.

Несмотря на разногласия, все признаки указывают на то, что последняя игра Assassin's Creed станет бестселлером (франшиза, которая к 2022 году продала более 200 миллионов игр, является краеугольным камнем современного игрового рынка). Сегодня Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows преодолела отметку в 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска на всех платформах.

2 МИЛЛИОНА ИГРОКОВ! Мы с волнением отмечаем эту невероятную веху! Assassin's Creed Shadows превзошла запуски AC Origins и Odyssey. Спасибо, что присоединились к путешествию в феодальной Японии! — написала Ubisoft в своих социальных сетях.

Этот показатель в 2 миллиона игроков не соответствует чистым продажам (Ubisoft не устраивала Capcom и не продавала 8 миллионов игр за 3 дня). Вместо этого это общая сумма пользователей, которые получили доступ к игре, то есть игроков. Сюда входят все формы доступа от продаж игр напрямую у розничных продавцов и в интернет-магазинах до оплаты 18 долларов за игру Shadows по подписке Ubisoft+.

Также стоит отметить, что ни Origins, ни Odyssey фактически не были запущены по подписке Ubisoft+. Премиум-подписка Ubisoft предлагается на Xbox и ПК, давая пользователям возможность играть в новые игры, такие как Assassin's Creed Shadows, с первого дня на сервисе. Но игры первого дня недоступны на PlayStation-форке подписки Ubisoft.

В ближайшие недели нам следует ожидать еще больше подобных показателей, поскольку Ubisoft подсчитывает продажи Shadows, особенно те вехи, которые выглядят хорошо в отчетах инвесторов.

-66
183
Комментарии: 183
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

придумать можно любые цифры, но от полного провала игры и закрытия убейсофт - это не спасёт

29
Дрессирую старых животных

чувствуете? чувствуете?

это дымится нежнейшая прореха)) фэйковых 35+ "геймеров"

-3
Миханик Шестеренкин

Обиженные и угнетенные ущербы на посту.

-1
Alcatraz74

ЕА тоже хвалились что у вейлгарда полтора ляма,ну результат вы знаете.количество игроков ничего не говорит,вы мне покажите количество продаж,а продажи унылые,это факт,куча ботов в отзывах которые заманивают покупателей, сама игра это клон вальгалллы только в Японии,в чем крутость? я хз вот цусима ,без повестки какой либо,без дрочева на 100500часов,с крутой графикой боевкой и сюжетом,вот настоящий ассасин а не эта пародия

29
Господин Лидер Assassin

вейлгарда вышел нормальной игрой, то что провалился по бабкам EA пофигу, посмотри их капитализацию, номер 1 во всем мире по бабкам, считай за бесплатно выпустили и все

-38
Александр Дантес

Не совсем клон вальгалы, боёвка из одеси, боты тупые болванчики для урона хоть и в целом игра красивая но этой дегродской боёвки нахавался ещё в одиси.

4
MoodyPalamon Александр Дантес

Ты не играл, так ведь?

-7
Владимир Губайдуллин

Сейчас бы вейлгард который пояснил сюжет всех частей драгона и играется весело не считая игроков которые страдают расизмом записывать в провалы.Поиграйте сначала,а не идите за стадом.

-5
FretfulDoctor Господин Лидер Assassin

То что они много зарабатывают еще не значит что они не хотя зарабатывать больше.

0
Light of Tfuth
Assassin's Creed Shadows официально превзошла Origins и Odyssey, набрав 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска
16
Serj77777

Погодите ребята,сейчас проплаченные новости закончатся и Юбисофт окажется у разбитого корыта.) Это же фигня будет висеть на всех игровых,новостных ресурсах,мощнейшая реклама успешного успеха,наподобие той,что используют инфоцыгане,продавцы курсов "как нагнуть весь мир",когда показывают свою роскошную жизнь и цацки (взятые в аренду).)Плюс армия ботов,которая формирует общественное мнение и помогает продажам,это вообще мерзость поганая,которая скоро будет везде...

15
Light of Tfuth

Такое ощущение, что ботвы набрали по объявлению с самых низов

5
Niphestotel

Основа на консолях что ли?

12
-zotik-

Бокс, плойка, пк(юплей, егс, стим) мб пще где то есть

-11
ldssa jbcfsgfhd -zotik-

100к должна быть хотя бы с ляма то дополнительного не?

3
-zotik- ldssa jbcfsgfhd

Ну в стиме я думаю купило очень много, не все играют одновременно, мб кто то вообще не играет, ждет патчей допустим, а кто то рефауд сделал, они все считают купленные))

-16
Max Rolens ldssa jbcfsgfhd

Должно быть 120к в стиме. Вообще можно просто судить по цифра твича, если хочешь, и умножь ее на 2... более 600к игроков точно есть на пк, но не факт, что это продажи или не накрутка. Как я уже писал, для них жизненно важно не продать игру, а создать иллюзия успеха для привлечения инвесторов.

7
PanKotovsky Max Rolens

А вот это чертовски верно подмечено. Они уже давно не просто разработчик игр, который зарабатывает только на продажах, а биржевая компания. И сейчас им важно удержать стоимость акций, а не продать игру.

1
Sir Patrik

Завтра будет 146 млн 🤦‍♂️😅😅😅😅🤦‍♂️

10
Max Rolens

Перевожу - игроки оформили подписку за 10 баксов, что бы поиграть в игру за 60 ))

Ой какой успех )))

10
Человек-Анекдот

разве консольщики так могут?

0
Serpentrage

Я на пк купил....

-19
Max Rolens Человек-Анекдот

На Xbox точно можно.

0
Человек-Анекдот Max Rolens

ну вот, ещё есть мылосольщики5

-1
Max Rolens Человек-Анекдот

Увидим результаты через месяц... одно дело слушать, что они там говорят, другое дело видеть, что будет с их компанией. Хотя моя позиция в этом вопросе ясна и то, что я очень ожидаю их краха вполне очевидно по моим постам.

4
goodneighbor

Какой же наглющий звиздежь, в чарте xbox most played games этой игры, например, вообще нет. Тут пора вмешиваться компетентным органам и проверять эту контору на предмет введения инвесторов в заблуждение.

8
worys

А в стиме даже к результату последней Драгон эйдж не приблизились :) Кто то кажется пиз...т :)

0
goodneighbor worys

Панимаишь, поехавшие кукухой от передозировки копиумом фанбои утверждают, что миллиарды игроков, оказывается, предпочитают покупать юбисофтовскую похлебку не в стиме, а в юплее и лаунчере эпик геймс - т.е. там можно любые цифры нарисовать.

0
Vordulak06

В стиме пик 57к. Очередной высер от юбиков для инвесторов и дурачков которие в это верят

7
-zotik-

Боже почему вы такие глупые?)) Даже не потому что что они хвалятся покупки на всех платформах, но и покупка не равно онлайну и особенно не весь мир одновременно играет, как бы земля большая, там часовые пояса и все также где то скоро рассвет будет, люди проснутся и будут играть, когда другие лягут спать и собственно не будут играть. А ты еще смотришь онлайн в одном из магазинов и удивляешься цифре)))

-22
PanKotovsky -zotik-

Боже, почему ты такой тупой?

Сравнивают онлайн с онлайном других игр. Другие игры ведь тоже на этой планете играются, тоже часовые пояса есть, или в твоем манямирке нет?

57К для ААА-игры - это провал!

Вот тебе для сравнения БГ3 спустя 1,5 года - онлайн 72К.

11
-zotik- PanKotovsky

А я где то писал про успех?)) В твоем маня мирке только стим? Ты зачем в нем показываешь онлайн? Покажи сколько щас онлайн на боксе и плойке, ведь эта игра там тоже есть

-9
MoodyPalamon PanKotovsky

А бг3 продавался в юплее? На него сделали скидку в юплее 20%? На него открыли предзаказ НАМНОГО раньше в юплее чем в стиме?

Это правда так тяжело понять?

Почему ты такой идиот?

-2
nfnhf20 -zotik-

Вы скажите почему тогда у бг3 в пике лям почти был игроков и это не смотря на разные часовые пояса?

5
ldssa jbcfsgfhd

да звездёшь это всё ,для хомячков юбейсовтовских

7
-zotik-

Так в первую очередь они обманывают себя) сомневаюсь что тебе или мне есть дело сколько они продали, нам же % не накидывают

-2
PanKotovsky
7
Sneaky Pete
6
Victor Dukoff

И сколько у этого мусора реальных, ненарисованных продаж? Ведь стопудово, что большинство игорьков играют по подписке, ХЗ, как она зовется у лягушатников.

6
Dark1994

Че-то слабо верится.

3
0x0101

Видимо совсем нет продаж.

3
Кей Овальд

"Юбисоф объявила". А до этого они никогда не врали?
Это как стриминговые сервисы пишут о невероятном успехе своего очередного явного провала на своих площадках. Особенно на фоне падения акций, а не увеличения.
Где пруфы, Билли?

3
Alexander_7

Все теперь надо везде негра-супергероя пхать!

2
Light of Tfuth
пхать

Это что за слово ?

-2
Schong Di Light of Tfuth

Наверно пИхать имел ввиду

1
Pycckuu_XAKEP

хаха, как обычно, движ за бугром. а очередной срач малолеток - тут :)

2
My life is a game

40-50к макс игроков в стиме, ну пусть 100к играют
300к говорили предзаказов
1 700 000 в егс и юплее напрямую купили?
или я неправильно считаю

1
-zotik-

Неправильно

-3
SexualHarassmentPanda

Она же на консолях ещё вышла.

1
-Zion-

По умолчания всё вокруг боярмашины крутится всегда.

1
Eclair_93

Чуете чем пахнет?...

1
Vordulak06

Неграми

2
Лис Св

Определённо мега успех(сарказм)

1
MoodyPalamon

Почему ты такой не умный (

-6
Даздрасен Дыклоп

Заходим в СтимДБ и видим 60к онлайн. Где еще 1,9 мульенов? Аааааа, точно, на консолях на негра фапают. Все по методичке звездабола тодДИКа и его мегапопулярного Старфилда)

1
Light of Tfuth
его мегапопулярного Старфилда)

Которого все забыли

0
worys

У старфилда пиковый онлайн был 330 тысяч в стиме это притом что игра в геймпасе была, а тут 60 тысяч пиковый в стиме, в чарт Хящика игра тоже не попала, так где эти 2 мулиона человек, на плойке что ли играют или через юплей ? :)

0
AndralStormborn

Вот что хайп из-за негра делает - без скандально известного Ясукэ, многие бы вообще не обратили на нее внимание.

1
nonamerz1

антиреклама - тоже реклама.

0
Agodless

Всё-таки в игре что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться.

0
ГАЗ-М20

С момента выхода Вальгаллы прошло 5 лет, многие соскучились по Ассассинам, отсюда и ажиотаж. Плюс, конечно, японский сеттинг, который очень популярен. Добавим сюда подзатертые воспоминания о Цусиме (а кто-то из тех, кто хвалит Шадоус, в Цусиму не играл, им не с чем сравнить) и приятное удивление от некоторых объективно хорошо сделанных механик - стелс за Наоэ, более внятная, чем в прошлых частях боевка - вот вам и благожелательное в целом отношение к этой игре. А минусы для многих перекрываются красивым открытым миром и проработанным окружением. Это все понятно Но когда отдельные индивидумы на полном серьезе пишут статьи и снимают ролики с заголовками типа "Шадоус - лучший Ассассин во всей серии" или "Шадоус - главный хит 2025 года" - это полная клиника. Такое впечатление, что эти восторгающиеся ни в одну часть АС до этого не играли.

0
Lelik_mc_kawai

ты про Мираж видимо забыл!

4
Extor Menoger Lelik_mc_kawai

Это для двух с половиной фанатов оригинальной трилогии

-2
fearmen11 Extor Menoger

для трех

0
MNM 1985

Наверное вся Япония играет за этого нигра с мечом )))

0
Господин Лидер Assassin

Играют, но там по сюжету первые 15 часов только за девку

0
Аристов--Черный
стоит отметить, что ни Origins, ни Odyssey фактически не были запущены по подписке Ubisoft+.

Тогда о чём речь? Сравнение не корректное. Ещё у метро, блин, игру раздавайте и говорите о широкой аудитории. Умора.

0
Сергей Бачинец

Не могу понять, где в нее играют все эти миллионы игроков. Неужели все приставочные? В стиме пик игроков 60 тыс. пока что, не сказать, что сильно вырос в выходные.

0
Kokoprime1991

В альтернативной мульти-вселенной, своих-же потом офисных запустили . Ибо смешно то , что они НЕ говорят суммы продашь, они говорят про ОНЛАЙН, что тупо кидаловом попахивает. Ибо онлайн в 2 ляма это не то что сказка- это МУЛЬТИ сказка и проверить это сложно. Хотя , если взять форму подписки(которая стоит копейки), то от онлайна толку мало, ибо по факту они-же нихера не заработали от такого. Т.е. я считаю , что людей с подписками (хбокса или сони) вообще учитывать не нужно, а там и сразу появятся РЕАЛЬНЫЕ цифры и будут они ели-ели тысяч ну 100-200 от силы).

-1
Lelik_mc_kawai

в EGS и Юбисофт!

-1
ХЕЙТЕРМИРА

Ужасная помойка с графикой из 2008 года

-1
Misha Mi

Как по мне хорошая игра! В разы лучше чем Вальгалла) Графика прям 10 из 10, смена погоды и времени года сделано на отлично, не идеальная конечно игра, но и плохой её назвать никак нельзя! Лично я доволен игрой, взяв офлайн активацию. А так каждому своё! Уверен если бы эта игра вышла не от разрабов юбисофта, то не было бы такого срача)

-1
kolinmah

Графон как в rdr2?

0
jax baron

лучше вальгалы ? - по конкретней пожалуйста.

0
fearmen11 jax baron

графика и визуал точно лучше валгаллы

1
Alex Row

В альтернативной вселенной жителей дна пегача игра провалилась, отзывы накручивают, играют боты, на твиче тоже стримят боты- ну и смотрят их тоже боты. .

-1
[PainKiller]

так это стримят потому что новинка, через пару недель на твиче в нее 1.5 калеки играть будут

0
Господин Лидер Assassin [PainKiller]

самое главное что тебе нравится, зачем думать что будет потом? ты же сам 8 поставил прошлой части, поиграй в эту и поставь 10 чел, ибо новая часть на много лучше миража

0
[PainKiller] Господин Лидер Assassin

8 это не очень, так чисто сюжетик пройти и забыть

-3
Господин Лидер Assassin [PainKiller]

И это чудо меня поехавшим называет, 8 для тебя не очень, да что ты такое

-2
[PainKiller] Господин Лидер Assassin

главное что ты у нас ГЕЙмер

0
MagneticEnnio

надо же сколько людей мусор хавают

-1
Lelik_mc_kawai

не суди, и судим не будешь

-3
DowncastKylian

как всегда "ОЧЕНЬ ВЕРИМ"

https://steamdb.info/app/3159330/charts/

остальные 1лям800к естесссно пользуются исключительно их еблософтконектом, а не богомерзким стимом где можно разом глянуть циферки...

-1
Sunset_Neko

Эти 2 миллиона сейчас с тобой в комнате?

-1
PuaJl4eJl

ПК рулит, 300лир и можно месяц играть на U+

-2
-zotik-

Эта подписка и на консолях как бы есть)

-2
Scorpion_GamePlay

Вот бы ещё к этой новости Извинения за эти убогие части игры.

-2
Zabubenchik

Игра, кстати, отличная. Но 99% корзиночек с плейграунда в нее не играли, т.к. там денуво, вот и хейтят)

-3
My life is a game

активашки же есть для них

-3
Ely Maze My life is a game

Лень тратить деньги на нее просто

Раз игра от юбиков то уже хрень вот такое тут мнение

А игра то хороша

3
Extor Menoger My life is a game

которые стоят 500 рублей

0
My life is a game Extor Menoger

так фулл прайс дороже же или пираты уж настолько нищими стали?
я что то не понимаю
1)хочешь игру, но нет денег - активашка
2)хочешь игру, но есть деньги - фулл прайс

все, же

-2
My life is a game Ely Maze

игра нормальная, не шедевр, и не кал
я бы 8 поставил

0
FunMC

Наиграл пока 9ч, честно сказать не думал что так затянет, но без минусов конечно не обходится.

-3
Константин335

А я ведь говорил что это лучший Ассассин за последнее время, Юбисофт смогли в этот раз сделать отличную игру. Да и еще превзошли Истоки и Одиссею, ну тут только можно поздравить их, надеюсь со следующей новой игрой они не снизят качество, а только улучшат. Поздравим Юбисофт с таким успехом! Молодцы!

-4
[PainKiller]

да да смогли, а теперь марш обратно в палату

-2
PersonaR8

Превзойти истоки и одиссею это была сложная задача? Серьезно? Вторую часть превзойти сложно, а этот мусор доступно.

0
VIGITAL1

Я со временем начал понимать Логвинова,когда он обсерал нижний интернет итд.Почему люди не уважают чужой труд?

Хорошо, если игра так плоха предложите что то подобное в сеттинге древней Японии с открытым миром,и современной графикой.Цусима которую уже все давно прошли,и все на этом.

-4
Константин335

Да просто не нужно слушать этих хейтеров, они в игру то не играли, а хейтят только потому что это Юбисофт. Они сейчас 1000 и 1 причину высосут из пальца почему новый Ассассин фигня и т.д. А по факту игра вышла отличной

4
VIGITAL1 Константин335

Да к сожалению тут дно, а не площадка для обсуждения чего либо.Конечно тут много адекватов ,но в основной массе это треш конечно.Надо завязывать вообще спускать сюда в комменты,тут не то что правды,а даже хоть какой то объективной оценки не найдешь.

0
OPen man

а это делали и раздавали бесплатно? тогда о чем мы говорим? это товар. кто-то и пальмовый спред делает. а потом маскирует его в продуктах питания. потому что от это продукта развивается рак и куча других болячек. эти продавцы тоже заслуживает уважения? они же старались продать тебе яд. и тоже свой труд к этому прикладывали.

-4
VIGITAL1 OPen man

Классический пример,натягивания совы на глобус.По тому примеру что ты привёл видно что у тебя мировозрение потребляди.

Продукты питания...жесть, не пались так.Мемную картинку можешь не прикладывать,она веса не имеет.

0
OPen man VIGITAL1

ок. телефонный мошенник тоже старается. силы прикладывает чтоб тебя на деньги развести. его труд разве ничего не значит? иногда часами. иногда десятками часов. почему ты не уважаешь труд этих людей? а в компании таких же мошенников их труд цениться. ты подними

0
brutaliskus

патч у этого г овн а будет ! ? 50 фпс на 5090

-4
Rorschach93

миллион мух не могут ошибаться?)

-5
Sponsored

Ну конечно вы рады ребятки, компания была на грани банкротства и распада была. Вас буквально выкупать никто не хотел, ждали чтобы за бесценок купить xD

Ну вообще, игру действительно интересную клепанули, хотя и багов дохрена, ИИ тупой. С учётом положения компании, они хорошо постарались

-6
KILLA06

ну лучше ,чем последние ассасины уж точно

-6
jax baron

ой а усерались то, особенно на ПГ и япошки лицимеры.

-6
DESOL4TE

Трамп умер, я правду говорю,без обмана,честно-честно)))

0
SilkySarge

Почему столько негатива?

-9
Mark500

из за повестки

7
Шрек и осел vs CD Project

Народ наконец-то прозрел

5
0x0101

Юбисофт возгордилась как то и послала игроков с их мнением и у юбиков дела начали идти очень скверно от года к году, срубили сук на котором сидели.

1
Alex Dark22

Из за негра, ну юбики уже берега путают, в средневековой Японии черномазый гей самурай, это уже за гранью. Ну японка ещё ничего, лезбочка.

0
SilkySarge Alex Dark22

Помню играл крутую игру mass effect 2 называется, так там можно было заводить романы с кем угодно даже однополые... но это не помешало игре быть популярной, да и я уверен что причина просто в стадном эффекте, попробуй скажи что-нибудь что отличается от мнения большинства...

2
Grizzly_GC

Один из лучших Ассассинов!

-10
Господин Лидер Assassin

играю только за наоэ, мб при повторном прохождении через годик буду онли за ниггу, сложность у меня высокая.

-10
SheriffKo

Красиво.

-7
orion1786

Боты ,смуты, завидуйте молча.

-11
Alex Dark22

Ну графически игра перешла на следующий этап, до этого графон был с консолей прошлых поколений.

-14
Light of Tfuth
Ну графически игра перешла на следующий эта
8
Secretum Secretorum

От игры оторваться невозможно! Такого залипалова от юбисофт я даже вспомнить не могу. Это явно лучший ассасин. Графика, боёвка, анимации, персонажи, диалоги - да сцука, всё на высшем уровне. Не раз даже на слезу игра пробивала 😭. Кто эти еб...ны, которые хейтят её?! Кто вы, воины?

-17
[PainKiller]

почему тогда оценки такие низкие в стиме, если это лучший ассасин?

5
Armen 88

хорошо пошутил

-1
Secretum Secretorum [PainKiller]

Да мне НАСРАТЬ на оценки в стиме!!!!! Я личное мнение высказал. Для меня это лучшая часть в серии

-11
Господин Лидер Assassin [PainKiller]

9 из 10 , очень низкие

-6
[PainKiller] Господин Лидер Assassin

какие 9 из 10 поехавший, 80 из 100 положительных отзывов

0
vegas99

Хейтеры что с лицом? )

-28
-zotik-

Хейтеры скажут фотошоп)

-14
Light of Tfuth

Ну так мы у вас и спрашиваем и не забываем напоминать

Ubisoft уличили в использовании ботов для продвижения Assassin's Creed: Shadows
7
Tommy.

"Хейтеры" скажут что кол-во игроков не равно кол-во проданных копий, и что в предстоящем финансовом отчете скажут что игра не оправдала ожиданий.

1
Agentdead

Хомячки что с лицом?)

2
ViksOne

Насмотревшись гов*облогеров и начитавшись блевотных новостей, люди не игравшие в игру делают выводы, следят за онлайном, мамкины обзорщики

0