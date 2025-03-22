Assassin's Creed Shadows официально превзошла Origins и Odyssey, набрав 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска

Компания Ubisoft с гордостью объявила сегодня, что Assassin's Creed Shadows превзошла своих успешных предшественников, и эта цифра включает все формы доступа, такие как прямые продажи и подписки Ubisoft+.

Несмотря на разногласия, все признаки указывают на то, что последняя игра Assassin's Creed станет бестселлером (франшиза, которая к 2022 году продала более 200 миллионов игр, является краеугольным камнем современного игрового рынка). Сегодня Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows преодолела отметку в 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска на всех платформах.

2 МИЛЛИОНА ИГРОКОВ! Мы с волнением отмечаем эту невероятную веху! Assassin's Creed Shadows превзошла запуски AC Origins и Odyssey. Спасибо, что присоединились к путешествию в феодальной Японии! — написала Ubisoft в своих социальных сетях.

Этот показатель в 2 миллиона игроков не соответствует чистым продажам (Ubisoft не устраивала Capcom и не продавала 8 миллионов игр за 3 дня). Вместо этого это общая сумма пользователей, которые получили доступ к игре, то есть игроков. Сюда входят все формы доступа от продаж игр напрямую у розничных продавцов и в интернет-магазинах до оплаты 18 долларов за игру Shadows по подписке Ubisoft+.

Также стоит отметить, что ни Origins, ни Odyssey фактически не были запущены по подписке Ubisoft+. Премиум-подписка Ubisoft предлагается на Xbox и ПК, давая пользователям возможность играть в новые игры, такие как Assassin's Creed Shadows, с первого дня на сервисе. Но игры первого дня недоступны на PlayStation-форке подписки Ubisoft.

В ближайшие недели нам следует ожидать еще больше подобных показателей, поскольку Ubisoft подсчитывает продажи Shadows, особенно те вехи, которые выглядят хорошо в отчетах инвесторов.