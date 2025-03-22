Assassin's Creed Shadows официально превзошла Origins и Odyssey, набрав 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска

Компания Ubisoft с гордостью объявила сегодня, что Assassin's Creed Shadows превзошла своих успешных предшественников, и эта цифра включает все формы доступа, такие как прямые продажи и подписки Ubisoft+.
Несмотря на разногласия, все признаки указывают на то, что последняя игра Assassin's Creed станет бестселлером (франшиза, которая к 2022 году продала более 200 миллионов игр, является краеугольным камнем современного игрового рынка). Сегодня Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows преодолела отметку в 2 миллиона игроков всего за 2 дня после запуска на всех платформах.
2 МИЛЛИОНА ИГРОКОВ! Мы с волнением отмечаем эту невероятную веху! Assassin's Creed Shadows превзошла запуски AC Origins и Odyssey. Спасибо, что присоединились к путешествию в феодальной Японии! — написала Ubisoft в своих социальных сетях.
Этот показатель в 2 миллиона игроков не соответствует чистым продажам (Ubisoft не устраивала Capcom и не продавала 8 миллионов игр за 3 дня). Вместо этого это общая сумма пользователей, которые получили доступ к игре, то есть игроков. Сюда входят все формы доступа от продаж игр напрямую у розничных продавцов и в интернет-магазинах до оплаты 18 долларов за игру Shadows по подписке Ubisoft+.
Также стоит отметить, что ни Origins, ни Odyssey фактически не были запущены по подписке Ubisoft+. Премиум-подписка Ubisoft предлагается на Xbox и ПК, давая пользователям возможность играть в новые игры, такие как Assassin's Creed Shadows, с первого дня на сервисе. Но игры первого дня недоступны на PlayStation-форке подписки Ubisoft.
В ближайшие недели нам следует ожидать еще больше подобных показателей, поскольку Ubisoft подсчитывает продажи Shadows, особенно те вехи, которые выглядят хорошо в отчетах инвесторов.
придумать можно любые цифры, но от полного провала игры и закрытия убейсофт - это не спасёт
чувствуете? чувствуете?
это дымится нежнейшая прореха)) фэйковых 35+ "геймеров"
Обиженные и угнетенные ущербы на посту.
ЕА тоже хвалились что у вейлгарда полтора ляма,ну результат вы знаете.количество игроков ничего не говорит,вы мне покажите количество продаж,а продажи унылые,это факт,куча ботов в отзывах которые заманивают покупателей, сама игра это клон вальгалллы только в Японии,в чем крутость? я хз вот цусима ,без повестки какой либо,без дрочева на 100500часов,с крутой графикой боевкой и сюжетом,вот настоящий ассасин а не эта пародия
вейлгарда вышел нормальной игрой, то что провалился по бабкам EA пофигу, посмотри их капитализацию, номер 1 во всем мире по бабкам, считай за бесплатно выпустили и все
Не совсем клон вальгалы, боёвка из одеси, боты тупые болванчики для урона хоть и в целом игра красивая но этой дегродской боёвки нахавался ещё в одиси.
Ты не играл, так ведь?
Сейчас бы вейлгард который пояснил сюжет всех частей драгона и играется весело не считая игроков которые страдают расизмом записывать в провалы.Поиграйте сначала,а не идите за стадом.
То что они много зарабатывают еще не значит что они не хотя зарабатывать больше.
Погодите ребята,сейчас проплаченные новости закончатся и Юбисофт окажется у разбитого корыта.) Это же фигня будет висеть на всех игровых,новостных ресурсах,мощнейшая реклама успешного успеха,наподобие той,что используют инфоцыгане,продавцы курсов "как нагнуть весь мир",когда показывают свою роскошную жизнь и цацки (взятые в аренду).)Плюс армия ботов,которая формирует общественное мнение и помогает продажам,это вообще мерзость поганая,которая скоро будет везде...
Такое ощущение, что ботвы набрали по объявлению с самых низов
Основа на консолях что ли?
Бокс, плойка, пк(юплей, егс, стим) мб пще где то есть
100к должна быть хотя бы с ляма то дополнительного не?
Ну в стиме я думаю купило очень много, не все играют одновременно, мб кто то вообще не играет, ждет патчей допустим, а кто то рефауд сделал, они все считают купленные))
Должно быть 120к в стиме. Вообще можно просто судить по цифра твича, если хочешь, и умножь ее на 2... более 600к игроков точно есть на пк, но не факт, что это продажи или не накрутка. Как я уже писал, для них жизненно важно не продать игру, а создать иллюзия успеха для привлечения инвесторов.
А вот это чертовски верно подмечено. Они уже давно не просто разработчик игр, который зарабатывает только на продажах, а биржевая компания. И сейчас им важно удержать стоимость акций, а не продать игру.
Завтра будет 146 млн 🤦♂️😅😅😅😅🤦♂️
Перевожу - игроки оформили подписку за 10 баксов, что бы поиграть в игру за 60 ))
Ой какой успех )))
разве консольщики так могут?
Я на пк купил....
На Xbox точно можно.
ну вот, ещё есть мылосольщики5
Увидим результаты через месяц... одно дело слушать, что они там говорят, другое дело видеть, что будет с их компанией. Хотя моя позиция в этом вопросе ясна и то, что я очень ожидаю их краха вполне очевидно по моим постам.
Какой же наглющий звиздежь, в чарте xbox most played games этой игры, например, вообще нет. Тут пора вмешиваться компетентным органам и проверять эту контору на предмет введения инвесторов в заблуждение.
А в стиме даже к результату последней Драгон эйдж не приблизились :) Кто то кажется пиз...т :)
Панимаишь, поехавшие кукухой от передозировки копиумом фанбои утверждают, что миллиарды игроков, оказывается, предпочитают покупать юбисофтовскую похлебку не в стиме, а в юплее и лаунчере эпик геймс - т.е. там можно любые цифры нарисовать.
В стиме пик 57к. Очередной высер от юбиков для инвесторов и дурачков которие в это верят
Боже почему вы такие глупые?)) Даже не потому что что они хвалятся покупки на всех платформах, но и покупка не равно онлайну и особенно не весь мир одновременно играет, как бы земля большая, там часовые пояса и все также где то скоро рассвет будет, люди проснутся и будут играть, когда другие лягут спать и собственно не будут играть. А ты еще смотришь онлайн в одном из магазинов и удивляешься цифре)))
Боже, почему ты такой тупой?
Сравнивают онлайн с онлайном других игр. Другие игры ведь тоже на этой планете играются, тоже часовые пояса есть, или в твоем манямирке нет?
57К для ААА-игры - это провал!
Вот тебе для сравнения БГ3 спустя 1,5 года - онлайн 72К.
А я где то писал про успех?)) В твоем маня мирке только стим? Ты зачем в нем показываешь онлайн? Покажи сколько щас онлайн на боксе и плойке, ведь эта игра там тоже есть
А бг3 продавался в юплее? На него сделали скидку в юплее 20%? На него открыли предзаказ НАМНОГО раньше в юплее чем в стиме?
Это правда так тяжело понять?
Почему ты такой идиот?
Вы скажите почему тогда у бг3 в пике лям почти был игроков и это не смотря на разные часовые пояса?
да звездёшь это всё ,для хомячков юбейсовтовских
Так в первую очередь они обманывают себя) сомневаюсь что тебе или мне есть дело сколько они продали, нам же % не накидывают
И сколько у этого мусора реальных, ненарисованных продаж? Ведь стопудово, что большинство игорьков играют по подписке, ХЗ, как она зовется у лягушатников.
Че-то слабо верится.
Видимо совсем нет продаж.
"Юбисоф объявила". А до этого они никогда не врали?
Это как стриминговые сервисы пишут о невероятном успехе своего очередного явного провала на своих площадках. Особенно на фоне падения акций, а не увеличения.
Где пруфы, Билли?
Все теперь надо везде негра-супергероя пхать!
Это что за слово ?
Наверно пИхать имел ввиду
хаха, как обычно, движ за бугром. а очередной срач малолеток - тут :)
40-50к макс игроков в стиме, ну пусть 100к играют
300к говорили предзаказов
1 700 000 в егс и юплее напрямую купили?
или я неправильно считаю
Неправильно
Она же на консолях ещё вышла.
По умолчания всё вокруг боярмашины крутится всегда.
Чуете чем пахнет?...
Неграми
Определённо мега успех(сарказм)
Почему ты такой не умный (
Заходим в СтимДБ и видим 60к онлайн. Где еще 1,9 мульенов? Аааааа, точно, на консолях на негра фапают. Все по методичке звездабола тодДИКа и его мегапопулярного Старфилда)
Которого все забыли
У старфилда пиковый онлайн был 330 тысяч в стиме это притом что игра в геймпасе была, а тут 60 тысяч пиковый в стиме, в чарт Хящика игра тоже не попала, так где эти 2 мулиона человек, на плойке что ли играют или через юплей ? :)
Вот что хайп из-за негра делает - без скандально известного Ясукэ, многие бы вообще не обратили на нее внимание.
антиреклама - тоже реклама.
Всё-таки в игре что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться.
С момента выхода Вальгаллы прошло 5 лет, многие соскучились по Ассассинам, отсюда и ажиотаж. Плюс, конечно, японский сеттинг, который очень популярен. Добавим сюда подзатертые воспоминания о Цусиме (а кто-то из тех, кто хвалит Шадоус, в Цусиму не играл, им не с чем сравнить) и приятное удивление от некоторых объективно хорошо сделанных механик - стелс за Наоэ, более внятная, чем в прошлых частях боевка - вот вам и благожелательное в целом отношение к этой игре. А минусы для многих перекрываются красивым открытым миром и проработанным окружением. Это все понятно Но когда отдельные индивидумы на полном серьезе пишут статьи и снимают ролики с заголовками типа "Шадоус - лучший Ассассин во всей серии" или "Шадоус - главный хит 2025 года" - это полная клиника. Такое впечатление, что эти восторгающиеся ни в одну часть АС до этого не играли.
ты про Мираж видимо забыл!
Это для двух с половиной фанатов оригинальной трилогии
для трех
Наверное вся Япония играет за этого нигра с мечом )))
Играют, но там по сюжету первые 15 часов только за девку
Тогда о чём речь? Сравнение не корректное. Ещё у метро, блин, игру раздавайте и говорите о широкой аудитории. Умора.
Не могу понять, где в нее играют все эти миллионы игроков. Неужели все приставочные? В стиме пик игроков 60 тыс. пока что, не сказать, что сильно вырос в выходные.
В альтернативной мульти-вселенной, своих-же потом офисных запустили . Ибо смешно то , что они НЕ говорят суммы продашь, они говорят про ОНЛАЙН, что тупо кидаловом попахивает. Ибо онлайн в 2 ляма это не то что сказка- это МУЛЬТИ сказка и проверить это сложно. Хотя , если взять форму подписки(которая стоит копейки), то от онлайна толку мало, ибо по факту они-же нихера не заработали от такого. Т.е. я считаю , что людей с подписками (хбокса или сони) вообще учитывать не нужно, а там и сразу появятся РЕАЛЬНЫЕ цифры и будут они ели-ели тысяч ну 100-200 от силы).
в EGS и Юбисофт!
Ужасная помойка с графикой из 2008 года
Как по мне хорошая игра! В разы лучше чем Вальгалла) Графика прям 10 из 10, смена погоды и времени года сделано на отлично, не идеальная конечно игра, но и плохой её назвать никак нельзя! Лично я доволен игрой, взяв офлайн активацию. А так каждому своё! Уверен если бы эта игра вышла не от разрабов юбисофта, то не было бы такого срача)
Графон как в rdr2?
лучше вальгалы ? - по конкретней пожалуйста.
графика и визуал точно лучше валгаллы
В альтернативной вселенной жителей дна пегача игра провалилась, отзывы накручивают, играют боты, на твиче тоже стримят боты- ну и смотрят их тоже боты. .
так это стримят потому что новинка, через пару недель на твиче в нее 1.5 калеки играть будут
самое главное что тебе нравится, зачем думать что будет потом? ты же сам 8 поставил прошлой части, поиграй в эту и поставь 10 чел, ибо новая часть на много лучше миража
8 это не очень, так чисто сюжетик пройти и забыть
И это чудо меня поехавшим называет, 8 для тебя не очень, да что ты такое
главное что ты у нас ГЕЙмер
надо же сколько людей мусор хавают
не суди, и судим не будешь
как всегда "ОЧЕНЬ ВЕРИМ"
https://steamdb.info/app/3159330/charts/
остальные 1лям800к естесссно пользуются исключительно их еблософтконектом, а не богомерзким стимом где можно разом глянуть циферки...
Эти 2 миллиона сейчас с тобой в комнате?
ПК рулит, 300лир и можно месяц играть на U+
Эта подписка и на консолях как бы есть)
Вот бы ещё к этой новости Извинения за эти убогие части игры.
Игра, кстати, отличная. Но 99% корзиночек с плейграунда в нее не играли, т.к. там денуво, вот и хейтят)
активашки же есть для них
Лень тратить деньги на нее просто
Раз игра от юбиков то уже хрень вот такое тут мнение
А игра то хороша
которые стоят 500 рублей
так фулл прайс дороже же или пираты уж настолько нищими стали?
я что то не понимаю
1)хочешь игру, но нет денег - активашка
2)хочешь игру, но есть деньги - фулл прайс
все, же
игра нормальная, не шедевр, и не кал
я бы 8 поставил
Наиграл пока 9ч, честно сказать не думал что так затянет, но без минусов конечно не обходится.
А я ведь говорил что это лучший Ассассин за последнее время, Юбисофт смогли в этот раз сделать отличную игру. Да и еще превзошли Истоки и Одиссею, ну тут только можно поздравить их, надеюсь со следующей новой игрой они не снизят качество, а только улучшат. Поздравим Юбисофт с таким успехом! Молодцы!
да да смогли, а теперь марш обратно в палату
Превзойти истоки и одиссею это была сложная задача? Серьезно? Вторую часть превзойти сложно, а этот мусор доступно.
Я со временем начал понимать Логвинова,когда он обсерал нижний интернет итд.Почему люди не уважают чужой труд?
Хорошо, если игра так плоха предложите что то подобное в сеттинге древней Японии с открытым миром,и современной графикой.Цусима которую уже все давно прошли,и все на этом.
Да просто не нужно слушать этих хейтеров, они в игру то не играли, а хейтят только потому что это Юбисофт. Они сейчас 1000 и 1 причину высосут из пальца почему новый Ассассин фигня и т.д. А по факту игра вышла отличной
Да к сожалению тут дно, а не площадка для обсуждения чего либо.Конечно тут много адекватов ,но в основной массе это треш конечно.Надо завязывать вообще спускать сюда в комменты,тут не то что правды,а даже хоть какой то объективной оценки не найдешь.
а это делали и раздавали бесплатно? тогда о чем мы говорим? это товар. кто-то и пальмовый спред делает. а потом маскирует его в продуктах питания. потому что от это продукта развивается рак и куча других болячек. эти продавцы тоже заслуживает уважения? они же старались продать тебе яд. и тоже свой труд к этому прикладывали.
Классический пример,натягивания совы на глобус.По тому примеру что ты привёл видно что у тебя мировозрение потребляди.
Продукты питания...жесть, не пались так.Мемную картинку можешь не прикладывать,она веса не имеет.
ок. телефонный мошенник тоже старается. силы прикладывает чтоб тебя на деньги развести. его труд разве ничего не значит? иногда часами. иногда десятками часов. почему ты не уважаешь труд этих людей? а в компании таких же мошенников их труд цениться. ты подними
патч у этого г овн а будет ! ? 50 фпс на 5090
миллион мух не могут ошибаться?)
Ну конечно вы рады ребятки, компания была на грани банкротства и распада была. Вас буквально выкупать никто не хотел, ждали чтобы за бесценок купить xD
Ну вообще, игру действительно интересную клепанули, хотя и багов дохрена, ИИ тупой. С учётом положения компании, они хорошо постарались
ну лучше ,чем последние ассасины уж точно
ой а усерались то, особенно на ПГ и япошки лицимеры.
Трамп умер, я правду говорю,без обмана,честно-честно)))
Почему столько негатива?
из за повестки
Народ наконец-то прозрел
Юбисофт возгордилась как то и послала игроков с их мнением и у юбиков дела начали идти очень скверно от года к году, срубили сук на котором сидели.
Из за негра, ну юбики уже берега путают, в средневековой Японии черномазый гей самурай, это уже за гранью. Ну японка ещё ничего, лезбочка.
Помню играл крутую игру mass effect 2 называется, так там можно было заводить романы с кем угодно даже однополые... но это не помешало игре быть популярной, да и я уверен что причина просто в стадном эффекте, попробуй скажи что-нибудь что отличается от мнения большинства...
Один из лучших Ассассинов!
играю только за наоэ, мб при повторном прохождении через годик буду онли за ниггу, сложность у меня высокая.
Красиво.
Боты ,смуты, завидуйте молча.
Ну графически игра перешла на следующий этап, до этого графон был с консолей прошлых поколений.
От игры оторваться невозможно! Такого залипалова от юбисофт я даже вспомнить не могу. Это явно лучший ассасин. Графика, боёвка, анимации, персонажи, диалоги - да сцука, всё на высшем уровне. Не раз даже на слезу игра пробивала 😭. Кто эти еб...ны, которые хейтят её?! Кто вы, воины?
почему тогда оценки такие низкие в стиме, если это лучший ассасин?
хорошо пошутил
Да мне НАСРАТЬ на оценки в стиме!!!!! Я личное мнение высказал. Для меня это лучшая часть в серии
9 из 10 , очень низкие
какие 9 из 10 поехавший, 80 из 100 положительных отзывов
Хейтеры что с лицом? )
Хейтеры скажут фотошоп)
Ну так мы у вас и спрашиваем и не забываем напоминать
"Хейтеры" скажут что кол-во игроков не равно кол-во проданных копий, и что в предстоящем финансовом отчете скажут что игра не оправдала ожиданий.
Хомячки что с лицом?)
Насмотревшись гов*облогеров и начитавшись блевотных новостей, люди не игравшие в игру делают выводы, следят за онлайном, мамкины обзорщики