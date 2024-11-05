Assassin's Creed Shadows положит начало новой современной сюжетной линии серии

В новой части серии Assassin's Creed, Ubisoft намерена перезагрузить современные сюжетные линии франшизы, которая на протяжении многих лет сталкивалась с проблемами в этой области. Об этом рассказал директор франшизы Марк-Алексис Коте на мероприятии BAFTA в Лондоне. По его словам, Assassin's Creed Shadows станет основой для новой современной сюжетной линии, призванной дополнить исторические события, а не затмевать их.

С момента первых игр, когда игроки следили за Дезмондом Майлзом, сюжет в настоящем времени был важной частью серии. Однако после завершения истории Дезмонда в Assassin's Creed 3 современные сюжетные линии стали менее популярными и предсказуемыми. Попытки других персонажей охотиться за артефактами Ису часто сводились к банальной борьбе за магические реликвии, что отвлекало от исторической составляющей.

Shadows исправит этот дисбаланс, вернув внимание к темам, которые изначально лежали в основе франшизы: памяти, идентичности и автономии. Коте подчеркнул, что новые современные линии будут глубже раскрывать конфликты между свободой и контролем, индивидуальностью и конформизмом.

Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года на PS5, Xbox Series X/S и PC.