Assassin's Creed Shadows получила новую миссию, экстремальную сложность и еще больше контента

Еще до релиза Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft дала обещание поддерживать игру в течение длительного времени после выхода путем выпуска бесплатных обновлений с новым контентом.
Сегодня вышло очередное обновление, которое не только исправляет ряд ошибок, но и добавляет новый бесплатное сюжетное задании «Критическая встреча», созданный в коллаборации с популярных американским веб-сериалом Critical Role. В нем Ясукэ или Наоэ должны раскрыть таинственную организацию, стоящую за серией убийств невинных людей. Но они будут не одни - им поможет Руфино (Робби Деймонд), давний друг Томико и Хэйдзи. После успешного выполнения миссии Руфино станет вашим новым союзником, а также вы получите тематический баннер для своего убежища. Дополнительно в игре появится тематический набор оружия по мотивам Critical Role.
Еще одно существенное нововведение - добавление сложности «Кошмар», которая представляет собой настоящий вызов. Во время боев вам нужно идеально вовремя парировать удары - иначе вы получите травму даже при попытке защититься. Враги стали более агрессивными, чаще замечая даже стелс-механику, а Наоэ уже не так скрытна в движении, как раньше. Кроме того, такие предметы, как аптечки, адреналин и снаряжение шиноби, станут более редкими.
Обновление также принесло несколько небольших, но приятных улучшений, таких как возможность показывать шлемы в сюжетных сценах, расширенная система оповещений в открытом мире, три новых вида камеры во время езды, а на ПК - новые настройки графики Ultra Low для слабых систем. Кроме того, в игре появится тематический набор оружия по мотивам Critical Role.
Размер обновления зависит от платформы - на PlayStation 5 его размер составил 6,3 ГБ, на Xbox X/Series - 19 ГБ, на PC - около 17 ГБ, на Mac - 9 ГБ и в Steam - 8,5 ГБ.
Фемзиатка и негрила накой оно надо ассасины закончились со смертью Эцио
ну и ещё Black Flag был более менее, а так да.
После Ецио, нынешние рандомные персонажи не мотивируют даже на 30% пройти игру
🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Чтоб лицо нигры не видеть
Мало кто знает, но испанцы, на ряду с неграми, импортировали и адреналин в феодальную Японию
)))))))))))))))))))дадада и дефрибиляторы еще.
Теперь контентом можно обмазываться
Комп до неё сгорел и слава яйцам // Кир Иванов
// Vengel Bryde
Прикольный стик :3 // Кир Иванов
Еще больше принеси подай и новый кружок с целями?
Странно. Не пришло обновление.
Миссию по отбеливанию кожи главного черного самурая?