Assassin's Creed Shadows получила новую миссию, экстремальную сложность и еще больше контента

Еще до релиза Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft дала обещание поддерживать игру в течение длительного времени после выхода путем выпуска бесплатных обновлений с новым контентом.

Сегодня вышло очередное обновление, которое не только исправляет ряд ошибок, но и добавляет новый бесплатное сюжетное задании «Критическая встреча», созданный в коллаборации с популярных американским веб-сериалом Critical Role. В нем Ясукэ или Наоэ должны раскрыть таинственную организацию, стоящую за серией убийств невинных людей. Но они будут не одни - им поможет Руфино (Робби Деймонд), давний друг Томико и Хэйдзи. После успешного выполнения миссии Руфино станет вашим новым союзником, а также вы получите тематический баннер для своего убежища. Дополнительно в игре появится тематический набор оружия по мотивам Critical Role.

Еще одно существенное нововведение - добавление сложности «Кошмар», которая представляет собой настоящий вызов. Во время боев вам нужно идеально вовремя парировать удары - иначе вы получите травму даже при попытке защититься. Враги стали более агрессивными, чаще замечая даже стелс-механику, а Наоэ уже не так скрытна в движении, как раньше. Кроме того, такие предметы, как аптечки, адреналин и снаряжение шиноби, станут более редкими.

Обновление также принесло несколько небольших, но приятных улучшений, таких как возможность показывать шлемы в сюжетных сценах, расширенная система оповещений в открытом мире, три новых вида камеры во время езды, а на ПК - новые настройки графики Ultra Low для слабых систем. Кроме того, в игре появится тематический набор оружия по мотивам Critical Role.

Размер обновления зависит от платформы - на PlayStation 5 его размер составил 6,3 ГБ, на Xbox X/Series - 19 ГБ, на PC - около 17 ГБ, на Mac - 9 ГБ и в Steam - 8,5 ГБ.