Assassin's Creed Shadows получила обновления гипервизор-обхода Denuvo

Для Assassin’s Creed: Shadows, вышло обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа обхода Denuvo связано с вышедшим финальным обновлением 1.1.11 для игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.