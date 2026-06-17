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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.1 2 349 оценок

Assassin's Creed Shadows получила обновления гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Assassin’s Creed: Shadows, вышло обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа обхода Denuvo связано с вышедшим финальным обновлением 1.1.11 для игры.

Ubisoft завершает поддержку Assassin's Creed Shadows: вышло финальное обновление 1.1.11

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
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