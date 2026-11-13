Assassin's Creed Shadows получила Русскую нейросетевую озвучку

Вышедшая 2025 году Assassin's Creed Shadows изначально получила русский перевод интерфейса и субтитров, но без русской озвучки. Теперь для игры доступна неофициальная нейросетевая озвучка от ReVoiceAI.

Проект позволяет пройти сюжетную кампанию с русской речью. При создании использовались нейросетевые технологии синтеза голоса, ориентированные на воспроизведение характерных голосов персонажей, их интонаций и эмоциональной подачи.

Сюжет Assassin's Creed Shadows разворачивается на фоне масштабных междоусобных войн в феодальной Японии XVI века. Игрокам предстоит следить за историей девушки-синоби Наоэ из провинции Ига и параллельно наблюдать за судьбой самурая африканского происхождения Ясукэ на службе у Оды Нобунаги.

Таким образом, у игроков появился ещё один способ познакомиться с кампанией на русском языке.