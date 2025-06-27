Assassin's Creed: Shadows получила свою первую крупную скидку в Steam - 25%

Вчера стартовала летняя распродажа в Steam, в рамках которой множество игр стало доступно для покупки со скидками.

Одной из них стала Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft: игра вышла в середине марта, но лишь сейчас получила свою первую скидку. До окончания летней распродажи, игру можно приобрести со скидкой в размере 25%.

Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.