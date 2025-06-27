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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.8 1 943 оценки

Assassin's Creed: Shadows получила свою первую крупную скидку в Steam - 25%

AceTheKing AceTheKing

Вчера стартовала летняя распродажа в Steam, в рамках которой множество игр стало доступно для покупки со скидками.

Одной из них стала Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft: игра вышла в середине марта, но лишь сейчас получила свою первую скидку. До окончания летней распродажи, игру можно приобрести со скидкой в размере 25%.

Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

30
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
yariko ookami

А должна была быть скидка в 250%, чтоб мне еще приплатили за игру в этого блм-ососсина!

13
MunchkiN 616

игра года

10
Wing42

нигра года

12
Phoenix87

Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду

4
yariko ookami
Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду

Тоже так думаю. И добавлю. Ради такой повесточной игры даже малейшего желания обновлять комп не возникает!

2
Beckinsale

1) Все равно дорого.

Ибо, последние ассассины это гринд, принеси-подай на 70 часов, плюс сюжеты посредственные. Так еще и "проверить" нельзя, вдруг эта отличается, ибо там Денуво. Так тут еще и повестка криво запихана.

2) Игру могут через лет 10-15 забрать.

Даже если это не так, осадочек все равно есть.

2
ViksOne

Этот прошёл за 54 часа на харде со всеми квестами, 60 Макс уровень всё на карте открыто и пройдено

2
lokdogg

жду 50% и покупаю

2
SelecCioner

В игре кадров нет увы