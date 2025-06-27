Assassin's Creed: Shadows получила свою первую крупную скидку в Steam - 25%

Вчера стартовала летняя распродажа в Steam, в рамках которой множество игр стало доступно для покупки со скидками.
Одной из них стала Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft: игра вышла в середине марта, но лишь сейчас получила свою первую скидку. До окончания летней распродажи, игру можно приобрести со скидкой в размере 25%.
Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А должна была быть скидка в 250%, чтоб мне еще приплатили за игру в этого блм-ососсина!
игра года
нигра года
Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду
Тоже так думаю. И добавлю. Ради такой повесточной игры даже малейшего желания обновлять комп не возникает!
1) Все равно дорого.
Ибо, последние ассассины это гринд, принеси-подай на 70 часов, плюс сюжеты посредственные. Так еще и "проверить" нельзя, вдруг эта отличается, ибо там Денуво. Так тут еще и повестка криво запихана.
2) Игру могут через лет 10-15 забрать.
Даже если это не так, осадочек все равно есть.
Этот прошёл за 54 часа на харде со всеми квестами, 60 Макс уровень всё на карте открыто и пройдено
жду 50% и покупаю
В игре кадров нет увы