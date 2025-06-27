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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.8 1 944 оценки

Assassin's Creed: Shadows получила свою первую крупную скидку в Steam и Ubisoft Store - 25%

AceTheKing AceTheKing

Вчера стартовала летняя распродажа в Steam, в рамках которой множество игр стало доступно для покупки со скидками.

Одной из них стала Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft: игра вышла в середине марта, но лишь сейчас получила свою первую скидку. До окончания летней распродажи, игру можно приобрести со скидкой в размере 25%.

Также скидка имеется в Ubisoft Store.
Также скидка имеется в Ubisoft Store.

Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

54
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
yariko ookami

А должна была быть скидка в 250%, чтоб мне еще приплатили за игру в этого блм-ососсина!

34
MunchkiN 616

игра года

30
Wing42

нигра года

34
Merelone

Сомнительно, вернул через пол-часа. Оптимизация шлак, разрабы видимо, рассчитывали, что все будут включать генерацию кадров...

3
b1ohard Merelone

u tebia net rtx 50 ?

2
Phoenix87

Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду

18
yariko ookami
Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду

Тоже так думаю. И добавлю. Ради такой повесточной игры даже малейшего желания обновлять комп не возникает!

11
witcher1108 yariko ookami

ну так пока сам не поиграешь выводы не сделаешь.

3
Ubisoft Store yariko ookami

А где ты там повестку увидел ?

1
lokdogg

жду 50% и покупаю

10
Beckinsale

1) Все равно дорого.

Ибо, последние ассассины это гринд, принеси-подай на 70 часов, плюс сюжеты посредственные. Так еще и "проверить" нельзя, вдруг эта отличается, ибо там Денуво. Так тут еще и повестка криво запихана.

2) Игру могут через лет 10-15 забрать.

Даже если это не так, осадочек все равно есть.

8
ViksOne

Этот прошёл за 54 часа на харде со всеми квестами, 60 Макс уровень всё на карте открыто и пройдено

7
b1ohard ViksOne

30h na liogkom daze polovini neatkril kakoi hard ?

1
ViksOne b1ohard

Учись студент, вот тебе лайфхак: если выполнишь квест с посещением мест где пробуешь еду их вроде 16, ( просто придти и съесть) тогда у Наое будет 9 Хилок вместо 3 а у Ясуке 11 вместо 5. Дерзай

1
SelecCioner

В игре кадров нет увы

5
Константин335

Небольшая скидка что то, я надеялся на 50%

5
witcher1108

вот это джекпот.

2
sa1958

Что-то мелковато.

2
Coreymas

Крупную?

1
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