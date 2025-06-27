Assassin's Creed: Shadows получила свою первую крупную скидку в Steam и Ubisoft Store - 25%

Вчера стартовала летняя распродажа в Steam, в рамках которой множество игр стало доступно для покупки со скидками.
Одной из них стала Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft: игра вышла в середине марта, но лишь сейчас получила свою первую скидку. До окончания летней распродажи, игру можно приобрести со скидкой в размере 25%.
Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А должна была быть скидка в 250%, чтоб мне еще приплатили за игру в этого блм-ососсина!
игра года
нигра года
Сомнительно, вернул через пол-часа. Оптимизация шлак, разрабы видимо, рассчитывали, что все будут включать генерацию кадров...
u tebia net rtx 50 ?
Даже если это г овно сломают, я всё равно играть не буду
Тоже так думаю. И добавлю. Ради такой повесточной игры даже малейшего желания обновлять комп не возникает!
ну так пока сам не поиграешь выводы не сделаешь.
А где ты там повестку увидел ?
жду 50% и покупаю
1) Все равно дорого.
Ибо, последние ассассины это гринд, принеси-подай на 70 часов, плюс сюжеты посредственные. Так еще и "проверить" нельзя, вдруг эта отличается, ибо там Денуво. Так тут еще и повестка криво запихана.
2) Игру могут через лет 10-15 забрать.
Даже если это не так, осадочек все равно есть.
Этот прошёл за 54 часа на харде со всеми квестами, 60 Макс уровень всё на карте открыто и пройдено
30h na liogkom daze polovini neatkril kakoi hard ?
Учись студент, вот тебе лайфхак: если выполнишь квест с посещением мест где пробуешь еду их вроде 16, ( просто придти и съесть) тогда у Наое будет 9 Хилок вместо 3 а у Ясуке 11 вместо 5. Дерзай
В игре кадров нет увы
Небольшая скидка что то, я надеялся на 50%
вот это джекпот.
Что-то мелковато.
Крупную?