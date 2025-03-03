Assassin's Creed: Shadows получила взрослый рейтинг за жестокость и интимные сцены

Будущий проект Ubisoft — Assassin’s Creed: Shadows — официально получил возрастной рейтинг 18+, и причины вполне ожидаемы. Игра порадует фанатов серии повышенным уровнем жестокости: игроков ждут кровавые бои, жестокие добивания и сцены с расчленением врагов.

Кроме того, в Shadows не обойдётся без романтики. Как стало известно, в сюжетных линиях главного героя, чернокожего самурая, будут присутствовать интимные сцены с различными персонажами. Однако разработчики решили ограничиться лишь намёками — после поцелуев и объятий экран будет затемняться, не переходя в откровенные детали.

Assassin’s Creed: Shadows обещает стать одной из самых мрачных и взрослых частей франшизы, сочетая историческую атмосферу феодальной Японии с более зрелым подходом к подаче контента. Релиз ожидается в этом году, а более подробные детали обещают раскрыть ближе к лету.