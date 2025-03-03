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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 873 оценки

Assassin's Creed: Shadows получила взрослый рейтинг за жестокость и интимные сцены

IKarasik
Новости

Будущий проект Ubisoft — Assassin’s Creed: Shadows — официально получил возрастной рейтинг 18+, и причины вполне ожидаемы. Игра порадует фанатов серии повышенным уровнем жестокости: игроков ждут кровавые бои, жестокие добивания и сцены с расчленением врагов.

Кроме того, в Shadows не обойдётся без романтики. Как стало известно, в сюжетных линиях главного героя, чернокожего самурая, будут присутствовать интимные сцены с различными персонажами. Однако разработчики решили ограничиться лишь намёками — после поцелуев и объятий экран будет затемняться, не переходя в откровенные детали.

Assassin’s Creed: Shadows обещает стать одной из самых мрачных и взрослых частей франшизы, сочетая историческую атмосферу феодальной Японии с более зрелым подходом к подаче контента. Релиз ожидается в этом году, а более подробные детали обещают раскрыть ближе к лету.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Nodas
а более подробные детали обещают раскрыть ближе к лету.

К какому лету ? Игра через 2 недели выходит

5
Games Bombs

lol

2
Raphtallia

Ну игра через 2 недели, а интимные сцены к лету подвезут. Чего не понятного? =)

1
Diablonos Raphtallia

По 4.99 за сцену

1
MNM 1985

слитый геймплей )

0
h1fter

Уже вижу эту интимную сцену,непонятая любовь 2х метрового афросамурая и японки,современные Ромео и Джульетта,как же полыхнёт интернет в день релиза😁

0
RTX 3080 Ti

Ещё бы ))

0
Деиман

интимные сцены с черным экраном?

0