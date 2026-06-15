Assassin's Creed Shadows получит "Домены" - финальный Анимус-режим с модификаторами и уникальными наградами

Ubisoft готовит для Assassin’s Creed Shadows масштабное и одновременно финальное контентное обновление, которое выйдет 16 июня и добавит в игру новую систему испытаний, связанную с Анимусом. Одним из главных нововведений станет режим «Домены» — серия высокоуровневых испытаний с модификаторами, призванная проверить билды и навыки игроков в самых экстремальных условиях.

Как пояснил заместитель директора по игре Саймон Леме-Комтуа, «Домены» представляют собой отдельный тип контента внутри мира Shadows, вдохновлённый искажёнными данными Анимуса. Игроков ждут пять уникальных карт, каждая из которых при повторных прохождениях будет менять условия за счёт случайных модификаторов. Это делает каждое испытание непредсказуемым и требует постоянной адаптации билдов.

Структура режима построена вокруг прогрессии: после победы над определёнными противниками игроки получают доступ к арене финального босса, где им предстоит сразиться с одним из трёх коррумпированных Анимусом противников. Чем выше сложность, тем больше активных модификаторов одновременно влияет на бой, включая как положительные эффекты, так и серьёзные ограничения.

Отдельное внимание разработчики уделяют «Уловкам Анимуса» — специальным инструментам, позволяющим частично компенсировать сложность модификаторов. Однако, как подчёркивает команда, даже их использование не гарантирует успеха, если билд персонажа не оптимизирован под конкретные условия.

Интересно, что снаряжение и прогресс из основной игры полностью переносятся в «Домены», а награды из этого режима, напротив, можно будет использовать в основной кампании. Среди них — уникальное оружие и экипировка, доступные только за прохождение испытаний, что делает режим своеобразным «знаком мастерства» для самых опытных игроков.

Кроме боевой составляющей, «Домены» также вплетены в сюжетный контекст Анимуса. По словам разработчиков, за этим режимом стоит персонаж по имени MOD — хакер, которая манипулирует системой и создаёт сами испытания. Таким образом, игрокам предлагается дополнительный слой повествования вне основной истории Наоэ и Ясуке.

Каждая карта имеет собственные особенности. Например, «Белая мгла» ограничивает видимость и создаёт условия, вдохновлённые суровыми зимними бурями. При этом прогресс игроков влияет даже на окружение — по мере прохождения сложность может снижаться, а погодные эффекты смягчаться.

Обновление выйдет бесплатно уже 16 июня и станет своего рода финальным испытанием для тех, кто хочет проверить свои билды и получить эксклюзивные награды перед завершением сюжетной линии Assassin’s Creed Shadows.