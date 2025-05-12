Assassin's Creed Shadows потребовала бы 2 года работы для запеченного освещения и 2 ТБ данных

Некоторые интересные закулисные данные Assassin's Creed Shadows, представленные на конференции разработчиков игр в этом году, показывают, почему все больше разработчиков отказываются от запеченного освещения в пользу трассировки лучей.

Во время презентации презентации Rendering Assassin's Creed Shadows на GDC 2025, представленной Николасом Лопесом из Ubisoft, была представлена ​​предыстория использования глобального освещения в серии, подчеркивающая, что чем сложнее становится игровой мир, тем больше компромиссов приходится идти. Assassin’s Creed: Unity представляет собой один из самых потрясающих примеров запеченного глобального освещения на сегодняшний день, что стало возможным благодаря относительно небольшому миру и фиксированному времени суток. Если бы Assassin's Creed Origins использовала тот же метод, что и Unity, в игре было бы 450 ГБ данных освещения, и на запекание освещения ушло бы 3 месяца. Assassin's Creed Shadows, представляющая самый сложный игровой мир серии на сегодняшний день, имела бы 2 ТБ данных освещения, и на запекание освещения ушло бы почти 2 года. Таким образом, поскольку трассировка лучей значительно упрощает процесс разработки, разработчики, скорее всего, еще больше отойдут от запеченного освещения в будущем. Разработчик Assassin's Creed Shadows на данный момент поддерживает как запеченное глобальное освещение, так и глобальное освещение с трассировкой лучей из-за аппаратного ландшафта, но в будущем они хотят больше полагаться на трассировку лучей.

Во время презентации были представлены данные относительно производительности трассировки лучей Assassin's Creed Shadows на консолях и ПК с использованием графического процессора RTX 4080 для глобального освещения с трассировкой лучей и производительности PlayStation 5 Pro для отражений с трассировкой лучей. Поскольку игра использует четверть разрешения для RTGI, Xbox Series X быстрее базовой PlayStation 5, 4,30 мс против 5,00 мс. Xbox Series S еще быстрее, но это связано с тем, что игра работает на системе с внутренним разрешением 900p, а не с разрешением 1440p версий PlayStation 5 и Xbox Series X. Что касается отражений с трассировкой лучей, PlayStation 5 Pro нельзя сравнивать ни с одной другой консольной версией игры, так как это единственная консоль, поддерживающая их, а единственное доступное сравнение с графическим процессором RTX 4080 обеспечивает ожидаемую разницу в производительности.

Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.