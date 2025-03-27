Assassin's Creed Shadows преодолевает отметку в 3 миллиона игроков

Ubisoft объявила в социальной сети, что Assassin's Creed Shadows теперь превысил 3 миллиона игроков, и поделились следующими достижениями:
- 2-й по величине доход от продаж за первый день в истории франшизы Assassin's Creed
- Самый масштабный день 1 Ubisoft в PlayStation Digital Store
- Лучшее сообщество из когда-либо существовавших, с более чем 40 миллионами наигранных часов
Это произошло после того, как игра продалась миллионом копий в день запуска и достигла 2 миллионов копий 22 марта. С тех пор Assassin's Creed Shadows стала лучшим розничным запуском 2025 года в Соединенном Королевстве.
Успех игры пришелся на абсолютно критический момент для Ubisoft. Ранее сегодня издатель подтвердил слухи о решении сформировать новую дочернюю компанию, которая возьмет под контроль самые успешные франшизы Ubisoft: Far Cry, Rainbow Six и сам Assassin's Creed. Высокие показатели Assassin's Creed Shadows, несомненно, позволили Ubisoft занять более сильные позиции в переговорах. Как и предполагали слухи, Tencent имеет 25% миноритарного пакета акций в новой дочерней компании после денежных инвестиций в размере 1,16 млрд евро.
Игра, несомненно, была хорошо принята. В Steam средний вердикт обзоров — «Очень положительно» (82%). Критики также были весьма позитивны.
Assassin's Creed Shadows, несомненно, является надежной ролевой игрой с открытым миром и одной из лучших игр серии за долгое время. Она возвращает стелс-геймплей, сделавший серию тем, чем она является, и органично сочетает его с боевым опытом, который мы видим в Valhalla. Хотя раздувание контента все еще раздражает, как никогда, надежное повествование, увлекательный игровой процесс и одно из самых красивых воплощений феодальной Японии, когда-либо выпущенных, делают ее игрой, которую стоит попробовать подавляющему большинству игроков.
Я реально ржу ни магу. Раньше хвастались продажами. Игра преодолела отметку 1 миллион продаж, 2 миллиона, 3 миллиона... ПРОДАЖ... а теперь 3 миллиона игроков, а не продаж. Ну это реально бред какой-то. Неужели с продажами у игры всё настолько плохо, что хвастаться нечем?
Всё-таки поиграть по подписке, это не равно продать игру. Походу с продажами реально всё фигово, раз так манипулируют цифрами.
Они не просто так не говорят про продажи. Ох не просто так.
Ну про подписку тут как посмотреть. Бабло то капает а мы то не знаем сколько.
Так если игра по подписке дешевле выходит в их сервисе зачем покупать её если знаешь что поиграешь месяц всего?
ага, посмотрим по финансовым отчетам попозже
Преодолели отметку в 3 ляма игроков?
Продаемся Tencent
Так они говорили о количестве игроков, а не проданных копий. Откуда взялась эта инфа по продажам?
Это называется "выдавать желаемое за действительное"
господи это одно и тоже! че вы пытаетесь найти до чего докопаться лишь бы кинуть предъяву? "а вот они сказали не копий а игроков, значит купило мало, значит игра плохая и мы правы, бе-бе-бе!" смиритесь уже с тем что ваш хэйт к игре ничерта не дал. не нравится игра? ну пройдите мимо!
и главное мне нравится! когда с вэйл гардом вы и вам подобные орали "вон продались миллионами копий а играет меньше" все было норм. теперь вам говорят сколько игроков, вы ноете что не сказали о копиях (хотя о них так-то сказали)! вы уж определитесь что вам важно копии или игроки! или вам вообще пох что на одно что на другое и важно лишь доколупаться, а до чего уже дело десятое?
автор банально путается
Чувак, ты бы там это, хоть таблетки бы принял, тебя так и кондратий хватить может. Побереги себя, я просто уточняющий вопрос задал, а ты так порвался.
dragon age veilguard имел максимальный онлайн в 89000 и месяц держал 60000+ онлайна по сей день продано менее 1.5 миллиона копий и игра признана убыточной в Assassin's Creed Shadows 64000 был максимальный онлайн уже спустя 8 дней 22000-30000 и продано больше 3 миллионов но в рейтинге продаж стоит после Schedule I хотя тот только вчера преодолел миллион копий что то не сходится в Shadows
А зачем ты чужие деньги считаешь? Вроде сегодня получка, свои 15 тыщ пересчитай
а где я что то щетал =)? я сравнивал статистики стим и не понимал откуда у Shadows 3 миллиона копий продано а отказывается это на всех платформах и с подписками без покупок игры всего вместе 3 миллиона набралось.
Согласен. Спасибо за предоставленные цифры.
Это а.н.а.л.и.т.и.к.а!
господи чел ты вот вообще разбираешься в играх? по твоему стим это единственное место где играют в ассасинов? есть ещё юплей, плойка, коробка, в том же стиме могут играть оффлайн! чё вы все свои выводы делаете на цифре онлайна в стим? имеете единственные доступные данные и теперь все под них подгоняете? серьёзно? господи, хватит уже строить из себя комнатного аналитика. смотреть тошно на таких мамкиных знатоков.
Ну? 65к это минимум 700тыс только в стиме + все норм люди берут по скидосу на релизе с 20% - у юбиков =) Большинство онлайна на пс 5 -уже была новость про первое место =)
А реальных игроков сколько?
для асасина эта вообще не о чём, мало, Синдикат с 8ю считается провалом
это ты так решил? может хватит свои убеждения выдавать за общепризнанный факт.
Нет, это Убисовт так решила, поэтому следующий Асасин полностью переделали в противников с циферками над головами... И после Асасин в прицепе стал другим...
Синдикат вышел неделю назад? Как такое сравнение вообще в голову могло придти?)))
Если у тебя в голове не работает, что 3 милиона для Асасина это мало, потомучто 8 это провал, то проверь голову... Ну а что будет дальше, ясен хрен будем посмотреть, но пока это провал...
Тут вас много таких *одаренных* - реально, правда, для 5 класса школы.. =) Даже не понял что ему написали ппц =)))
Верим?
Какая разница?
Должна быть разница?
Большинство как раз из-за ниггативного хайпа и набежало,до этого игрой не интересовались,но из-за срача стало интересно.Подобным образом сериалы по играм, вроде ведьмака пиарятся: нарочно задевают геймеров - фанатов игры за живое,чтобы они бегали и орали на форумах,а хомячки, с игрой не знакомые, на это прибегали и смотрели сериал.
Да да, тот самый негативный пиар. Когда тебе говорят, что игра гoвно и ты покупаешь её за 70$. Годами уже про этот чудесный пиар слышу.
Так работает.Игру никто не покупает,если про неё молчат,а вот если про неё говорят,становится интересно,и не по позже,когда будут скидки и после просмотра обзоров,а прямо сейчас.
преодолевает отметку в 3 миллиона игроков
а проданных копий?
3 миллиона игроков – Успех внушительный, но интересно, каков процент продаж.
А на завтра будет целых 10 миллионов!
Профов, конечно, не будет.
Потихоньку увеличивается играющих но как это доказать это правда или просто реклама?!?
А почему ты у исторически ЛГБТшного Вавры доказательства двух лямов не требуешь?
С каких пор просто задать вопрос означает требовать? Ты бы это, думал, прежде чем чёто нести...
Потому что у Вавры пиковый онлайн в 4 раза больше, а проданных копий на 1 млн меньше
Да-да, преодолевает во влажных мечтах Ubisoft.
Верим верим. xD
Ясен красен что перед сделкой с китайцами надо было цифры подкрутить да еще и как не 3м копий а 3м игроков вот это достижение для франшизы которая тащит на себе всю компанию молодцы что сказать, давайте на этой почве продадим очко триадам круто же будет
а почему не сказать проданных копий? он же ведь продался да? да?
классного кота в мешке купят тенцент, как вскроются факты, ох запашок какой будет )))
Ох, как же они врут! Да пусть уже пишут не три миллиона, а тридцать три, ведь оба этих числа - выдумки. Когда у тебя в игру играет столько людей в первую же неделю продаж, твои акции должны резко стартануть куда-то в космос, а у Уебсофта они в лучшем случае стагнируют.
Врут и не краснеют , как дал бы этому иву хуймо по шарам )
топ часть // Дмитрий Дементьев
Не все вкурили =)))
звездеж
Читаю в ленте что Hogwarts Legacy продалась тиражом в 35 лямов, а Assassin's Creed Shadows преодолевает отметку в еле-еле 3 миллиона. А у юбиков радости полный рот – до чего же они деградировали, ведь когда-то это была великая компания.
чел у хогвартса фан база в сотни раз больше чем у ассасинов вообще! люди ради только этой игры покупали себе плойки и компы, ибо до этого не играли вообще! ты о чем? и 25 лямов это общие продажи за два года! а эти ассасины вышли всего неделю как! охрененно ты сравниваешь конечно!
Я не что бы сравниваю, а скорее констатирую, что Ubisoft радуется 3 миллионам проданных копий, хотя раньше они считали 10 миллионов недостаточным результатом. А делали бы на качество, а не на радужный конвейер было бы как у хорвадса.
Всё больше разочаровываюсь от подобных новостей, словно людям начинает нравиться жрать го/3но
Признаться я тоже так думал пару дней назад и из любопытства купил таки игру и был приятно удивлен. Вот бывают игры, которые по видосам ну кал калом, но когда сам играешь впечатления вообще другие. Эта часть очень атмосферная, но нужно без предвзятости самому поиграть. Я не называю игру шедевром, но это на голову лучше последних частей. Даже кат сцены скипать не хотелось, на моей памяти впервые у юбиков нормальная режиссура.
Наверника меня ту ща дизлайками закидают, но вы поиграйте сами, игра реально же нормальная или я в глаза долблюсь.
Та откуда они эти цифры берут? Чё не 10 уже сказать? Если все так хорошо, что-ж у них в соседних темах все так плохо, что дошло до разговорах о продажи активов? Разве эти(вымышленные) 3 ляма - не должны поднять с колен?
Во дают.
кто эти войны ?
это еще не конец
ХАХАХАХА ХАХАХАХА ХАХАХААХА
гори, гори ясно, чтобы не погасло!))
Assassin's Creed Shadows преодолевает отметку в 3 миллиона игроков
Как же у вас горит))) я бы даже сказал - рвёт очело пополам)))
Годная игра, конечно я верю что уже за 3 перевалило
Хорошей игре - хорошие продажи. А передачкам - полыхание.
Где ты увидел продажи ?
Где ты увидел хорошую игру?