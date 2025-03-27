Assassin's Creed Shadows преодолевает отметку в 3 миллиона игроков

Ubisoft объявила в социальной сети, что Assassin's Creed Shadows теперь превысил 3 миллиона игроков, и поделились следующими достижениями:

2-й по величине доход от продаж за первый день в истории франшизы Assassin's Creed

Самый масштабный день 1 Ubisoft в PlayStation Digital Store

Лучшее сообщество из когда-либо существовавших, с более чем 40 миллионами наигранных часов

Это произошло после того, как игра продалась миллионом копий в день запуска и достигла 2 миллионов копий 22 марта. С тех пор Assassin's Creed Shadows стала лучшим розничным запуском 2025 года в Соединенном Королевстве.

Успех игры пришелся на абсолютно критический момент для Ubisoft. Ранее сегодня издатель подтвердил слухи о решении сформировать новую дочернюю компанию, которая возьмет под контроль самые успешные франшизы Ubisoft: Far Cry, Rainbow Six и сам Assassin's Creed. Высокие показатели Assassin's Creed Shadows, несомненно, позволили Ubisoft занять более сильные позиции в переговорах. Как и предполагали слухи, Tencent имеет 25% миноритарного пакета акций в новой дочерней компании после денежных инвестиций в размере 1,16 млрд евро.

Игра, несомненно, была хорошо принята. В Steam средний вердикт обзоров — «Очень положительно» (82%). Критики также были весьма позитивны.

Assassin's Creed Shadows, несомненно, является надежной ролевой игрой с открытым миром и одной из лучших игр серии за долгое время. Она возвращает стелс-геймплей, сделавший серию тем, чем она является, и органично сочетает его с боевым опытом, который мы видим в Valhalla. Хотя раздувание контента все еще раздражает, как никогда, надежное повествование, увлекательный игровой процесс и одно из самых красивых воплощений феодальной Японии, когда-либо выпущенных, делают ее игрой, которую стоит попробовать подавляющему большинству игроков.