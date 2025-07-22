Assassin's Creed Shadows привлекла 5 миллионов игроков и оправдала ожидания Ubisoft

По данным Ubisoft, новая игра в знаменитой франшизе французской компании Assassin's Creed Shadows привлекла 5 миллионов игроков. Кроме того, Наоэ и Ясукэ под управлением геймеров совершили 2 млрд скрытных убийств, преодолели 1 млрд км, погладили 38 млн животных.
Как отмечено в финансовом отчёте, Assassin’s Creed Shadows оправдала ожидания и недавно преодолела отметку в 5 миллионов игроков. Постоянные дополнения продолжают улучшать игровой опыт, особенно недавнее обновление паркура, которое добавило новые взаимодействия для Наоэ и Ясукэ и было хорошо принято игроками. В преддверии праздников среднесрочный потенциал игры будет подкреплен дополнением Claws of Awaji, которое выйдет во втором квартале и добавит более 10 часов нового контента, а также новое оружие, навыки и способности, что ещё больше расширит и обогатит игровой процесс.
А копий сколько продали? "Погладили 38 млн животных" ха-ха-ха,они эту фигню инвесторам втирают?)
27 441 860 раз нажали на кнопку "пропуска" кат - сцены. Или выхода из игры. Как больше нравится.
Продажи, судя по всему, плохие. Приходится искать хоть какие-то цифры, которые можно озвучить инвесторам)) так и получаются километры пути, миллионы поглаженных животных и т.д.
По идее, разраб мог нанять группу индусов без документов, запереть в подвале студии и заставить их фармить эту статистику.
Скорее всего, именно так и было)
Что угодно, лишь бы не отвечать на неудобный вопрос "сколько копий было продано"
Так вот в чем смысл этой игры - бегаешь и гладишь, отличная игруха получилась.
бегаешь, гладишь, скрытно убиваешь.
Ну это между бегом и глажкой.
Я лучше включу желтый сайт и поглажу себя, чем буду играть в последнего отсосина
Какой бы логотип фирма не создала, недовольные всегда его повернут под тот ракурс, под которым им будет приятнее на него смотреть.
Достижение =_=
Я, кста, не знал, что в Cocksoft работает 38 миллионов сотрудников.
А сколько часов наиграли?? Сколько копий продано?? Ммммммм???)))) 😏😏😏
Шрифт заголовков статей в ленте стал тусклым.Смотреть неприятно. Это у меня так, или такое нововведение?
Хорошая мина при плохой игре
А ожидания игроков не оправданы🤷♂️