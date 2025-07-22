Assassin's Creed Shadows привлекла 5 миллионов игроков и оправдала ожидания Ubisoft

По данным Ubisoft, новая игра в знаменитой франшизе французской компании Assassin's Creed Shadows привлекла 5 миллионов игроков. Кроме того, Наоэ и Ясукэ под управлением геймеров совершили 2 млрд скрытных убийств, преодолели 1 млрд км, погладили 38 млн животных.

Как отмечено в финансовом отчёте, Assassin’s Creed Shadows оправдала ожидания и недавно преодолела отметку в 5 миллионов игроков. Постоянные дополнения продолжают улучшать игровой опыт, особенно недавнее обновление паркура, которое добавило новые взаимодействия для Наоэ и Ясукэ и было хорошо принято игроками. В преддверии праздников среднесрочный потенциал игры будет подкреплен дополнением Claws of Awaji, которое выйдет во втором квартале и добавит более 10 часов нового контента, а также новое оружие, навыки и способности, что ещё больше расширит и обогатит игровой процесс.