Assassin's Creed Shadows - самая продаваемая неспортивная/нешутерная консольная игра 2025 года

Согласно новому отчету аналитической компании Newzoo, Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой консольной игрой 2025 года, не считая спортивных симуляторов и шутеров. Игра от Ubisoft потеснила такие блокбастеры, как Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2.

На консолях Shadows расположилась на 6-м месте по объему продаж, но если исключить из рейтинга спортивные игры и шутеры, игру можно было бы поставить на первое место. В списке бестселлеров традиционно доминируют такие игры, как FC 26, 2K26 и Battlefield 6, благодаря их высокой реиграбельности.

В то же время впечатляет, что Assassin's Creed Shadows, игра, разработанная исключительно для одиночного прохождения, смогла попасть в этот рейтинг. Более того, если исключить игры с живым сервисом, самурайский экшен Ghost of Yotei займет второе место — что не менее впечатляет, так как это эксклюзив для PS5.

Еще до выхода Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft сталкивалась с целым рядом проблем, от падения курса акций до угрозы банкротства. И хотя проблемы еще не решены, как минимум последняя часть серии Assassin's Creed генерирует хорошую прибыль.

Tем не менее, Ubisoft по-прежнему преследуют проблемы, в частности, впервые за 13 лет ее рыночная стоимость упала ниже $1 миллиарда.