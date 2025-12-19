Assassin's Creed Shadows - самая продаваемая неспортивная/нешутерная консольная игра 2025 года

Согласно новому отчету аналитической компании Newzoo, Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой консольной игрой 2025 года, не считая спортивных симуляторов и шутеров. Игра от Ubisoft потеснила такие блокбастеры, как Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2.
На консолях Shadows расположилась на 6-м месте по объему продаж, но если исключить из рейтинга спортивные игры и шутеры, игру можно было бы поставить на первое место. В списке бестселлеров традиционно доминируют такие игры, как FC 26, 2K26 и Battlefield 6, благодаря их высокой реиграбельности.
В то же время впечатляет, что Assassin's Creed Shadows, игра, разработанная исключительно для одиночного прохождения, смогла попасть в этот рейтинг. Более того, если исключить игры с живым сервисом, самурайский экшен Ghost of Yotei займет второе место — что не менее впечатляет, так как это эксклюзив для PS5.
Еще до выхода Assassin's Creed Shadows компания Ubisoft сталкивалась с целым рядом проблем, от падения курса акций до угрозы банкротства. И хотя проблемы еще не решены, как минимум последняя часть серии Assassin's Creed генерирует хорошую прибыль.
Tем не менее, Ubisoft по-прежнему преследуют проблемы, в частности, впервые за 13 лет ее рыночная стоимость упала ниже $1 миллиарда.
С наступающим!))))
да да поэтому скидка 50 проц уже
Ну так игре скоро год будет. Давно пора. На успешнную Вальгаллу было 30% спустя 2 месяца выхода.
То есть ККД2 с 50% скидкой, по твоей логике, такой же никому не нужный хлам, правильно?
мариокарт 100% продался больше чем ассасины, если засунуть его в спортивные игры, что чушь, то тогда покемоны в любом случае опередили бы, так как там 10 миллионов продаются за первые недели и это эксклюзив, так что эта статистика такая брехня, или под консолями они имеют ввиду только бокс и плойку?
Погодите, если Ghost of Yotei продали тиражом 3.3 миллиона и эта игра только на PS5, то сколько продалась ACS?
Очевидно, что больше данной цифры.
У Ассасиина только на плойке по предзаказам и в первый месяц 1,6 млн реализовано.
Прибавляем сюда продажи на коробке, даже если потом динамика сильно просела, набрать 1-1,5 млн за 7 месяцев со скидками игре по известной франшизе -- вполне реально.
в Assassin's Creed Shadows легче порог вхождения в отличие от Kingdom Come Deliverance 2 но обе игры отличные
До чего же ноугамез доводит 🤦
ассасин будет жить вечно, пока есть клинок и печка