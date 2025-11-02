Assassin's Creed Shadows - самая слабо продаваемая игра среди последних пяти частей серии

Ubisoft возлагала большие надежды на Assassin’s Creed: Shadows, но, к сожалению, даже давно ожидаемое японский сеттинг не смог спасти издателя от трясины, в которую он постепенно погружался.

Даже несмотря на впечатляющий старт, показатели продаж Shadows остаются самыми низкими из всех пяти последних игр серии. За неделю после релиза Assassin’s Creed Shadows собрала более трех миллионов игроков. Однако через шесть месяцев после запуска общий объем продаж составил 4,3 миллиона копий, что не является впечатляющим результатом, если учесть время и бюджет, затраченные на создание игры.

Если взять период в три месяца, то Assassin’s Creed Mirage разошлась тиражом в 5 миллионов копий и показала лучшие результаты, чем Shadows, несмотря на то, что игра является спин-оффом. Даже предыдущая трилогия «RPG» показала достойные результаты, продаваясь гораздо лучше, чем Shadows.

Если говорить о контенте, вышедшем после релиза Assassin’s Creed Shadows, то он оказался довольно хорошим, появилось много новых механик и миссий. Но все же большая часть контента ощущается как вырезанная часть игры, и если бы Ubisoft не спешила с выпуском игры, возможно, все сложилось бы по-другому.

После этих неудовлетворительных результатов Ubisoft и Tencent создали новую дочернюю компанию Vantage Studios, которая будет заниматься крупными IP французского издателя, в том числе Assassin’s Creed. Возможно, благодаря этому новому партнерству франшиза обретет успех.