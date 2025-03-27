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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.3 1 435 оценок

Assassin's Creed Shadows скоро получит поддержку технологии PSSR на PS5 Pro

Gruz_ Gruz_

Компания Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows получит поддержку PSSR на PS5 Pro. Апдейт будет выпущен в ближайшее время, а его разработка ведется в рамках продолжающегося уже несколько месяцев сотрудничества с Sony.

Французский издатель в своем заявлении для Eurogamer сообщил, что на ранней стадии эта технология была убрана, чтобы реализовать собственный апскейлер. Тем не менее, компания считает, что технология Sony превзойдет ее собственное решение.

PSSR - это новый апскейлер, и после углубленного сотрудничества с Sony в течение последних нескольких месяцев были решены многие проблемы, в частности, с движением растительности и воды - проблемы, с которыми сталкивались и другие игры.

Assassin's Creed Shadows уже работает в 1440p на стандартной PS5, в режиме производительности при 60 FPS или качества при 30 FPS. Поддержка PSSR, эксклюзивная для PS5 Pro, должна гарантировать еще более высокое качество изображения.

-12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Light of Tfuth

Навалят мыла

0
Блоха В Сарафане

Даже сони отказалась от своего PSSR, вместо него теперь FSR 4 будет.

0
Listoman

Это одно и то же, но для более слабого железа консольки)

-1
Роман Лавров

Ждём!

0
sa1958

Ключевое слово должна.

-1
kotasha

Ясно нужно ещё больше мыло.

-1
Кошачий комочек

а смута когда получит такую технологию?

-4
Yoshemitsu

А она выходила на PS5?

-1
RAMFALL

Юморишь , юморишь😂

-2
zero sleep

Тогда же когда и сталкер

-1