Assassin's Creed Shadows скоро получит поддержку технологии PSSR на PS5 Pro

Компания Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows получит поддержку PSSR на PS5 Pro. Апдейт будет выпущен в ближайшее время, а его разработка ведется в рамках продолжающегося уже несколько месяцев сотрудничества с Sony.

Французский издатель в своем заявлении для Eurogamer сообщил, что на ранней стадии эта технология была убрана, чтобы реализовать собственный апскейлер. Тем не менее, компания считает, что технология Sony превзойдет ее собственное решение.

PSSR - это новый апскейлер, и после углубленного сотрудничества с Sony в течение последних нескольких месяцев были решены многие проблемы, в частности, с движением растительности и воды - проблемы, с которыми сталкивались и другие игры.

Assassin's Creed Shadows уже работает в 1440p на стандартной PS5, в режиме производительности при 60 FPS или качества при 30 FPS. Поддержка PSSR, эксклюзивная для PS5 Pro, должна гарантировать еще более высокое качество изображения.