Assassin's Creed Shadows скоро получит поддержку технологии PSSR на PS5 Pro

Компания Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows получит поддержку PSSR на PS5 Pro. Апдейт будет выпущен в ближайшее время, а его разработка ведется в рамках продолжающегося уже несколько месяцев сотрудничества с Sony.
Французский издатель в своем заявлении для Eurogamer сообщил, что на ранней стадии эта технология была убрана, чтобы реализовать собственный апскейлер. Тем не менее, компания считает, что технология Sony превзойдет ее собственное решение.
PSSR - это новый апскейлер, и после углубленного сотрудничества с Sony в течение последних нескольких месяцев были решены многие проблемы, в частности, с движением растительности и воды - проблемы, с которыми сталкивались и другие игры.
Assassin's Creed Shadows уже работает в 1440p на стандартной PS5, в режиме производительности при 60 FPS или качества при 30 FPS. Поддержка PSSR, эксклюзивная для PS5 Pro, должна гарантировать еще более высокое качество изображения.
Навалят мыла
Даже сони отказалась от своего PSSR, вместо него теперь FSR 4 будет.
Это одно и то же, но для более слабого железа консольки)
Ждём!
Ключевое слово должна.
Ясно нужно ещё больше мыло.
а смута когда получит такую технологию?
А она выходила на PS5?
Юморишь , юморишь😂
Тогда же когда и сталкер