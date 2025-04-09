Assassin's Creed Shadows сохраняет лидерство в британском розничном чарте

Assassin's Creed Shadows от Ubisoft продолжает уверенно удерживать первое место в еженедельном чарте продаж Великобритании. Уже третью неделю подряд игра не покидает вершину рейтинга, подтверждая высокий интерес британских игроков к новой главе знаменитой серии.
На втором месте закрепилась яркая и харизматичная Astro Bot, а на третьем — Monster Hunter Wilds от Capcom, которая совершила впечатляющий скачок с 15-й позиции. Четвёртое место заняла постапокалиптическая Atomfall, демонстрируя отличную устойчивость в условиях жёсткой конкуренции.
Также в десятке — вечный хит Minecraft, легендарная гонка Mario Kart 8 Deluxe, кооперативный экшен Split Fiction, футбольный симулятор EA Sports FC 25 и новый эпизод шутера Call of Duty: Black Ops 6. Замыкает список Super Mario Party Jamboree.
Возросшие продажи Mario Kart 8 Deluxe, вероятно, связаны с недавней презентацией Nintendo Switch 2. Интерес к серии усилился, особенно на фоне ожидаемого старта Mario Kart World, который, по слухам, может поставляться в комплекте с новой консолью. Это обещает ещё более мощный старт для игры и консоли в целом.
- Assassin's Creed Shadows
- Astro Bot
- Monster Hunter Wilds
- Atomfall
- Minecraft
- Mario Kart 8 Deluxe
- Split Fiction
- EA Sports FC 25
- Call of Duty: Black Ops 6
- Super Mario Party Jamboree
А почему Astro Bot такой популярный?
Я в игровой клуб ходил попробовать плойку перед покупкой, и все советуют в него поиграть. Игра в целом неплохая, но там ведь и сюжета как такового нет. А игру года взяла, и в чартах держится. Кто играл расскажите пожалуйста
По-моему лучшая игра из последних, но и не хуже точно. Не понимаю падения акций юбисофт, только может из персонажа негра, а так игра хорошая! Персонажи впринципе дополняют друг друга. Где-то можно зачистить самураем Ясуке, где-то интересней ниндзя-синоби Наоэ.Да и гринда по мне бесполезного стало поменьше. Опять же эта игра в основном для любителей серии, но они много и поменяли и в качестве геймплея и режиссра сюжета как по мне отлично! Смена сезонов и погода заслуживает отдельного внимания.
Игра нормальная в среднем 5-6 баллов
Ну можно дать 7-8 если прям фанат серии вплоть до комиксов
Просто все почему то наивно думали, что игра будет на 100 из 10, и поэтому хейт такой идет к ней
Кредит доверия к юбисофт утрачен и весь этот хэйттрейн сразу не остановить он по инерции продолжает движение, акции упали не из-за шедоус, а из-за каких то санкций вроде , а шэдоус разозлил фанатов тем что даже находясь на краю юбисофт продолжили гнуть свою линию и устроили кучу скандалов с ясуке , хип хопом и культурой Японии, хотя если честно многое протянуть за уши , например скандал с японским храмом где якобы ясуке устроил погром , вспомнить вторую часть серии или юнити где гг мог бегать по фрескам внутри католических святынь или прыгать по крестам и алтарям и почему то ни у кого это не вызвало возмущения и праведного гнева .