Assassin's Creed Shadows сохраняет лидерство в британском розничном чарте

Assassin's Creed Shadows от Ubisoft продолжает уверенно удерживать первое место в еженедельном чарте продаж Великобритании. Уже третью неделю подряд игра не покидает вершину рейтинга, подтверждая высокий интерес британских игроков к новой главе знаменитой серии.

На втором месте закрепилась яркая и харизматичная Astro Bot, а на третьем — Monster Hunter Wilds от Capcom, которая совершила впечатляющий скачок с 15-й позиции. Четвёртое место заняла постапокалиптическая Atomfall, демонстрируя отличную устойчивость в условиях жёсткой конкуренции.

Также в десятке — вечный хит Minecraft, легендарная гонка Mario Kart 8 Deluxe, кооперативный экшен Split Fiction, футбольный симулятор EA Sports FC 25 и новый эпизод шутера Call of Duty: Black Ops 6. Замыкает список Super Mario Party Jamboree.

Возросшие продажи Mario Kart 8 Deluxe, вероятно, связаны с недавней презентацией Nintendo Switch 2. Интерес к серии усилился, особенно на фоне ожидаемого старта Mario Kart World, который, по слухам, может поставляться в комплекте с новой консолью. Это обещает ещё более мощный старт для игры и консоли в целом.