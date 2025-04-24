Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в США в марте 2025 года

Исполнительный директор Circana и аналитик индустрии видеоигр Мэт Пискателла опубликовал последние ежемесячные чарты продаж видеоигр в США за март 2025 года – возглавила список Assassin's Creed Shadows.

Shadows стала самой продаваемой игрой в США в марте 2025 года, что неудивительно, учитывая, что Пискателла уже сообщал, что Shadows доминировала в еженедельных чартах продаж в течение первых трех недель на рынке. И что она уже поднялась на второе место среди самых продаваемых игр в 2025 году, сразу после Monster Hunter Wilds.

За Shadows следует MLB The Show 25, которая была второй самой продаваемой игрой в марте 2025 года и поднялась на четвертое место среди самых продаваемых игр 2025 года на данный момент. Последний релиз Hazelight, Split-Fiction, занял пятое место среди самых продаваемых игр в марте 2025 года и вошёл в десятку самых продаваемых игр года, заняв десятое место.

Что касается вовлеченности игроков и самой популярной игры за месяц, этот список изменился меньше: Fortnite возглавила список по ежемесячному количеству активных пользователей в марте 2025 года на консолях. Остальная часть списка была по сути такой же, с Marvel Rivals, Minecraft, Roblox, Call of Duty и Grand Theft Auto V, все в основном на тех же местах, что и в прошлом месяце.

Что касается продаж оборудования, PlayStation 5 по-прежнему на первом месте, даже несмотря на то, что продажи оборудования снизились за месяц в целом на 25%, а продажи PS5 в частности упали на 26% по сравнению с мартом 2024 года. Однако новый Midnight Black DualSense возглавил чарты продаж аксессуаров.