Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в США за первые 3 недели на рынке

Assassin's Creed Shadows вышла на PS5, Xbox Series X/S и ПК три недели назад, и, по данным Circana, она была самой продаваемой игрой в США каждую из этих недель.
Исполнительный директор и аналитик индустрии видеоигр в Circana Мэт Пискателла в понедельник сообщил, что Shadows остается на первом месте по еженедельным продажам игр в США с момента ее запуска 20 марта 2025 года.
Пискателла также подтвердил, что Assassin's Creed Shadows теперь является второй самой продаваемой игрой в США в 2025 году, уступая оглушительному успеху Capcom в начале года Monster Hunter Wilds.
Вот забавный момент... Assassin's Creed: Shadows была самой продаваемой видеоигрой в США в течение каждой из своих первых 3 недель на рынке, согласно Службе отслеживания розничных продаж Circana (продажи в долларах, последние данные по 5 апреля). В настоящее время занимает 2-е место с начала года, уступая только Monster Hunter: Wilds.
Всего через два дня после запуска Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Shadows уже превысила 2 миллиона игроков по всему миру после того, как в день запуска было продано более миллиона копий. Через неделю после запуска Ubisoft подтвердила, что пошла еще дальше и превзошла 3 миллиона игроков.
Если подобные способы сливов копий считаются, то что уж тут сказать.
Не надоело трястись под каждым постом про юбисофт, хейтерок?
Что ты о данной фотографии скажешь?
Сейчас аналитики с ПГ расскажут, что это все ложь и игра провалилась
А что не провалилась? Стоит в одном ряду на бесплатную выдачу вместе с Veilguard которая была признана провалом самой ЕА и Bioware.
Ну и да, хиты которые хорошо продаются не отдают через 3 недели после релиза бесплатно, их продают по максимальной цене пока они продаются, а когда продажи приостанавливаются их стимулируют скидками. Тут же произошел спидран от юби.
Где её бесплатно раздают? Все хорошо? Или ты где-то на бесплатной раздаче тяжелых наркотиков стоишь?
Ждём императрицу со взломом этого дерьма (игры от юбиков я если и буду покупать, то только без этой сраной защиты).
Главное чтобы не слилась как всегда после своих вбросов - то она там тулзу делает для взлома дерьмуво по щелчку мыши, то в очередной раз обещает миллион взломанных игр..
Любишь жрать дерьмо?
Такое дерьмо, что дожраться не можешь бесплатной версии?
ваще пох...
Там калду каждый год жрут ,так что не удивительно )
Там колду, в британии фифу и че теперь? по снг рынку чтоль смотреть? Два крупнейших рынка мира - точка.
там уже давно привыкли смотреть слушать играть и жрать гомно
А какие продажи будут у ососина в америке , я и представить боюсь))
А где пруфы, на заборе и я император вселенной
Или опять шлюхоботы будут рисовать фантастические цифры 😆😆😆
самая продаваемая или самая поигранная? ЦЫФРЫ ПРОДАЖ ПУСТЬ ПОКАЖУТ
вы фсё врёти!! на PG сказали, что игра игра провалится с треском!!! а Юбисофт обонкротится!!
Надо будет на фанпее рублей за 200 взять. Месяц позависать. Или уж подождать всех ДЛС, а заодно и взлома.
Симулятор вылета на 93%
зион свой попробуй поменять!))
А это точно правда ?
Ну и конечно же как обычно без пруфов, верим автору.
Этот ассасин хуже братства, единство, черный флаг, но при этом лучше всего остального, тем более истоков, одиссея и вальгалла- там вообще ассасинов нет.