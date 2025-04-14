Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой игрой в США за первые 3 недели на рынке

Assassin's Creed Shadows вышла на PS5, Xbox Series X/S и ПК три недели назад, и, по данным Circana, она была самой продаваемой игрой в США каждую из этих недель.

Исполнительный директор и аналитик индустрии видеоигр в Circana Мэт Пискателла в понедельник сообщил, что Shadows остается на первом месте по еженедельным продажам игр в США с момента ее запуска 20 марта 2025 года.

Пискателла также подтвердил, что Assassin's Creed Shadows теперь является второй самой продаваемой игрой в США в 2025 году, уступая оглушительному успеху Capcom в начале года Monster Hunter Wilds.

Вот забавный момент... Assassin's Creed: Shadows была самой продаваемой видеоигрой в США в течение каждой из своих первых 3 недель на рынке, согласно Службе отслеживания розничных продаж Circana (продажи в долларах, последние данные по 5 апреля). В настоящее время занимает 2-е место с начала года, уступая только Monster Hunter: Wilds.

Всего через два дня после запуска Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Shadows уже превысила 2 миллиона игроков по всему миру после того, как в день запуска было продано более миллиона копий. Через неделю после запуска Ubisoft подтвердила, что пошла еще дальше и превзошла 3 миллиона игроков.