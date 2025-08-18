Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году

Ubisoft пока не раскрывает количество проданных копий Assassin's Creed Shadows. Между тем, мнение сообщества разделилось: одни утверждают, что игра провалилась, другие — что она имела успех.
Как сообщает The Game Business, Assassin's Creed Shadows стала одной из самых продаваемых игр 2025 года в Европе. Кроме того, она стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году. Первое место по продажам занимает EA Sports FC 25, выпущенная в 2024 году
Европейский топ-20 2025 года (ПК и консоли)
- EA Sports FC 25 (EA)
- Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
- Split Fiction (EA)
- Monster Hunter Wilds (Capcom)
- Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
- Mario Kart World (Nintendo)*
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda)
- Star Wars Battlefront 2 (EA)
- Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco)
- It Takes Two (EA)
- Grand Theft Auto Online (Rockstar)
- NBA 2K25 (2K Games)
- F1 25 (EA)
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
- Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
- Battlefield 1 (EA)
*Цифровые данные недоступны
Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
тебе всю жизнь мечтать бы о таком провальном проекте приносящем миллионы, только сорьки, ты никогда ничего подобного не сможешь сделать)))
И молчание Убейсофта о проданных копиях
потому что в реальном мире решают не хейтеры, которые играют на ютубе, а геймеры с кошельком, я лично лицуху купил прямо в их лаунчере, поэтому рад что продажи хорошие получились.
да не может она провалиться, если тока в стиме в день релиза был лям+ копий
возможно она не окупилась ещё, но копий там норм продано
да, особенно когда я смотрел стрим по этой игре и стример сказал что «наконец то это закончилось» я и сам не хотел смотреть это, я включил только последню часть, искуственное торможение сюжета. бои уступают по сравнению с эцио, короче shadows скучное дер8мо
Те самые бои через 2 кнопки, где зажимаешь блок, а потом в нужный момент контр-атаку жмешь?
я не знаю что ты там зажимвещь ну если сравниать то эцио побеждает во всей трилогии
Ясукэ добил последних хейтеров))
Провальной ее могли считать только полные профаны, мнение которых сформировалось еще задолго до релиза. Им теперь хоть ссы в глаза, все равно не поверят, пока не пройдут пять стадий принятия неизбежного.
Как видно, AS Shadows обошла с запасом ряд проектов, к которым отношение было куда как лояльнее, впрочем, неудивительно, игра удалась, фанбаза у франшизы тоже огромная, особенно на консолях.
Там на одних предзаказах окупили большую часть бюджета.
Про глобальный успех той же Вальгаллы говорить не приходится, но на фоне проблем у Юби -- достойный хороший результат.
После реорганизации и окончания сделки с китайцами, вокруг серии и ее развития наверняка будут строить план выхода из кризиса.
п.с. кстати, здесь представлены не все новинки, нет той же Clair Obscur Expedition 33. Вполне возможно, что именно она стала самым продаваемым новым айпи в Европе.
А почему ubisoft всё никак не объявит количество проданных копий?)
лень писать десятый раз
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/assassins_creed_shadows_privlekla_5_millionov_igrokov_i_opravdala_ozhidaniya_ubisoft-1782733#31800332
Потому что до релиза было понятно, что игра хлам провальный.И Юби официально молчит о продажах и молчит о возвратах.+ После успешного успеха реструктуризация, ога.
А вот ещё инфа:в 2024м году Убейсофт была на грани банкротства
ты в курсе что в киберпанке есть гомосятина но об этом все молчат
И не раскроет, главное сколько убийств совершили, сколько пробежали расстояния и сколько раз погладили котиков.
Примерно также, как делает Сони, но только со своими провальными эксклюзивами. Кодзима, о проекте которого забыли через месяц, поделился такой же шляпой.
А вот Юбисофт напрямую не озвучивает подобные выкладки уже несколько лет. Для Вальгаллы также не раскрывалось кол-во проданных копий, при этом сомнений, что игра была финансово успешной и поставила ряд рекордов, ни у кого не было.