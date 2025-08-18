ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 044 оценки

Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году

monk70 monk70

Ubisoft пока не раскрывает количество проданных копий Assassin's Creed Shadows. Между тем, мнение сообщества разделилось: одни утверждают, что игра провалилась, другие — что она имела успех.

Как сообщает The Game Business, Assassin's Creed Shadows стала одной из самых продаваемых игр 2025 года в Европе. Кроме того, она стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году. Первое место по продажам занимает EA Sports FC 25, выпущенная в 2024 году

Европейский топ-20 2025 года (ПК и консоли)

  1. EA Sports FC 25 (EA)
  2. Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)
  3. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
  4. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
  5. Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
  6. Split Fiction (EA)
  7. Monster Hunter Wilds (Capcom)
  8. Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard)
  9. Mario Kart World (Nintendo)*
  10. Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion)
  11. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda)
  12. Star Wars Battlefront 2 (EA)
  13. Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco)
  14. It Takes Two (EA)
  15. Grand Theft Auto Online (Rockstar)
  16. NBA 2K25 (2K Games)
  17. F1 25 (EA)
  18. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft)
  19. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)*
  20. Battlefield 1 (EA)

*Цифровые данные недоступны

Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

Комментарии: 36
Vordulak06

Заказушная статья для провального дерьма

23
JohnTornton

тебе всю жизнь мечтать бы о таком провальном проекте приносящем миллионы, только сорьки, ты никогда ничего подобного не сможешь сделать)))

21
Gorgonopsis JohnTornton

Он пiсdеть только умеет...

10
Denis Kyokushin JohnTornton
тебе всю жизнь мечтать бы о таком провальном проекте приносящем миллионы,

И молчание Убейсофта о проданных копиях

2
saa0891

Конвейер крутится лавэха мутится

14
Nereteresis

Очевидно, хейтерки не достаточно хейтили...

11
Лидер Мур

потому что в реальном мире решают не хейтеры, которые играют на ютубе, а геймеры с кошельком, я лично лицуху купил прямо в их лаунчере, поэтому рад что продажи хорошие получились.

2
JohnTornton

да не может она провалиться, если тока в стиме в день релиза был лям+ копий
возможно она не окупилась ещё, но копий там норм продано

9
nasmeshnick1

да, особенно когда я смотрел стрим по этой игре и стример сказал что «наконец то это закончилось» я и сам не хотел смотреть это, я включил только последню часть, искуственное торможение сюжета. бои уступают по сравнению с эцио, короче shadows скучное дер8мо

8
chaospaladin
бои уступают по сравнению с эцио

Те самые бои через 2 кнопки, где зажимаешь блок, а потом в нужный момент контр-атаку жмешь?

1
nasmeshnick1 chaospaladin

я не знаю что ты там зажимвещь ну если сравниать то эцио побеждает во всей трилогии

3
Дрессировка гусей

Ясукэ добил последних хейтеров))

8
WerGC

молодец проект выполнен

1
DezkQ

Печально...

7
maximus388
Между тем, мнение сообщества разделилось: одни утверждают, что игра провалилась, другие — что она имела успех.

Провальной ее могли считать только полные профаны, мнение которых сформировалось еще задолго до релиза. Им теперь хоть ссы в глаза, все равно не поверят, пока не пройдут пять стадий принятия неизбежного.

Как видно, AS Shadows обошла с запасом ряд проектов, к которым отношение было куда как лояльнее, впрочем, неудивительно, игра удалась, фанбаза у франшизы тоже огромная, особенно на консолях.
Там на одних предзаказах окупили большую часть бюджета.
Про глобальный успех той же Вальгаллы говорить не приходится, но на фоне проблем у Юби -- достойный хороший результат.
После реорганизации и окончания сделки с китайцами, вокруг серии и ее развития наверняка будут строить план выхода из кризиса.

п.с. кстати, здесь представлены не все новинки, нет той же Clair Obscur Expedition 33. Вполне возможно, что именно она стала самым продаваемым новым айпи в Европе.

7
SgtMahoney

А почему ubisoft всё никак не объявит количество проданных копий?)

Им теперь хоть ссы в глаза, все равно не поверят, пока не пройдут пять стадий принятия неизбежного
4
maximus388 SgtMahoney

лень писать десятый раз
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/assassins_creed_shadows_privlekla_5_millionov_igrokov_i_opravdala_ozhidaniya_ubisoft-1782733#31800332

5
Denis Kyokushin
Провальной ее могли считать только полные профаны, мнение которых сформировалось еще задолго до релиза

Потому что до релиза было понятно, что игра хлам провальный.И Юби официально молчит о продажах и молчит о возвратах.+ После успешного успеха реструктуризация, ога.

А вот ещё инфа:в 2024м году Убейсофт была на грани банкротства

2
selfreaver

Европейские ценности)

5
WerGC

ты в курсе что в киберпанке есть гомосятина но об этом все молчат

1
TerryTrix
Ubisoft пока не раскрывает количество проданных копий Assassin's Creed Shadows.

И не раскроет, главное сколько убийств совершили, сколько пробежали расстояния и сколько раз погладили котиков.

4
maximus388

Примерно также, как делает Сони, но только со своими провальными эксклюзивами. Кодзима, о проекте которого забыли через месяц, поделился такой же шляпой.
А вот Юбисофт напрямую не озвучивает подобные выкладки уже несколько лет. Для Вальгаллы также не раскрывалось кол-во проданных копий, при этом сомнений, что игра была финансово успешной и поставила ряд рекордов, ни у кого не было.

3
