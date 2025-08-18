Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году

Ubisoft пока не раскрывает количество проданных копий Assassin's Creed Shadows. Между тем, мнение сообщества разделилось: одни утверждают, что игра провалилась, другие — что она имела успех.

Как сообщает The Game Business, Assassin's Creed Shadows стала одной из самых продаваемых игр 2025 года в Европе. Кроме того, она стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году. Первое место по продажам занимает EA Sports FC 25, выпущенная в 2024 году

Европейский топ-20 2025 года (ПК и консоли)

EA Sports FC 25 (EA) Assassin's Creed Shadows (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros.) Split Fiction (EA) Monster Hunter Wilds (Capcom) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) Mario Kart World (Nintendo)* Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda) Star Wars Battlefront 2 (EA) Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco) It Takes Two (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K25 (2K Games) F1 25 (EA) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* Battlefield 1 (EA)

*Цифровые данные недоступны

Assassin's Creed Shadows доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.