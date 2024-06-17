Assassin's Creed Shadows станет первой игрой серии AC с поддержкой трассировки лучей

Assassin's Creed Shadows привлекла всеобщее внимание после того, как во время Xbox Showcase и Ubisoft Forward были показаны игровые трейлеры и геймплей. Игра оказалась интересной для многих по всему миру, потому что графика казалась большим шагом вперед по сравнению с прошлогодним предложением.
Согласно новому отчету, Assassin's Creed Shadows совершила скачок в нескольких ключевых областях. Утверждается, что в игре даже используется RTGI (глобальное освещение с трассировкой лучей).
Digital Foundry обсудила различные технические аспекты геймплейной премьеры Assassin's Creed Shadows от Ubisoft. Команда подчеркнула, насколько лучше выглядит эта часть по сравнению с предыдущими, а глобальное освещение с трассировкой лучей стало глазурью на вершине.
Обновленный движок Anvil от Ubisoft теперь по умолчанию поддерживает трассировку лучей. Digital Foundry предполагает, что в игре используется зондовый RTGI (а не попиксельный), судя по некоторым особенностям освещения. Похожий подход был успешно применен в таких играх, как Star Wars Jedi: Survivor и Skull and Bones.
Подобная реализация использовалась в таких играх, как Star Wars Jedi: Survivor и Skull and Bones, и дала хорошие результаты. С другой стороны, Ubisoft в основном полагается на отражение пространства на экране.
Тени также сопоставимы с прошлыми версиями Assassin's Creed, но в целом визуальный облик этой игры японской эпохи выглядит солидно. Более того, текстуры игры очень детализированы.
В демоверсии Assassin's Creed Shadows заявлено, что игра работает в родном разрешении 4K и 30FPS. Хотя эта демоверсия, скорее всего, была сделана на ПК, Digital Foundry считает, что игра будет работать на 60FPS, когда появится на консолях.
В целом, Ubisoft, похоже, обеспечила столь необходимое графическое обновление для поклонников Assassin's Creed. Это также первый раз, когда Assassin's Creed выходит на аппаратном обеспечении последнего поколения, так что смена платформы еще раз подтверждается новыми визуальными эффектами.
Трассировка лучей будет реалистично отображать пот на негре самурае.Иди купи RTX тебе это очень нужно.
Да хватит свой расизм демонстрировать. Мы и так это знаем.
От трассеруй меня !!
Для меня лично, эталоном графики серии assassins creed,является допиленная unity.Совершили скачок...спустя 10 лет ,сплошной дайнгрейд в графике)))
трассировка бичей!
Дрессировка бичей 😁
То есть эта трассировка будет такой же не отключаемой, как и в Avatar?
2024 год на дворе. Видеокарты серии RTX - это норма и стандарт. Позорно до сих пор на десятой серии сидеть.
Странно, как эта трассировка вообще работает на картах не поддерживающих Рэй трейсинг
Тебе про отключаемость говорят, а не про 10,RTX и пр. У меня 40, но бывает rtx делает хуже, темней или засветы и тд. проще отключить. Смешно, что прошло уже 5 или больше лет, а rtx только сейчас начинает появляться в играх, которые чуть ли не каждый год штампуют... могли бы уже в ~2020 добавить, не инди-студия же... В небольшом количестве игр до сих пор есть, игрокам приходится самим добавлять... хорошо я недавно только перешёл на rtx(с 1660), но была бы помощнее ещё можно было бы посидеть, технология до сих пор будто новинка... вышедшая только-что.
Еще бы картинку не мылила эта трассировка
Похоже юбики решили в маркетинг вложиться, каждый день об этой ерунде трындят.
Но ведь белый цвет лучше черного отражает лучи, получается теперь хотят переписать физику?
а разве RTGI работает на картах без RT ядер*?
30 фпс xD Я на ПК меньше 90-120+ гамать не хочу