Assassin's Creed: Shadows успешно дебютировала в Steam и собирает в основном положительные отзывы

Assassin's Creed: Shadows, последняя часть популярной серии игр от Ubisoft, наконец-то поступила в продажу. Пользователи Steam, вопреки многочисленным скептическим прогнозам, весьма активно хвалят Assassin's Creed Shadows. Им нравится динамичная боевая система, хорошая стелс-механика, живописные локации и просторный открытый мир.
Среди недостатков - больная тема почти всех современных игр - оптимизация, впрочем, также отмечают высокий уровень технической проработки. В релизе нет массы ошибок (что было характерно для предыдущих частей). Возможно, в Shadows не самый выдающийся сюжет, но он неплохой и неплохо мотивирует к изучению виртуальной Японии.
Также игра сейчас получает положительные отзывы от игроков. Так, в Steam на данный момент количество положительных отзывов составляет 82 %, а пиковый онлайн уже превысил 38 тысяч игроков, что весьма неплохо по меркам четверга, и есть основания полагать, что в выходные этот показатель будет еще выше.
Assassin's Creed Shadows доступна на PC, PS5, Xbox Series и Mac, а также Steam Deck. Игра также доступна в рамках подписки Ubisoft Plus Premium.
ахахаха
40k на самом деле эта смехотворный показатель для AAA игры, что подобное было у новой драгон эдж, потом об игре все забыли, с этой игрой так же будет.
Согласен для флагманской серии это пшик тут минимум 70000 80000 должно быть а для успеха все 100 и выше
У драгон эдж было 89к на релизе и небыло денювы, для ubi-ососинов это приговор
Денувы у них всегда по классике в подарок всем пк пользователям идёт, её нет разве что на маке уже на торренте есть ток мак ос мало у кого есть.
Да. Просто я имел ввиду что игра которую спокойно могли спиратить, купили лучше чем игру которую нельзя спиратить.
накрутка ботов и продажных блохеров, не иначе
также не стоит забывать, что игру в оснвоном приобрели блм-щики, а как известно - свой кал не пахнет...
мда, я сам в шоке если честно, накрутили так накрутили.
Говорили, что меньшинства не покупают игры, которые делают для них.
В выходной надо будет посмотреть, сколько калоедов будет в онлайне.40к для, этой игры, думаю, маловато
Прикол в том, что БЛМщики товар не покупают, они только в твиттере могут поддержать бесплатным лайком, ну может еще и стрелкой вверх на реддите ))
очевидно, как уже был с вейлгардом - акки с одной покупкой, + отзывы сразу на все три платформы от одного пустого акка на метакритике ЛОЛ
Эти додо боты, даже не соизволили хотя-бы отсебятину написать, словно посмотрел отзывы ВАЛБЕРИС блин.
И (типа ненавистная Одиссея, которую я из новых считаю лучше), вальхалу нет смысла показывать , ибо она вообще что по оналайну что по оценке где-то там в жопе, ибо самая никчёмная часть.
Ну, это полный "бектузерутс", похлеще СВЖ Аутлолза.
АС:Одиссея продалась тиражом более 10лямов, об этом сами Юбики трубили, очень сильно сомневаюсь что АС:Тени дотянет хотя бы до половины этого результата ))
В 2020 году я купил Одиссею в Стиме за 300 рублей и таких как я абсолютное большинство среди этих "десяти лямов".
Но все-же, если судить именно последние части(Историю Эцио, Флага и тд я не беру ибо нет смысла) , то очевидно что Одиссея ну получилась, как минимум нормальной. Ориджин мне вообще не понравилась, муть. Вальхала то-же шляпой оказалась, Тень .... я ничего от неё не ждал и мне как-бы пофиг на неё.
ммм, в этот раз ботов прокачали?) в прошлый раз они были с одним лиш вейлгардом на акке все почти)))
лично мониторил, как только стала дрступна, обновил страницу и уже появилось ровно 1000 исключительно положительных отзывов, угу угу, точно не боты...
У этой игры онлайн в стиме всего 40к. Нормальные люди такое днище не купят, а те кто купили уже по уши были лояльны к игре еще до ее выхода, наверно то самое меньшинство на которое игра ориентирована, отсюда и высокие оценки, ибо нормальные люди эту игру не купили, а значит и оценку свою не поставят.
А атомик харта был чуть меньше 40К, это учитывая что это первая игра от ноунеймов, и выходила они в самый пик антироссийской истерии. Так что для юбиков это провал, провал такой что, что придется им выход игры отмечать крабсбургерами.
А ничего что большую степень игру купили просто в их лаунчере ) не ? Клоун
Стоит отметить, что Dragon Age собрал в первые 3 дня 80к-90к игроков, потом же все резко пошло на спад. Думаю тут будет таже ситуация, но при всем при этом, есть же всратая Британия, которая любит подобный калл. Так что стоит ожидать онлайн на steamdb выше 100к, но при этом, игру это не окупит.
Плюс еще есть нормисы, которые вообще не следят за новостями, а просто покупают новые игры от раскрученных брендов - вот это и есть та аудитория, на которую надеется срюбисофт.
Ну BioWare это не помогло... так же это не поможет и нашим любителям радуг и розово-фиолетовых красок
Просто, в всратой Британии, уже полным полно подобных самураев.
А теперь давайте посмотрим сколько времени провели в игре для обзоров и сколько игр на этих аккаунтах.
ну что сказать? Капрофаги довольны, убейсофт и дальше продолжат клепать такой калл...
А самое интересное то что люди которые ещё вчера поливали игру навозом её восхваляют и дифирамбы ей поют!
А щас минусят всех кто недоволен.
Да ну, 1500 положительных только потому, что это эхо-комната. Смехотворные цифры, те кто может оставить отрицательные отзывы отсеились на этапе покупки этого, т.к там все было сразу понятно.
40000 игроков пик в стиме в 1 день для флагманской франшизы компании это позор и после вечернего пика, число будет снижаться со верменем. Точнее это приговор, даже у Failgurad без ДЕНЮВЫ было 89к на релизе.
да сейчас минусят вообще всех! Вот я написал коммент под постом про обливион сказав что версия для пс3 лучше чем для пк и меня заминусили (хотя что-то мне подсказывает что эти люди версию для тройки в глаза не видели никогда)
Для феилгарда тоже проплатили отзывы, но не помогло
Не обязательно проплатили- некоторые даже колду хвалят, так что на вкус и цвет- это их деньги
Полыхает тут знатно =D
Кат сцены в 30 фпс даже во время разговоров с нпс в 2025 году мы юбисофт одним словом RX 7900XTX 50 60 фпс на минуточку флагманская карта на уровне с 4090 это вообще как
согласен! это кто же им так подсказал "удачно" запись роликов сделать в 30 кадров((
По классике ~25-30 кадров это и есть кинематографическое качество.
ты играешь в 30 кадрах, по классике)))
когда играешь в 100+ кадров и включаться ролик на 30кадров, ты понимаешь как оно бьет по глазам?
с 5090 все ок
То-то у юбиков акции просели,их так просто не накрутить :D
надеюсь ты знаешь как работают акции и зачем их продают перед большим релизом))
Ага)
А причем тут стим?
это вообще не удивительно, что на всяких "оценочных" сайтах будут боты хвалить что либо, скоро они там буквально будут копипасту ИИшную писать, причем в лучшем случае сразу с анонса XD...
Здесь тоже боты защищают всевозможный шлак
Это до боли знакомая ситуация и где то я её видел. Но где?! Ах да!!! Гейгард "лучшая игра десятилетия, убийца Масс Эффект 2 и конечно возвращение студии байовер".)))))))))))))
Рыжая фемка еще на лавры ME2 претендовала.
Отличная игра!
Если вы трансниггер или ненавидите Японцев.
купил исключительно чтобы резать япошек
40к онлайн? успешно? лолчто?
А потом совершенно случайно новость о банкротстве, ага
Клоуны мертвы, цирка вообще не было
Невеждам-инвесторам это будет отличная новость. Опытным геймерам эта картина очень знакома и ни о чём положительном она не говорит.
Для шадоус все что меньше 200к это полный провал, 250 это так себе, но уже не прям дно, 300 туда-сюда. 300-500к это будет типа норм, (покруют расходы на производство, выплатят часть кредитов), все что выше уже хорошо и игры принесёт прибыль, может даже какой-то + к репутации у инвесторов. Но по ощущениям даже 100к онлайна не пробьёт, то есть не то что позорище, а днище полное а не релиз.
С потолка цифры накидал?Или все основывается на твоих личных ощущениях ?
300к копий проданных или онлайн надо? 300к онлайн даже у ККД 2 не было
Ассассин в любом случае продаст 10 миллионов копий, это уже выверенная статистика.
Даже Вальгалла которая по словам Юбиков свыше 1млрд принесла максимальный онлайн в Стим 16к.
Маловат онлайн для релиза такой знаменитой франшизы. Я ожидал не меньше 100 тысяч народу в одном только стиме... Видимо сказалась неоправданно завышенная цена и скандалы вокруг Ясуке. Вот люди потому не торопятся покупать. Лично я скажу так. Геймплей здесь хуже, чем в Rise of the Ronin.... японский ассасин меня разочаровал больше, чем я рассчитывал. Боёвка за негра Ясуке такая казуальщина, что даже на хардкоре враги не вызывают проблем. Нафига тогда в принципе нужна система выбора уровней сложности? Сделали бы тогда уж сразу "автобой" за негра и не парились.
Хотя бы какой-то более менее адекватный геймплей есть только за Наоэ. Вообщем релиз показал, что я был полностью прав во всех своих высказываниях на счёт негра самурая. Ясуке отстой. Наоэ более менее норм. И наверное только благодаря Наоэ игра имеет такой хороший рейтинг. Наоэ на своём горбу, по сути, в одиночку тянет на себе всю игру. Точка.
В каком положении будет юбисофт в ближайшем будущем, будет понятно, как встретили игру.
В одной только Франции 66 миллионов населения, с учётом исконно-местных алжирских и афганских представителей.
Неужели всё, что смогли выдавить из себя лягушатники - это онлайн в 40 000 на пике? Причём из этих 40 тыщ - только полторы решили оставить положительный отзыв, что тонко намекает на качество "игры".
Тот же Ведьмак 3, за 10 лет почти не просел в активном онлайне, имея 20 000 - 30 000 игроков на пике конкретно в Габенсторе.
Фанбои конечно, начнут лить в уши о миллиардных продажах через УгЛанчер (самый лучший ланчер в мире, лол) и соснольки, но это плохо соотносится с байками об "отличных предзаказах"...
2 тысячи оценок и растёт, посмотрим как на выходных будет.
Проседал ниже 20к,но игре 10 лет.Не каждая сингловая игра может подобным похвалиться
Сейчас ассасин больше напоминает низкокачественный Симс) жалко серию На самом деле, сейчас это лгбтшный конвейер
Только Положительные Отзывы. 10 из 10.
ооо да, очередной успех успехов
был тут не так давно такой же
к первым выходным циферок еще накапает, но картина уже вырисовывается +-понятная, и никакая ботоферма с положительными отзывами особо ситуацию не исправит
Видно, что игра получилась топчиковой🤗 // New Show
Невозможно со Стима запустить, нужен юбисовт конект который не работает, целый день промучился , кучу способов испробовал, бесполезно.
подстава жесткая, хорошо что прямо из лаунчера вообще никаких проблем
Вроде как новость была, что Shadows не будет требовать Юплея. Таки требует?
Как там было написано в прошлой новости: "Совсем недавно разработчики сообщили, что на старте игра будет «поддерживать Steam Deck», а также заявили, что для Steam-копии не потребуется Ubisoft Connect Launcher, так как она будет поставляться с «легкой встроенной версией»".
Геймо обещал - Геймо выполнил. Деньги получены и пересчитаны, а проблемы индейцев - шерифа не волнуют.
Этой проблеме кстати, уже лет 15 - ещё со времён Anno 2070 и Settlers 7 Стимовские версии практически не играбельны, а каждое новое переименование их клиента руинит привязки учётных записей и/или делает регистрационные ключи невалидными.
че то ты не то делаешь, с утра на релизе запустил и нормально всё работало
Интересная новость, учитывая, что на оф сайте белым по черному написано, что стим дек не поддерживается.
Про юбисофт коннект они говорили, что будет встроенная легкая версия.
отзывы от ботов, что там насчет игроков, аах, они не купили, печально, печально))
кому известно через сколько примерно новый ассасин на торрентах появится
через никогда +- 3 года, потому что никто не ломает денуву с 23 года(последнюю игру сломала ЭМПРЕСС которая сгинула в лету) поэтому тут только если сами юбики не уберут её то нет шансов. Ну конечно если ни появится новый ломатель денув новых.
Так просто ждать гига скидок как на вальгаллу и тп до 50-70% и покупаешь но это только через 2-3 года. Или покупаешь оффлайн активашку на фанпее за 200 300 руб и готово.
Я её предзаказал еще в начале марта так что мне пох. Игра кайфовая кто что б не говорил.-. получше вальгаллы той же .
играю сижу в дивизю 2 с длс.тоже такая себе ... но еще покупать и новый отсасинс ..ну нафиг=)))
Я же говорил что хорошая игра вышла, но хейтерам с ПГ виднее. Но я лучше поверю отзывам в стим от игроков которые играли в игру, чем тем кто даже не играл и тупо хейтит
Ты тоже самое говорил про Веилгея, а потом ЕА публично объявили о провале продаж - опять хейтеры с ПГ виноваты? А так да - полторы тысячи хвалебных отзывов на игру, в которую сыграло 40 тысяч - это гарантия качества...
Игра вышла в четверг, логично что онлайн еще не высокий, ждем выходные и смотрим что будет
Так я и не про пик онлайна говорю, а про то, что из 40 000 только 1 500 оставили положительный отзыв. Это едва ли 4% игроков.
Для сравнения - у Балдур Гейса 3 или Пейс Марина 2, не имевших свежих игр длительное время - появились тысячи положительных отзывов в первые же пару дней.
Еще один сравнитель. Игра где онлайн в несколько раз выше - у балдуры вообще в двадцать раз - и игра с 40к онлайна. Че это люди в игру зашли поиграть, а не пишут отзывы за 0.05 часа геймплея - непонятно.
Да все, радуйтесь игра провалилась, изливайтесь тут желчью, токсики. Настолько тут злые люди что желают закрытия студии и радуются тут этому, злорадствуют. Я уже понял какие тут люди
Как это "оптимизация" плохая? Ведь откладывали для полировки и на пг мне все говорили, что лягушатники умеют в оптимизацию!
Если плохая, то какая оптимизация у rise of the ronin c её уровнем графики ?
Там и на консоли всё херово было
Вы вкурсе что такие заголовки,как удар серпом по яйцам, тем кто писал ещё вчера, что нельзя верить "журнашлюхам" и нужно ждать оценки простых игроков?
Теперь уже игроки не те,калоеды,купленные боты итд.
Когда уже стадия отрицания, перейдёт в стадию принятия...
Как минимум ,красивая игра, вот так должен был выглядеть Ронин и Цусима , пока нравится , но мне и вальгала понравилась , 200 часов нагирал в свое время;)
Ну так у тебя после провала феилгайрда с такими же оценками журнашлюх и ботов в стиме, не наступило? Ну ничего, может со второго раза дойдет...
Не в курсе, потому что 1 500 положительных отзывов из пула активных игроков размером 40 000+, это капля в море на уровне 3-4%.
Нужно быть очень лопоухим человеком, чтобы уверовать в то, что непроплаченные некалоеды запойно играли в сей "шедевр" 10-12 часов без перерывов, а потом шли на Стим писать свои уникальные и неполживые отзывы, о том какже станнингово выглядит сей гейм
Повторы фразочек - не обязательно боты, у них много таких выражений, как и у нас, которые часто встречаются. А насчёт обзоров, то уже за 2к перевалили.
причина тряски?
// Mio Miko
норм, хз че вы все горите
типичный конвеер
1)купил
2)прошел
3)забыл
как колда каждый год
игра не шедевр и не супер кал, 4к того стоили
Так у челов же нет денег купить поиграть в игру. Они всегда ноют, что игра кал, а потом молча бегут качать с торрентов. Другая часть хейтеров вообще в игры не заходит, ведь они "геймеры" - проходят игры по обзорам и видео на ютубчике.
Ну вот последняя в которую я играл это вальгала, она мне не зашла, эта лучше?
да
игра отличная срать на толпу
Видел много писали, что игра годная, это реально так?
Не смотрю стримеров и тд, и лень смотреть обзоры
вот смотрите я сегодня начал,мне понравилась (боевка отличная)и визуал мое почтение
ps рекомендую играть с японской озвучкой(русской то нет)
https://www.youtube.com/watch?v=v2P7TnoV8GI
Вот думаю купить, давно в ассасинов не играл, последняя вальгала, но я её после того как приплываешь в англию забросил
вальгалла по боевки проще я всю прошел с дополнениями и я не в восторге,здесь упор на стелс и парирование в траве можно лежать,возможно лучшая игра про ниндзя на данный момент
ps негрила танк(даже если бы был японец) и играть за него не так интересно
очень жаль. значит ыблесофт и дальше будет продвигать блм повестку. ну и остальные вслед за ними тоже. а ведь могли побороть эту дрянь
Про какую именно повестку идёт речь ?
Black Lives Matter
Не будут. С этой игрой они уже по грани ходили, переносы делали не просто так. Думается, выводы сделают правильные.
все набранные по квотам на своих местах. иф гей мо сам топит за повестку. по этому пока не закроется ничего не прекратиться. так и будут создавать фейковые страницы в википедия и на их основе делать негров в разных культурах.
Да хрен с ней с повесткой, я тоже конечно против, но сначала юбики бы научились игры реально хорошие делать ,а не корпоративное гoвно)
Вам, обиженок это не остановить. Ubisoft в очередной раз показывает, как нужно делать игры.
Дата регистрации: 6 марта
Рейтинг комментариев -35 +8
Из набитого копытцами - дифирамбы УгСофту и студёные былины про "хейтеров".
Тебе хотя бы заплатили за старания?
когда юбики обанкротятся обиженок не будет:)
игра на удивление хороша ,графон и детализация топовая
А стелс то как хорош, топовый однозначно
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/raskryty_skandalnye_podrobnosti_romanov_v_assassins_creed_shadows-1759517#31290250
так игра не без минусов
в целом Shadows лучше 'одессы' и 'валигали', что не хватает так это ИИ проработанного ,оптимизации и норм сюжет(хотя ролики завезли) ИМХО.)
да я сразу говорил будет топ
Это было очевидно после кассы валгаллы =) Все ждали Японию и они ее получили.
Конечно же все ждали Японию с негром в главной роли.
Если бы в главной роли был японец - было бы слишком предсказуемо и банально)
Банально? Ну по такой логике, если бы они добавили трансформера-трансгендера в качестве ГГ, то градус оригинальности просто бы зашкалил! А если серьёзно, то самое оригинальное, что может сделать Ubisoft - это вменяемый сюжет, а не многократно переваренную хрен. Вот бы народ удивился
И когда этот топ будет? 40к онлайна (или сколько там) это дичайший провал для серии с большим именем.