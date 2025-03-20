Assassin's Creed: Shadows успешно дебютировала в Steam и собирает в основном положительные отзывы

Assassin's Creed: Shadows, последняя часть популярной серии игр от Ubisoft, наконец-то поступила в продажу. Пользователи Steam, вопреки многочисленным скептическим прогнозам, весьма активно хвалят Assassin's Creed Shadows. Им нравится динамичная боевая система, хорошая стелс-механика, живописные локации и просторный открытый мир.

Среди недостатков - больная тема почти всех современных игр - оптимизация, впрочем, также отмечают высокий уровень технической проработки. В релизе нет массы ошибок (что было характерно для предыдущих частей). Возможно, в Shadows не самый выдающийся сюжет, но он неплохой и неплохо мотивирует к изучению виртуальной Японии.

Также игра сейчас получает положительные отзывы от игроков. Так, в Steam на данный момент количество положительных отзывов составляет 82 %, а пиковый онлайн уже превысил 38 тысяч игроков, что весьма неплохо по меркам четверга, и есть основания полагать, что в выходные этот показатель будет еще выше.

Assassin's Creed Shadows доступна на PC, PS5, Xbox Series и Mac, а также Steam Deck. Игра также доступна в рамках подписки Ubisoft Plus Premium.