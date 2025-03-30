ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.4 1 487 оценок

Assassin's Creed: Shadows уступает по продажам в Японии предыдущим частям серии

AceTheKing AceTheKing

Недавно издание Famitsu поделилось данными касательно стартовых продаж Assassin's Creed: Shadows в Японии. Оказалось, что Ubisoft в дебютную неделю смогла продать лишь 17 тысяч копий игры:

Ubisoft смогла продать лишь 17 тысяч копий Assassin's Creed: Shadows в Японии - у Ghost of Tsushima было 212 тысяч

Пользователи решили сравнить продажи игры с предыдущими играми серии - и оказалось, что Assassin's Creed Shadows уступила всем современным частям Assassin's Creed. Даже Assassin's Creed: Mirage, которая заметно уступает по масштабу и бюджету другим играм серии, продалась на 50% лучше Shadows:

По всей видимости на продажах Shadows в Японии сказалась череда скандалов и спорных решений Ubisoft.

63
115
Комментарии: 115
Ваш комментарий
Gvik74
Assassin's Creed: Shadows уступает по продажам в Японии предыдущим частям серии.

.

23
Imnogamer

И "хейтеры".. И ещё много-кто, мешают им повестки гнуть..

-7
Аргонафт

На самом деле обидно. Добавили очень агрессивную Вок повестку в популярную серию и отвернули от неё часть фанатов. Я бы очень хотел поиграть в новый АС, но не в такой... Буду ждать следующей части, может Тенсент их образумит

22
SaintsEagle

Да игра норм, и Ясуке там очень мало, гей романс как и в Kingdom CUM 2 там зависит от выборов игрока. В тех же последних релизах сони принудительной повестки больше, но почему-то эти игры запретить никто не пытался. Видимо это другое

-24
caliskan

Как будто в предыдущих частях не было повестки, как то никому не мешало. Тут ее столько же, если не меньше. И Ясуке хорошо вплетен в сюжет, вот если бы Набунага вдруг стал черным это был бы бред

-26
Аргонафт

Повестка в других частях:

Одиссея - да, не могла тогда быть женщина воином в Греции. Но для меня сыграл свою роль сериал из 90-х "Зена, королева воинов") Поэтому Кассандра воспринималась гармонично).

Вальгалла - выбираешь мужчину Викинга и можно сказать, что повестки нет. Черного викинга добавили позже в патчах.

В Мираже не помню повестки кроме женщины наставницы ГГ.

Однополые отношения в играх вещь нормальная, если их делают выборочно, а не обязательными сюжетно. То есть мне кажется, что в предыдущих частях повестка была размана так, что была на приемлемом уровне, её можно было даже упустить и не заметить.

-7
JohnTornton

где она там агрессивная то?

-2
JackBV
16
Aaro Niro

А ведь на сколько могло быть меньше проблем у юбиков если бы они не стали совать на главную роль негра а сделали ему какую ни будь второстепенную роль как в Nioh 2.

10
Serpentrage

А какие у них проблемы кроме 1.6 лядра инвестиций и +1 студия? Вы читая новости - голову не отключайте, причем это уже 2я такая новость но теперь тупо умолчали о каких копиях идет речь)))

-7
Aaro Niro Serpentrage

Да все в порядке, никаких проблем у них нет. Единорогам передавайте привет.

5
PanKotovsky Serpentrage

Почитай учебник вот этот.

Может тогда поймешь, чем отличается расширение бизнеса путем привлечения инвестиций от продажи ̶о̶с̶н̶о̶в̶н̶ы̶х̶ ̶а̶к̶т̶и̶в̶о̶в̶ жопы китайцам.

0
Ди Гы

Тут даже не в негре дело. В ней другая проблема. А именно это то, что игра не изменилась со времен Odessey, сюжетно игра уступает предыдущим частям, а странные метания во временной линии сбивает с толку. Даже Call of Duty умудряется из своей зацикленности в шутер, сделать что-то интересное в рамках COD (речь про сингл), хоть и оставаясь такой же пресной. Вобщем так и так были бы проблемы. С негром, или без него. Но в целом да, продалась бы она чуть лучше, чем сейчас без негра.

-1
Horrifing

Хуже получается, хуже продается. Слово в заголовке пропустил

5
Lyс

Да о чем говорить если у казана сейчас примерно такие же показатели в стиме как у AC? Я уж не говорю о никому не известной шедуле, которая вообще в раннем доступе, а онлайн уже в разы больше.

Если кто-то хочет ответить, что стим это не показатель, мол есть другие платформы и магазины, то замечу что стим - платформа которая позволяет видеть хоть какую-то статистику и по ней хотя бы можно делать выводы, а не строить догадки

4
fearmen11

судить по статистике steam это спекуляция и выстраивание догадок

-21
Василий Донсков fearmen11

Это при том факте что эту статистику может посмотреть каждый желающий,и при том что саму статистику собирают разные сайты что уже отметает какие-либо возможные спекуляции и догадки?А что тогда?Верить словам издателя?))

2
DMETERS

шедул, сделанный на коленке в раннем доступе, который имеет онлайн в 200к морально сильно ударил по юбикам с онлайном 30к ААА игры, франшизе которой 20 лет

0
fearmen11 Василий Донсков

Статистика Steam показывает исключительно заинтересованность игрой на этой платформе. Она не показывает ситуацию в целом, и судить по продажам в Steam как общий показатель в целом — это спекуляция. Я не вижу поводов не верить цифрам издателя Ubisoft в то, что в игру поиграли 3 миллиона игроков. Но цифра явно специально размытая, чтоб не свитить реальную статистику.

-5
JohnTornton

сравнивать инди шлак за копейки с ААА играми за 70 баксов, это надо иметь очень маленький мозг)))))

-3
Пользователь ВКонтакте

Да ну не, да ну не может быть. УСПЕШНЫЙ УСПЕХ же, ну. ОСОБЕННО В ЯПОНИИ // Александр Ковалёв

3
Сергей Бачинец

Ну объективно продажи на физносителях действительно меньше в сравнении с первонедельными продажами других игр линейки и прочих игр на японскую тематику. На реддите тоже кто-то заботливо сделал табличку. Но с другой стороны, Япония никогда не была крупным рынком сбыта для западных игр, продажи на физических носителях в целом потихоньку снижаются у всех, плюс у Ubisoft есть привлекательная подписка, которую многие предпочтут - другое дело, что для самого издателя это не очень выгодно в финансовом плане. А вообще местная подача новостей радует. Несколько дней назад: японцам понравился ACSh, целых два человека в Х написали положительные отзывы! Сейчас: японцам не понравился ACSh, они перестали покупать физические диски и открыли для себя электронные сервисы! Как хорошо, что на PG существует плюрализм мнений )

3
Комментарий удален
Комментарий удален
Пользователь ВКонтакте

У тебя мозга нет тебе бы его добавить . // Mr Anderson

-7
Gvik74 VladikSPB

Ты хотел сказать : Не нравится играть в конвейерный ЛГБТ продукт, так не играйте в конвейерный ЛГБТ продукт. Я правильно понял ? :D

8
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

// Алёна Хрватска

0
X_O_MAX_O_X VladikSPB

Там всё равно есть проблемы у игры. Самая основная из них заключается в том, что серия топчется на одном месте после Origins. Все последующие части это рескин Origins. Художники создают красивый открытый мир, этот факт никто не будет оспаривать даже, но чисто геймплейно на выхоже всё плюс минус тоже самое.

1
Пользователь ВКонтакте

Так все на предзаказах 🤷‍♂️ сейчас продажи в первый день ваще не показатель // Валерий Гайдученок

0
Пользователь ВКонтакте

Ну да,сейчас продажи минрмум за месяц считают вместе с предзаказами,а за неделю считают прокат кино)Но разве кому-то что-то объяснишь)) // Александр Филатов

-2
Пользователь ВКонтакте

Да. Достаточно просто сравнить продажи Цусимы и Ассассина в той же Японии что бы сделать выводы о том,что так называемые ценности у европейцев и азиатов совершенно не совпадают) // Vadim Volodin

0
fearmen11

Возможно, всё проще, и они покупать только свое.

-1
gameplaynostalgia

Насколько я помню, её там вообще под запрет хотели поставить. Разве дело не дошло?

0
My life is a game

это был вброс просто от антиповесточников

-9
Gvik74 My life is a game
это был вброс просто от антиповесточников

А ты сторонник DEI / ЛГБТ - повесточки, как я погляжу :DDD

-4
SPR1GGAN Gvik74

нет ,он сторонник адекватных новостей и хейта за дело ,а не раздувания мелочей и выдумывания бреда

-2
Tiger Goose Gvik74

Это мода такая пошла обвинять в провале любой игры так называемых "антиповесточников" вместо того, чтобы признавать очевидные проблемы проекта.

3
My life is a game Gvik74

не, мне просто пох
будет больше повестки в играх пох
будет меньше повестки в играх тоже пох

для меня это просто игры

-3
Аристов--Черный

Ну, хоть кто-то это купил, а значит не перевёлся ещё "мамонт" - ведущийся даже на такую убогую рекламную компанию. Радует, что этих "не-лохов" меньше становится. То ли умнеют покупатели, то ли маркетологи халтурят...

Говорят, что в игре почти нет событий современности, а значит для моего желания следить за глобальным развитием событий серии - эта игра не обладает ценностью, за которую я благоразумно и не стал платить.

0
My life is a game

да современности тупо нет, что то там с заставкой в начале было и все
сюжет вообще не двигается, это вообще расстроило, я ожидал увидеть историю Басима в современности дальше
Мб задел на длс, все таки концовка вообще очень открытая

0
JohnTornton

как же тебе завидно от успехов других)) сам бы хоть чё то сделал в жизни уже

-5
Аристов--Черный JohnTornton

Быть маленьким дизом в Питере сейчас выгоднее чем быть сотрудником разваливающийся Юбисофт. Их там, бедолаг, уже делят на ценных и расходных в компании. Фирма теряет самостоятельность, имя и сотрудников... ах, да, ещё их игры - херь переплаченная. Корабль с дерьмом идёт ко дну. Какому "успеху" тут мог бы завидовать обычный чувак из России? Я бы посочувствовал им, но эта ситуация не стихийное бедствие, не форс-мажор - это следствие их тупой политики и безграмотного маркетинга. А тупые дебилы губящие себя - лучшее зрелище для всех прочих. Вот и наслаждаемся:)

0
DMETERS

Почему так?

0
Serpentrage

Чисто физические копии в одной Японии( в британии наоборот - ассасин занял вроде как 1е место по продажам на физ носителях) - еще до выхода пс5 вышла цусима на пс4. На пс5 -.... иногда нет дисковода( юмор) Цусима продавалась 4 года до всего этого. В целом такие новости делают только ради бонусов новостнику - ибо школота налетает на заголовки не вникая в суть. Хоть по минусам посчитайте объективую информацию - она тут никому не нужна =)

-5
JohnTornton

в японской версии нет расчлененки

0
FlamboyantMortivus

👍

0
BushmasterFireArms

Ну не хотят японцы играть в чёрного

0
Пользователь ВКонтакте

Ой. А что такое, а как же так? Там же так много игорьков играется. Ну что, большой кэш собираете с подписочных сервисов, м? // Иван Марков

-1
wixud

Ну игра явно не оправдало ожиданий...

-1
maximus388

Опять этот AceTheKing разводит местных икспертов своей аналитегой.
Конечно скандалы сказались, но даже они никак не помешали показать хороший результат, особенно на фоне старта ряда других западных проектов.
Снова привет чешскому базовичку Вавре с 6К продаж, у другого местного любимчика Юсефа Фареса и Split Fiction было еще меньше -- 3К. Где новость, КАРЛ, и сравнение?! )

И да, речь естественно о проданных физических копиях. Не секрет, что за последние годы их кол-во кратно упало. Например, в 2024г больше чем на треть по сравнению с 2023г. К 2028 прогнозируется и вовсе полный отказ от дисков.
Assassin's Creed: Mirage -- кроссген, продавалась и на ПС4 и на ПС5.
Assassin's Creed: Shadows -- только на ПС5, кол-во которых намного меньше, плюс огромное влияние все той же цифры, начиная от консолей без дисковода и заканчивая ориентированностью, те же предзаказы.
Остальные части выходили давным-давно, еще в эпоху популярности болванок, применяйте выше описанный инфляционный тренд и выходит тоже самое, а то и лучшие показатели Shadows. И это все при той же национальной, якобы, неприязни.
Я не пытаюсь никого защищать, но читать из темы в тему местных хейтерков просто смешно, которые подгоняют задачу под нужный им ответ, жонглируют фактами и отрицают напрочь популярность серии, продающейся миллионами, не выходя при этом на старте в том же стим.
А новая игра в улучшенной обертке и сеттинге, хорошо принятая игроками и критиками, вдруг почему-то должна стать провальной.

-2
Serpentrage

Местные хейтеры просто не знают что такое фамитсу и что они считают физ копии =))))

-8
Danny Lamb
И да, речь естественно о проданных физических копиях. Не секрет, что за последние годы их кол-во кратно упало.

Ну тут ребята (не могут в логику) пытаются натянуть сову на глобус и исходить что вот физических копий стало меньше продаваться, поэтому игра хуже продаётся. И то что продажи всех физических копий падают, это уже не волнует хэйтеров.

-4
ED61

а мне зашёл

-7
Serpentrage

Клоуны - и те кто верят в новости - привет хейтеры - цусима продалась ниже. В Японии =)))))

Famitsu опубликовала данные о продажах софта и железа в Японии за прошлую неделю, и в целом эта неделя прошла без особых событий. Ghost of Tsushima Director's Cut была самой крупной новинкой недели, и она была продана довольно неплохо в качестве расширенного ре-релиза.

Версия для PS5 была продана в более чем 13 700 копий заняв пятое место, а версия для PS4 на седьмом месте - более 10 000 копий.

Новость с этого сайта за 21 год. (Сорян, ошибся новостью про ассасинов - но сути это не меняет абсолютли =))))

Ghost of Tsushima Director's Cut продалась в Японии тиражом более 24 000 копий на дебюте
-7
AssertiveCaoimhe

на что обижена?

2
Wing42

Да не трясись ты так, маня, тебе ничего не поможет - херня твой ососин шадоус. Ну и лови справедливый минус за то, что ты фанат Уебсофта.
В выходные дни онлайн новинки в стиме 46 тысяч человек и 64 тысячи в пике (надо думать, в первые дни релиза), в то время, как онлайн игры KC:D2 от Вавры 52 тысячи человек при стартовом пике в 255 тысяч. Киберпанк 2077 - игра, которая вышла несколько лет назад, - 55 тысяч человек пик онлайна за прошедшие сутки.
Пора тебе повзрослеть, отбросить синдром утёночка, забыть про фанбойство и, наконец, вылить мочу Ива Гиймы из ушей.

2
mon1332

Я наиграл в Shadows почти 30 часов. За шоколадного поиграл только первые 15 минут, в остальном дают играть только за японку. Сама конченая промо компания у юбисофт. Это лучший ассасин из всех новых, но конченная рекламная компания погубит игру.

-10
Imnogamer

Как рекламная компания может "погубить" игру. Если хорошая игра, то игра - хорошая, если нет - то, его за ногу - НЕТ. Причём здесь рекламная компания.. Она что, игры улучшает, или быть может, всё же продажи - разберись! Уже на Ютьюбе мамкины влогеры слюной захлёбуются по поводу "разборов" "хейтерства" данных поделок.. - Проснулись, ёп-та. Игры надо делать, а не рекламу гнуть! Не пробовали, не?..

0
Light of Tfuth Imnogamer

О рекламодатель обиделся и горит во всю

-1
mon1332 Imnogamer

Нам рекламировали Ясукэ, зачистку аванпостов и всякую повестку. В игре реальный nextgen графон и хорошая оптимизация, на моей 4070 средний фпс 70 кадров на высоких, за 30 часов был 1 вылет. В игре отличная боевка за ассасина и да, ты впервые играешь реально за ассасина, а не пойми кого. Самой повестки нет т.к. по канону у героев нет романов, если случаются "повесточные романы", то только по твоему выбору. А проблем то что самурай черный у меня нет, я не японец и мне до лампочки какой цвет у него.

-2
Imnogamer mon1332

Ну, играй, я-то тут причём. К моему сообщению-парированию сверху все дихферамбы, тобой написанные, не имеют отношения.

1
SnakePlissken

Его там мало,потому что после первого трейлера, словив волну негодования, юбики спешно начали вырезать его отовсюду, откуда только могли.С чем и был связан перенос игры

3
Anglerfish

Как тут ловко опустили МААААЛЕНЬКУЮ деталь о том, что речь идёт о физических копиях, которые буквально у всех продаются всё меньше и меньше.

-12
Wing42

То есть, по твоему мнению, цифровые продажи новых лососинов абсолютно точно будут иметь какие-то запредельно высокие значения?

4
goodneighbor

Тренд экстраполируется и на цифровые продажи.

0
Anglerfish goodneighbor

А пруфы где? Пока что имеем слово издателя о том, что продажи уступают только Вальгалле против слово Васи из рунета о том, что игра никому не интересна.

Если вдруг возникнет мысль о том, а не врёт ли издатель, достаточно задаться вопросом, почему издатель не врёт сразу о том, что это самая продаваемая игра в его истории, если это всё равно не проверить.

Но Вася как-то проверил и точно знает, что всё плохо, ога.

-5
Wing42 Anglerfish
не врёт ли издатель
почему издатель не врёт сразу о том

Издатель уже высказался от "трёх мильёнах" игроков в его новую игру, но статистики почему-то не дал. Ну да ладно, мы то все знаем, что старый импотент Ив Гивно знатный балабол.

1
goodneighbor Anglerfish

Рандомный поедатель французкого кала #583737 не в состоянии сообразить, что звиздежь твиттер-аккаунта не является официальным заявлением издателя. Издатель говорит правду только в одном случае - в финансовом отчете перед инвесторами.

продажи уступают

если бы рандомный поедатель французского кала #583737 мог читать, то увидел бы, что речь идет о количестве якобы "ознакомившихся" с игрой, а не купивших. Если бы у него IQ был выше 80, то он понял бы, что такие абстрактные формулировки используются для сокрытия реального положения дел и если бы ПРОДАЖИ действительно были выше, чем у предыдущих игр, то это слово звучало бы изо всех щелей.

4
Пользователь ВКонтакте

Мне игра офигеть, как зашла по сюжетной составляющей времён Феодальной Японии, а так же по мега эпическому графонию🙏 За афру поиграл лишь первые минут двадцать. Сейчас уже девятый час играю за японку. Не нравится игра? Так может железо обновить, а не сидеть на наЛодных вёдрах?🤣🤣🤣 У неё, что оптимизон, что и атмосфера с реально интересным геймплеем на высшем уровне, а всё равно находятся те, кто негодует, сидя на вёдрах🤷‍♂

// New Show

-12
UnhappyYegor
а всё равно находятся те, кто негодует, сидя на вёдрах🤷‍♂
Ubisoft уличили в использовании ботов для продвижения Assassin's Creed: Shadows
0
FunMC

Погоди...после 40 часов игры ты поменяешь своё мнение, я тоже после 20ч оставил больше восторженный отзыв, а сейчас спустя 40ч розовые очки сняты, и реальность не такая яркая. Зачистка однотипных гарнизонов приелась, однотипная боевка с двумя с половиной анимациями тоже, сюжет очень слабый и наивный, больше ориентирован на детей 10+, задания по типу убей 150 разбойников в регионе и прочую ерунду, побочные задания лучше бы они вообще не добавляли в игру, максимально халтурные и не интересные, повестка всех направлений и расовая и феминистская и ЛГБТ и трансы, в общем очень разочаровался, сейчас жду хардкорный режим в KCD2, а юбикам земля пухом. Если до этого я ставил Shadows оценку 8, то сейчас это 6 и то с большим натягом... зайдет только фанатикам серии.

0
VADIMIRIUS

На него гонят те кто не играл начитавшись хрени. А сами при этом ждут взлома дэнуво.

-23
Wing42
А сами при этом ждут взлома дэнуво.

Есть какие-то доказательства того, что люди, которые "гонят на него" и люди, которые ждут взлома денувы это одни и те же люди? Или ты это просто так пукнул-сренькнул не подумав?

13
My life is a game

Ну не думаю, что совсем так
Просто все почему то ждали от асасина 10 из 10, хотя понятно еще давно, что тут максимум 6-7-8 из 10
Лично я поставил 8

На 100% прошел, ном игруха

-12
Gvik74
4
N1ko64 My life is a game

за 65 часов? ты либо читер, либо большой лгунишка)

3
wixud My life is a game

Ахахха прошел игру с трейнером от Флинга😆😂 Так любой могут пройти...

0