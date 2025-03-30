Assassin's Creed: Shadows уступает по продажам в Японии предыдущим частям серии.

Недавно издание Famitsu поделилось данными касательно стартовых продаж Assassin's Creed: Shadows в Японии. Оказалось, что Ubisoft в дебютную неделю смогла продать лишь 17 тысяч копий игры:
Пользователи решили сравнить продажи игры с предыдущими играми серии - и оказалось, что Assassin's Creed Shadows уступила всем современным частям Assassin's Creed. Даже Assassin's Creed: Mirage, которая заметно уступает по масштабу и бюджету другим играм серии, продалась на 50% лучше Shadows:
- Assassin's Creed: Shadows - 17,701;
- Assassin's Creed: Mirage - 28,436;
- Assassin's Creed: Valhalla - 49,282;
- Assassin's Creed: Odyssey - 50,173;
- Assassin's Creed: Origins - 49,419.
По всей видимости на продажах Shadows в Японии сказалась череда скандалов и спорных решений Ubisoft.
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И "хейтеры".. И ещё много-кто, мешают им повестки гнуть..
На самом деле обидно. Добавили очень агрессивную Вок повестку в популярную серию и отвернули от неё часть фанатов. Я бы очень хотел поиграть в новый АС, но не в такой... Буду ждать следующей части, может Тенсент их образумит
Да игра норм, и Ясуке там очень мало, гей романс как и в Kingdom CUM 2 там зависит от выборов игрока. В тех же последних релизах сони принудительной повестки больше, но почему-то эти игры запретить никто не пытался. Видимо это другое
Как будто в предыдущих частях не было повестки, как то никому не мешало. Тут ее столько же, если не меньше. И Ясуке хорошо вплетен в сюжет, вот если бы Набунага вдруг стал черным это был бы бред
Повестка в других частях:
Одиссея - да, не могла тогда быть женщина воином в Греции. Но для меня сыграл свою роль сериал из 90-х "Зена, королева воинов") Поэтому Кассандра воспринималась гармонично).
Вальгалла - выбираешь мужчину Викинга и можно сказать, что повестки нет. Черного викинга добавили позже в патчах.
В Мираже не помню повестки кроме женщины наставницы ГГ.
Однополые отношения в играх вещь нормальная, если их делают выборочно, а не обязательными сюжетно. То есть мне кажется, что в предыдущих частях повестка была размана так, что была на приемлемом уровне, её можно было даже упустить и не заметить.
где она там агрессивная то?
А ведь на сколько могло быть меньше проблем у юбиков если бы они не стали совать на главную роль негра а сделали ему какую ни будь второстепенную роль как в Nioh 2.
А какие у них проблемы кроме 1.6 лядра инвестиций и +1 студия? Вы читая новости - голову не отключайте, причем это уже 2я такая новость но теперь тупо умолчали о каких копиях идет речь)))
Да все в порядке, никаких проблем у них нет. Единорогам передавайте привет.
Почитай учебник вот этот.
Может тогда поймешь, чем отличается расширение бизнеса путем привлечения инвестиций от продажи ̶о̶с̶н̶о̶в̶н̶ы̶х̶ ̶а̶к̶т̶и̶в̶о̶в̶ жопы китайцам.
Тут даже не в негре дело. В ней другая проблема. А именно это то, что игра не изменилась со времен Odessey, сюжетно игра уступает предыдущим частям, а странные метания во временной линии сбивает с толку. Даже Call of Duty умудряется из своей зацикленности в шутер, сделать что-то интересное в рамках COD (речь про сингл), хоть и оставаясь такой же пресной. Вобщем так и так были бы проблемы. С негром, или без него. Но в целом да, продалась бы она чуть лучше, чем сейчас без негра.
Хуже получается, хуже продается. Слово в заголовке пропустил
Да о чем говорить если у казана сейчас примерно такие же показатели в стиме как у AC? Я уж не говорю о никому не известной шедуле, которая вообще в раннем доступе, а онлайн уже в разы больше.
Если кто-то хочет ответить, что стим это не показатель, мол есть другие платформы и магазины, то замечу что стим - платформа которая позволяет видеть хоть какую-то статистику и по ней хотя бы можно делать выводы, а не строить догадки
судить по статистике steam это спекуляция и выстраивание догадок
Это при том факте что эту статистику может посмотреть каждый желающий,и при том что саму статистику собирают разные сайты что уже отметает какие-либо возможные спекуляции и догадки?А что тогда?Верить словам издателя?))
шедул, сделанный на коленке в раннем доступе, который имеет онлайн в 200к морально сильно ударил по юбикам с онлайном 30к ААА игры, франшизе которой 20 лет
Статистика Steam показывает исключительно заинтересованность игрой на этой платформе. Она не показывает ситуацию в целом, и судить по продажам в Steam как общий показатель в целом — это спекуляция. Я не вижу поводов не верить цифрам издателя Ubisoft в то, что в игру поиграли 3 миллиона игроков. Но цифра явно специально размытая, чтоб не свитить реальную статистику.
сравнивать инди шлак за копейки с ААА играми за 70 баксов, это надо иметь очень маленький мозг)))))
Да ну не, да ну не может быть. УСПЕШНЫЙ УСПЕХ же, ну. ОСОБЕННО В ЯПОНИИ // Александр Ковалёв
Ну объективно продажи на физносителях действительно меньше в сравнении с первонедельными продажами других игр линейки и прочих игр на японскую тематику. На реддите тоже кто-то заботливо сделал табличку. Но с другой стороны, Япония никогда не была крупным рынком сбыта для западных игр, продажи на физических носителях в целом потихоньку снижаются у всех, плюс у Ubisoft есть привлекательная подписка, которую многие предпочтут - другое дело, что для самого издателя это не очень выгодно в финансовом плане. А вообще местная подача новостей радует. Несколько дней назад: японцам понравился ACSh, целых два человека в Х написали положительные отзывы! Сейчас: японцам не понравился ACSh, они перестали покупать физические диски и открыли для себя электронные сервисы! Как хорошо, что на PG существует плюрализм мнений )
У тебя мозга нет тебе бы его добавить . // Mr Anderson
Ты хотел сказать : Не нравится играть в конвейерный ЛГБТ продукт, так не играйте в конвейерный ЛГБТ продукт. Я правильно понял ? :D
// Алёна Хрватска
Там всё равно есть проблемы у игры. Самая основная из них заключается в том, что серия топчется на одном месте после Origins. Все последующие части это рескин Origins. Художники создают красивый открытый мир, этот факт никто не будет оспаривать даже, но чисто геймплейно на выхоже всё плюс минус тоже самое.
Так все на предзаказах 🤷♂️ сейчас продажи в первый день ваще не показатель // Валерий Гайдученок
Ну да,сейчас продажи минрмум за месяц считают вместе с предзаказами,а за неделю считают прокат кино)Но разве кому-то что-то объяснишь)) // Александр Филатов
Да. Достаточно просто сравнить продажи Цусимы и Ассассина в той же Японии что бы сделать выводы о том,что так называемые ценности у европейцев и азиатов совершенно не совпадают) // Vadim Volodin
Возможно, всё проще, и они покупать только свое.
Насколько я помню, её там вообще под запрет хотели поставить. Разве дело не дошло?
это был вброс просто от антиповесточников
А ты сторонник DEI / ЛГБТ - повесточки, как я погляжу :DDD
нет ,он сторонник адекватных новостей и хейта за дело ,а не раздувания мелочей и выдумывания бреда
Это мода такая пошла обвинять в провале любой игры так называемых "антиповесточников" вместо того, чтобы признавать очевидные проблемы проекта.
не, мне просто пох
будет больше повестки в играх пох
будет меньше повестки в играх тоже пох
для меня это просто игры
Ну, хоть кто-то это купил, а значит не перевёлся ещё "мамонт" - ведущийся даже на такую убогую рекламную компанию. Радует, что этих "не-лохов" меньше становится. То ли умнеют покупатели, то ли маркетологи халтурят...
Говорят, что в игре почти нет событий современности, а значит для моего желания следить за глобальным развитием событий серии - эта игра не обладает ценностью, за которую я благоразумно и не стал платить.
да современности тупо нет, что то там с заставкой в начале было и все
сюжет вообще не двигается, это вообще расстроило, я ожидал увидеть историю Басима в современности дальше
Мб задел на длс, все таки концовка вообще очень открытая
как же тебе завидно от успехов других)) сам бы хоть чё то сделал в жизни уже
Быть маленьким дизом в Питере сейчас выгоднее чем быть сотрудником разваливающийся Юбисофт. Их там, бедолаг, уже делят на ценных и расходных в компании. Фирма теряет самостоятельность, имя и сотрудников... ах, да, ещё их игры - херь переплаченная. Корабль с дерьмом идёт ко дну. Какому "успеху" тут мог бы завидовать обычный чувак из России? Я бы посочувствовал им, но эта ситуация не стихийное бедствие, не форс-мажор - это следствие их тупой политики и безграмотного маркетинга. А тупые дебилы губящие себя - лучшее зрелище для всех прочих. Вот и наслаждаемся:)
Почему так?
Чисто физические копии в одной Японии( в британии наоборот - ассасин занял вроде как 1е место по продажам на физ носителях) - еще до выхода пс5 вышла цусима на пс4. На пс5 -.... иногда нет дисковода( юмор) Цусима продавалась 4 года до всего этого. В целом такие новости делают только ради бонусов новостнику - ибо школота налетает на заголовки не вникая в суть. Хоть по минусам посчитайте объективую информацию - она тут никому не нужна =)
в японской версии нет расчлененки
👍
Ну не хотят японцы играть в чёрного
Ой. А что такое, а как же так? Там же так много игорьков играется. Ну что, большой кэш собираете с подписочных сервисов, м? // Иван Марков
Ну игра явно не оправдало ожиданий...
Опять этот AceTheKing разводит местных икспертов своей аналитегой.
Конечно скандалы сказались, но даже они никак не помешали показать хороший результат, особенно на фоне старта ряда других западных проектов.
Снова привет чешскому базовичку Вавре с 6К продаж, у другого местного любимчика Юсефа Фареса и Split Fiction было еще меньше -- 3К. Где новость, КАРЛ, и сравнение?! )
И да, речь естественно о проданных физических копиях. Не секрет, что за последние годы их кол-во кратно упало. Например, в 2024г больше чем на треть по сравнению с 2023г. К 2028 прогнозируется и вовсе полный отказ от дисков.
Assassin's Creed: Mirage -- кроссген, продавалась и на ПС4 и на ПС5.
Assassin's Creed: Shadows -- только на ПС5, кол-во которых намного меньше, плюс огромное влияние все той же цифры, начиная от консолей без дисковода и заканчивая ориентированностью, те же предзаказы.
Остальные части выходили давным-давно, еще в эпоху популярности болванок, применяйте выше описанный инфляционный тренд и выходит тоже самое, а то и лучшие показатели Shadows. И это все при той же национальной, якобы, неприязни.
Я не пытаюсь никого защищать, но читать из темы в тему местных хейтерков просто смешно, которые подгоняют задачу под нужный им ответ, жонглируют фактами и отрицают напрочь популярность серии, продающейся миллионами, не выходя при этом на старте в том же стим.
А новая игра в улучшенной обертке и сеттинге, хорошо принятая игроками и критиками, вдруг почему-то должна стать провальной.
Местные хейтеры просто не знают что такое фамитсу и что они считают физ копии =))))
Ну тут ребята (не могут в логику) пытаются натянуть сову на глобус и исходить что вот физических копий стало меньше продаваться, поэтому игра хуже продаётся. И то что продажи всех физических копий падают, это уже не волнует хэйтеров.
а мне зашёл
Клоуны - и те кто верят в новости - привет хейтеры - цусима продалась ниже. В Японии =)))))
Famitsu опубликовала данные о продажах софта и железа в Японии за прошлую неделю, и в целом эта неделя прошла без особых событий. Ghost of Tsushima Director's Cut была самой крупной новинкой недели, и она была продана довольно неплохо в качестве расширенного ре-релиза.
Версия для PS5 была продана в более чем 13 700 копий заняв пятое место, а версия для PS4 на седьмом месте - более 10 000 копий.
Новость с этого сайта за 21 год. (Сорян, ошибся новостью про ассасинов - но сути это не меняет абсолютли =))))
на что обижена?
Да не трясись ты так, маня, тебе ничего не поможет - херня твой ососин шадоус. Ну и лови справедливый минус за то, что ты фанат Уебсофта.
В выходные дни онлайн новинки в стиме 46 тысяч человек и 64 тысячи в пике (надо думать, в первые дни релиза), в то время, как онлайн игры KC:D2 от Вавры 52 тысячи человек при стартовом пике в 255 тысяч. Киберпанк 2077 - игра, которая вышла несколько лет назад, - 55 тысяч человек пик онлайна за прошедшие сутки.
Пора тебе повзрослеть, отбросить синдром утёночка, забыть про фанбойство и, наконец, вылить мочу Ива Гиймы из ушей.
Я наиграл в Shadows почти 30 часов. За шоколадного поиграл только первые 15 минут, в остальном дают играть только за японку. Сама конченая промо компания у юбисофт. Это лучший ассасин из всех новых, но конченная рекламная компания погубит игру.
Как рекламная компания может "погубить" игру. Если хорошая игра, то игра - хорошая, если нет - то, его за ногу - НЕТ. Причём здесь рекламная компания.. Она что, игры улучшает, или быть может, всё же продажи - разберись! Уже на Ютьюбе мамкины влогеры слюной захлёбуются по поводу "разборов" "хейтерства" данных поделок.. - Проснулись, ёп-та. Игры надо делать, а не рекламу гнуть! Не пробовали, не?..
О рекламодатель обиделся и горит во всю
Нам рекламировали Ясукэ, зачистку аванпостов и всякую повестку. В игре реальный nextgen графон и хорошая оптимизация, на моей 4070 средний фпс 70 кадров на высоких, за 30 часов был 1 вылет. В игре отличная боевка за ассасина и да, ты впервые играешь реально за ассасина, а не пойми кого. Самой повестки нет т.к. по канону у героев нет романов, если случаются "повесточные романы", то только по твоему выбору. А проблем то что самурай черный у меня нет, я не японец и мне до лампочки какой цвет у него.
Ну, играй, я-то тут причём. К моему сообщению-парированию сверху все дихферамбы, тобой написанные, не имеют отношения.
Его там мало,потому что после первого трейлера, словив волну негодования, юбики спешно начали вырезать его отовсюду, откуда только могли.С чем и был связан перенос игры
Как тут ловко опустили МААААЛЕНЬКУЮ деталь о том, что речь идёт о физических копиях, которые буквально у всех продаются всё меньше и меньше.
То есть, по твоему мнению, цифровые продажи новых лососинов абсолютно точно будут иметь какие-то запредельно высокие значения?
Тренд экстраполируется и на цифровые продажи.
А пруфы где? Пока что имеем слово издателя о том, что продажи уступают только Вальгалле против слово Васи из рунета о том, что игра никому не интересна.
Если вдруг возникнет мысль о том, а не врёт ли издатель, достаточно задаться вопросом, почему издатель не врёт сразу о том, что это самая продаваемая игра в его истории, если это всё равно не проверить.
Но Вася как-то проверил и точно знает, что всё плохо, ога.
Издатель уже высказался от "трёх мильёнах" игроков в его новую игру, но статистики почему-то не дал. Ну да ладно, мы то все знаем, что старый импотент Ив Гивно знатный балабол.
Рандомный поедатель французкого кала #583737 не в состоянии сообразить, что звиздежь твиттер-аккаунта не является официальным заявлением издателя. Издатель говорит правду только в одном случае - в финансовом отчете перед инвесторами.
если бы рандомный поедатель французского кала #583737 мог читать, то увидел бы, что речь идет о количестве якобы "ознакомившихся" с игрой, а не купивших. Если бы у него IQ был выше 80, то он понял бы, что такие абстрактные формулировки используются для сокрытия реального положения дел и если бы ПРОДАЖИ действительно были выше, чем у предыдущих игр, то это слово звучало бы изо всех щелей.
Мне игра офигеть, как зашла по сюжетной составляющей времён Феодальной Японии, а так же по мега эпическому графонию🙏 За афру поиграл лишь первые минут двадцать. Сейчас уже девятый час играю за японку. Не нравится игра? Так может железо обновить, а не сидеть на наЛодных вёдрах?🤣🤣🤣 У неё, что оптимизон, что и атмосфера с реально интересным геймплеем на высшем уровне, а всё равно находятся те, кто негодует, сидя на вёдрах🤷♂
// New Show
Погоди...после 40 часов игры ты поменяешь своё мнение, я тоже после 20ч оставил больше восторженный отзыв, а сейчас спустя 40ч розовые очки сняты, и реальность не такая яркая. Зачистка однотипных гарнизонов приелась, однотипная боевка с двумя с половиной анимациями тоже, сюжет очень слабый и наивный, больше ориентирован на детей 10+, задания по типу убей 150 разбойников в регионе и прочую ерунду, побочные задания лучше бы они вообще не добавляли в игру, максимально халтурные и не интересные, повестка всех направлений и расовая и феминистская и ЛГБТ и трансы, в общем очень разочаровался, сейчас жду хардкорный режим в KCD2, а юбикам земля пухом. Если до этого я ставил Shadows оценку 8, то сейчас это 6 и то с большим натягом... зайдет только фанатикам серии.
На него гонят те кто не играл начитавшись хрени. А сами при этом ждут взлома дэнуво.
Есть какие-то доказательства того, что люди, которые "гонят на него" и люди, которые ждут взлома денувы это одни и те же люди? Или ты это просто так пукнул-сренькнул не подумав?
Ну не думаю, что совсем так
Просто все почему то ждали от асасина 10 из 10, хотя понятно еще давно, что тут максимум 6-7-8 из 10
Лично я поставил 8
На 100% прошел, ном игруха
за 65 часов? ты либо читер, либо большой лгунишка)
Ахахха прошел игру с трейнером от Флинга😆😂 Так любой могут пройти...