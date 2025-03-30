Assassin's Creed: Shadows уступает по продажам в Японии предыдущим частям серии.

Недавно издание Famitsu поделилось данными касательно стартовых продаж Assassin's Creed: Shadows в Японии. Оказалось, что Ubisoft в дебютную неделю смогла продать лишь 17 тысяч копий игры:

Пользователи решили сравнить продажи игры с предыдущими играми серии - и оказалось, что Assassin's Creed Shadows уступила всем современным частям Assassin's Creed. Даже Assassin's Creed: Mirage, которая заметно уступает по масштабу и бюджету другим играм серии, продалась на 50% лучше Shadows:

По всей видимости на продажах Shadows в Японии сказалась череда скандалов и спорных решений Ubisoft.