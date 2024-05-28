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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.2 359 оценок

Assassin's Creed Shadows уже исполнила ряд просьб фанатов, но впереди еще много интересного

Gruz_
Новости

Разработчики Assassin's Creed Shadows смогли наконец-то выполнить несколько просьб фанатов серии: создать атмосферу феодальной Японии, управлять шиноби и самураями, использовать в бою скрытый клинок и обустраивать убежище.

Но это еще не все: как говорится в последнем сообщении, опубликованном Ubisoft в X, "мы отметили некоторые из ваших самых настойчивых просьб как выполненные, но мы еще не закончили. На подходе еще больше новостей".

Когда именно? Все указывает на то, что это должно произойти на официальной презентации Assassin's Creed Shadows, которая будет проходить в рамках Ubisoft Forward в ближайшее время, 10 июн

На фоне списка, который представила французская компания, некоторые пользователи попытались угадать, какие запросы еще не выполнены в отношении Assassin's Creed Shadows, указав, например, на эпизоды, действия которых происходят в настоящем, и которые показывают, что произошло после событий в Valhalla.

-12
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
r23dom

да все последние игры юбисофт, делаются только по просьбам фанатов.....свитбейби

7
Пользователь ВКонтакте

Да, да, это по просьбам трудящихся негр и баба экстремисты. Никаких сомнений // Александр Ковалёв

4
Schong Di
самых настойчивых просьб

Что-то по дизлайкам не видно в ютуб что исполнили, по прежнему черный недосамурай имеется.

1
Serj77777

Ubisoft,большинство людей предпочли бы играть за самурая японца,а не за негра с дредами,который больше похож на продавца крэком. Ubisoft плевать на ваши запросы и именно поэтому,это самая ненавистная игроками компания.Если этот темнокожий бро окажется педерастом,ненавидеть Ubisoft будут даже пролетающие мимо голуби.)

1
Аристов--Черный

Ещё есть какие-то фанаты? У них даже просьбы есть? Что это за группа кибер-мазохистов?:)))

1
MrGamerDad

Паркур нормальн

0
211186

А ниггера так и не убрали

0
Макс Макс 007
0
Evzard

А что вам афрогомосапиенс не нравится? Может он 13тый сын императора Японии. Просто молния долбанула и чуть-чуть закоптился.

0
SaintsEagle

как показывает практика хейтеры будут ныть так или иначе,

0
ka27

Пусть хоть одну просьбу исполнят... например уберут негра-самурая

0