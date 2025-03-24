Assassin's Creed Shadows в Британии: лучше Monster Hunter Wilds, но не дотянула до Valhalla

Журналист и аналитик Кристофер Дринг поделился свежей статистикой по продажам Assassin’s Creed Shadows в Великобритании. Согласно его данным, игра стала крупнейшим розничным релизом 2025 года в стране, обойдя Monster Hunter Wilds.

Однако до рекордов Assassin’s Creed Valhalla (2020) новинка не дотянулась. В своё время «Вальгалла» даже сумела обойти Call of Duty: Black Ops Cold War, чего Shadows пока достичь не удалось.

При этом игра показывает впечатляющие результаты. За неделю её розничные продажи превзошли физический тираж Star Wars Outlaws за три месяца.

Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series. За это время её аудитория уже превысила 2 миллиона человек.