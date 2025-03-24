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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 1 248 оценок

Assassin's Creed Shadows в Британии: лучше Monster Hunter Wilds, но не дотянула до Valhalla

butcher69 butcher69

Журналист и аналитик Кристофер Дринг поделился свежей статистикой по продажам Assassin’s Creed Shadows в Великобритании. Согласно его данным, игра стала крупнейшим розничным релизом 2025 года в стране, обойдя Monster Hunter Wilds.

Однако до рекордов Assassin’s Creed Valhalla (2020) новинка не дотянулась. В своё время «Вальгалла» даже сумела обойти Call of Duty: Black Ops Cold War, чего Shadows пока достичь не удалось.

При этом игра показывает впечатляющие результаты. За неделю её розничные продажи превзошли физический тираж Star Wars Outlaws за три месяца.

Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series. За это время её аудитория уже превысила 2 миллиона человек.

-9
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
samosan

Так вальхалла как раз про британию,а во всех странах охотнее всего берут игры про местную историю.

8
Max Rolens

Не во всех)))

-1
samosan Max Rolens

Речь про нормальные игры.Всякие смуты не в счёт.Как и произведения откровенно страну обсирающие.

0
OPen man samosan

а как же ассассин Орлов? не помню его ажиотажа.

-1
samosan OPen man

Плохая игра,где ассасин спасает дочку царя от злых коммунистов и уходит жить в хорошие США.Ещё бы у нас ажиотаж был.

3
OPen man samosan

хорошо что я играть не стал))))

-1
Контроллер ПСК

Цифры, где цифры Билли? Тезисы уровня "в три раза" запихайте себе в гузно и по-глубже, ибо коли продаж нету, надо хвастать пустопорожним трёпом? Рука-лицо!

7
Max Rolens

Верим.( Данные с Gamalytic )

1
goodneighbor

Это только по Стиму?

0
Max Rolens goodneighbor

Вроде он собирает данные со стима за весь период активности и анализирует их и на фоне этого дает заключительную оценку.

По поводу Uplay нужно просто учитывать, что на него приходится 20% продаж от это сумы ( так как есть очень большой процент, который не любит покупать игры где либо помимо основной площадки ( где есть у них большая библиотека игр))

На консолях продажи нужно умножить... то есть, как это но печально,но более 2м продаж у них есть, но это все еще не выгода и даже не выход в 0.Хотя новости они плодят неплохо, для поднятия инвестиционного интереса к себе.

При этом незабываем по подписке, которая не дает почти не какой выгоды, а только тупые цифры онлайна.

0
goodneighbor Max Rolens

Если бы это были именно продажи, то они уже во всю хвалились бы этим, а так везде упоминается только количество игроков, цифру которую можно нагнать через ботов и раздачу ключей.

-1
Max Rolens goodneighbor

Тут я с тобой полностью согласен)

0
goodneighbor Max Rolens

Пошли слухи, что на нигроссасина потратили до 900 миллионов (!!!)

-5
Odesseet

Я искренне негодую что еще не было ни одного патча. А меж тем багрепортов до утра)

0
Mirabell Ivsi

Это признать что игра не совершенна, они не будут с этим спешить.

0
Odesseet Mirabell Ivsi

Да это и так очевидно. Мне искренне интересно на каких машинах тестируются игры после которых они пишут системные требования,ибо зачастую это не соответствует действительности

0
UndisturbedDelbert

Где обнова. Или событие в игре. Кроме анимуса. Как по мне она лучьше Valhalla

0
Gvik74
0
sa1958

Обалдеть.

0
SuperciliousGoodwin

Ну что ж, юбисофт на это и надеялись сделать скандальную игру настолько, что её очень многие игроки не только её купили но и говорили только о ней. Вот что делает зависть когда смотришь что у твоего соседа квартира выглядит лучшее чем твоя. Я это про рокстар с её гта.

-2
Беккер5443

Походу всех покупателей зомбировали, для того чтоб купить эту игру.

-1
Gvik74 Беккер5443
Походу всех покупателей зомбировали, для того чтоб купить эту игру.

Я даже знаю кто их зомбировал :

0
UnfamiliarBeyonce

Игра отличная, с удовольствием

-4
Контроллер ПСК

Логвинов, перелогинься! )))

0
Беккер5443

Ага как Mirage да тоже суперская?

0
Беккер5443

Для пиратов шок будет если в Assassins Creed Shadows добавять сборку файлов дебаг как было в Mirage.

0
Константин335 Беккер5443

Мираж была неплохая, возвращение можно сказать к первым частям в серии

-2
Беккер5443 Константин335

Вылетает игра часто из за debug.

0
Light of Tfuth

Как эта серия не меняется из года в год может быть лучше, если гейсофт не умеет в качество, а только пиарить БЛМ структуру.

-6
JohnTornton

как это не меняется? сравни все части, там каждые 2-3 не похожи на другие

2
Light of Tfuth JohnTornton

Похожи, даже древние анимации один в один

-3
Gvik74 Light of Tfuth

Ну, конвеер одних и тех же механик - некоторым людям нравится ( Не спрашивай - почему, я сам хз )... Но тут подъехала к конвееру - DEI программа... И да, пустить на конвеер DEI - это полный *****.

0
Господин Лидер Assassin

Покупайте все игру, аппайте свои компы, для игры надо минимум 2070 - 3070 - 4070, покупайте минимум 2к мониторы на 27" и играйте, кайфуйте, игра на сотню часов шикарного исследования, и запомните, вы либо под конем как Хейтеры, либо на Коне как истинные Ассасины!

-16
TheDenStark

Базированный комментарий, ничего не скажешь

-6
My life is a game

Ты мне так и не ответил в той теме
Попробую в этой

почему ты преподносишь её как имбу везде?

игра норм, но не супер шедевр же

я тоже купил, но игра в целом на 6-7-8 в зависимости от любви к франшизе

Или она для тебя действительно 100 из 10?

0
Константин335 My life is a game

Да мне кажется он троллит просто в каждой теме

1
Carissa7517 Константин335

По-любому

0
Left Behind.PG

Харош)))

1