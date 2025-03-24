Assassin's Creed Shadows в Британии: лучше Monster Hunter Wilds, но не дотянула до Valhalla

Журналист и аналитик Кристофер Дринг поделился свежей статистикой по продажам Assassin’s Creed Shadows в Великобритании. Согласно его данным, игра стала крупнейшим розничным релизом 2025 года в стране, обойдя Monster Hunter Wilds.
Однако до рекордов Assassin’s Creed Valhalla (2020) новинка не дотянулась. В своё время «Вальгалла» даже сумела обойти Call of Duty: Black Ops Cold War, чего Shadows пока достичь не удалось.
При этом игра показывает впечатляющие результаты. За неделю её розничные продажи превзошли физический тираж Star Wars Outlaws за три месяца.
Assassin’s Creed Shadows вышла 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series. За это время её аудитория уже превысила 2 миллиона человек.
Так вальхалла как раз про британию,а во всех странах охотнее всего берут игры про местную историю.
Не во всех)))
Речь про нормальные игры.Всякие смуты не в счёт.Как и произведения откровенно страну обсирающие.
а как же ассассин Орлов? не помню его ажиотажа.
Плохая игра,где ассасин спасает дочку царя от злых коммунистов и уходит жить в хорошие США.Ещё бы у нас ажиотаж был.
хорошо что я играть не стал))))
Цифры, где цифры Билли? Тезисы уровня "в три раза" запихайте себе в гузно и по-глубже, ибо коли продаж нету, надо хвастать пустопорожним трёпом? Рука-лицо!
Верим.( Данные с Gamalytic )
Это только по Стиму?
Вроде он собирает данные со стима за весь период активности и анализирует их и на фоне этого дает заключительную оценку.
По поводу Uplay нужно просто учитывать, что на него приходится 20% продаж от это сумы ( так как есть очень большой процент, который не любит покупать игры где либо помимо основной площадки ( где есть у них большая библиотека игр))
На консолях продажи нужно умножить... то есть, как это но печально,но более 2м продаж у них есть, но это все еще не выгода и даже не выход в 0.Хотя новости они плодят неплохо, для поднятия инвестиционного интереса к себе.
При этом незабываем по подписке, которая не дает почти не какой выгоды, а только тупые цифры онлайна.
Если бы это были именно продажи, то они уже во всю хвалились бы этим, а так везде упоминается только количество игроков, цифру которую можно нагнать через ботов и раздачу ключей.
Тут я с тобой полностью согласен)
Пошли слухи, что на нигроссасина потратили до 900 миллионов (!!!)
Я искренне негодую что еще не было ни одного патча. А меж тем багрепортов до утра)
Это признать что игра не совершенна, они не будут с этим спешить.
Да это и так очевидно. Мне искренне интересно на каких машинах тестируются игры после которых они пишут системные требования,ибо зачастую это не соответствует действительности
Где обнова. Или событие в игре. Кроме анимуса. Как по мне она лучьше Valhalla
Обалдеть.
Ну что ж, юбисофт на это и надеялись сделать скандальную игру настолько, что её очень многие игроки не только её купили но и говорили только о ней. Вот что делает зависть когда смотришь что у твоего соседа квартира выглядит лучшее чем твоя. Я это про рокстар с её гта.
Походу всех покупателей зомбировали, для того чтоб купить эту игру.
Я даже знаю кто их зомбировал :
Игра отличная, с удовольствием
Логвинов, перелогинься! )))
Ага как Mirage да тоже суперская?
Для пиратов шок будет если в Assassins Creed Shadows добавять сборку файлов дебаг как было в Mirage.
Мираж была неплохая, возвращение можно сказать к первым частям в серии
Вылетает игра часто из за debug.
Как эта серия не меняется из года в год может быть лучше, если гейсофт не умеет в качество, а только пиарить БЛМ структуру.
как это не меняется? сравни все части, там каждые 2-3 не похожи на другие
Похожи, даже древние анимации один в один
Ну, конвеер одних и тех же механик - некоторым людям нравится ( Не спрашивай - почему, я сам хз )... Но тут подъехала к конвееру - DEI программа... И да, пустить на конвеер DEI - это полный *****.
Покупайте все игру, аппайте свои компы, для игры надо минимум 2070 - 3070 - 4070, покупайте минимум 2к мониторы на 27" и играйте, кайфуйте, игра на сотню часов шикарного исследования, и запомните, вы либо под конем как Хейтеры, либо на Коне как истинные Ассасины!
Базированный комментарий, ничего не скажешь
Ты мне так и не ответил в той теме
Попробую в этой
почему ты преподносишь её как имбу везде?
игра норм, но не супер шедевр же
я тоже купил, но игра в целом на 6-7-8 в зависимости от любви к франшизе
Или она для тебя действительно 100 из 10?
Да мне кажется он троллит просто в каждой теме
По-любому
Харош)))