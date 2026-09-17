Assassin's Creed Shadows впервые получила максимальную скидку 60% в Steam - предложение только для двух изданий игры

Ubisoft запустила новую скидочную кампанию на Assassin’s Creed Shadows в цифровом магазине Steam. В рамках текущей распродажи игра впервые получила максимальную скидку 60%, однако предложение распространяется не на все доступные издания проекта.

Со скидкой 60% предлагаются Standard Edition и Digital Deluxe Edition, тогда как Premium Edition получила скидку 55%. В состав Digital Deluxe Edition помимо основной игры входит дополнительный цифровой контент, а Premium Edition также включает расширение Claws of Awaji, новый регион, оружие, навыки и более 10 часов дополнительного контента.

Assassin’s Creed Shadows вышла на ПК в марте 2025 года. Действие игры разворачивается в феодальной Японии, а игрокам доступны два главных героя с разными стилями прохождения — синоби Наоэ и самурай Ясукэ. Первый персонаж делает ставку на скрытность, паркур и использование различных приспособлений, тогда как второй ориентирован на открытые сражения и тяжёлое оружие.

Игроки могут исследовать открытый мир, выполнять задания, развивать обоих персонажей, собирать снаряжение и вербовать союзников со специализированными навыками. При выполнении большинства заданий можно самостоятельно выбирать, кем из двух протагонистов воспользоваться.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.