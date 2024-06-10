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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 400 оценок

Assassin's Creed: Shadows выйдет на Mac и iPad в этом году

Gutsz
Новости

Apple расширяет своё присутствие в игровой индустрии, предоставляя разработчикам продвинутые инструменты для выпуска их проектов на устройствах компании. В последнее время на iPhone, iPad и Mac стало выходить больше игр с поддержкой рейтрейсинга, и компания продолжит двигаться в сторону геймерского сообщества. Уже в этом году на Mac выйдут Control и Prince of Persia: The Lost Crown. А самым главным релизом станет ожидаемый экшен с открытым миром Assassin's Creed: Shadows, который будет доступен на устройствах Apple в день мировой премьеры.

В рамках WWDC 2024 разработчики из студии Ubisoft сообщили, что обновлённый инструментарий от Apple значительно расширяет возможности авторов игр. Это позволяет им легко портировать разрабатываемые проекты на устройства Apple и включать в них такие популярные технологии, как трассировка лучей и многие другие функции.

Также компания сообщила, что собирается выпустить Assassin's Creed: Shadows на Mac и iPad одновременно с другими платформами. При этом игра сохранит высокий уровень детализации на всех устройствах и обеспечит высокую производительность даже на iPad последних поколений.

Все игры, которые в ближайшее время выйдет на Mac:

  • Dead Island 2;
  • Control;
  • Palworld;
  • Resident Evil 7 и Resident Evil 2;
  • RoboCop: Rogue City;
  • Sniper Elite 4;
  • Prince of Persia: The Lost Crown.

Релиз Assassin's Creed: Shadows состоится 15 ноября на ПК и консолях.

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Kostya Bashmakov

везде лишь бы не в стиме

(с)калософт

3
Smusi

Интересно, а есть какие-то с графонием игры Аля ассасин, которые выпускаются только для маков и айфонов?

0
Rorschach93

а почему под снеп драгон 8 ген 3 такие игры не выходят, толку что трассировка есть, если игр нет

0
ExquisiteUrick

раньше все говорили что консоли тормозят развитие игр, я не в курсах, но разве что б выпустить на айпад не придеться урезать на корневом уровне ?

0
wdymBro

После геймплейного трейлера интерес к игре нулевой, и это у меня, фаната серии который прошел все что юбисофт покушать приносила из ассасинов.

-1
Шедевральный AC Shadow

Херовый из тебя фанат ))

2
wdymBro Шедевральный AC Shadow

Ну я терпел, из всей серии мне сильно не понравилась только синдикат, и не особо понравилась ориджинс, но то что они показали в трейлере для теней это уже просто пк пародия на мобильный гейминг, это слишком.

1
Шедевральный AC Shadow wdymBro

Да они нихрена, считай, и не показали. Надо ждать полноценный геймплей или выход игры. С этого трейлера ничего не понятно. Лично я не могу терпеть ИСТОКИ

0
ViscousNetharion wdymBro

А анимации Вальгаллы тебе значит норм заехали?)

0
wdymBro ViscousNetharion

Они такие же как в двух прошлых частях, паркур там не очень, но к общему качеству анимок претензий у меня нет.

0