Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2 - релиз состоится 2 декабря

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Shadows, новая часть культовой серии, выйдет на Nintendo Switch 2 уже 2 декабря. Это станет первым случаем, когда современная часть франшизы появится на консоли Nintendo.
В игре поклонники смогут погрузиться в атмосферу феодальной Японии, управляя двумя персонажами — синоби Наоэ и самураем Ясуке. Версия для Switch 2 получит поддержку сенсорного управления в меню и функцию кросс-прогресса, позволяющую переносить сохранения между платформами.
Выход Assassin’s Creed Shadows на новой консоли Nintendo станет важным событием как для фанатов серии, так и для владельцев Switch 2 — раньше крупные игры Ubisoft подобного масштаба обходили платформу стороной.
Это не Ассасин и этой мусорке для дегройдов на такой же мусорной ретро платформе и место
Ubisoft пытаются оживить труп
Про киберпук тоже самое говорили. У редов получилось. Не идеал конечно но стало вполне нормально по сравнению с релизом. Если бы юбики немного обрезали территорию и уплотнили свой супер открытый мир то тоже стало бы веселее. Между замками которые они наводняют своими аномалиями и головоломками огромные расстояния где ничего нет. Для старта игры это катастрофа потому что быстрое перемещение невозможно а скакать можно по 20-30 минут в полной пустоте. Не каждый выдержит такой бдсм.
С оптимизацией скорее всего будет порядок, по крайней мере порт Star Wars Outlaws игрался и выглядел на NS2 вполне добротно
хороших игр много не бывает