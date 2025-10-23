ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 176 оценок

Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2 - релиз состоится 2 декабря

IKarasik IKarasik

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Shadows, новая часть культовой серии, выйдет на Nintendo Switch 2 уже 2 декабря. Это станет первым случаем, когда современная часть франшизы появится на консоли Nintendo.

В игре поклонники смогут погрузиться в атмосферу феодальной Японии, управляя двумя персонажами — синоби Наоэ и самураем Ясуке. Версия для Switch 2 получит поддержку сенсорного управления в меню и функцию кросс-прогресса, позволяющую переносить сохранения между платформами.

Выход Assassin’s Creed Shadows на новой консоли Nintendo станет важным событием как для фанатов серии, так и для владельцев Switch 2 — раньше крупные игры Ubisoft подобного масштаба обходили платформу стороной.

Комментарии:  5
The Path to Yourself

Это не Ассасин и этой мусорке для дегройдов на такой же мусорной ретро платформе и место

Exit 8

Ubisoft пытаются оживить труп

GrievingRennick

Про киберпук тоже самое говорили. У редов получилось. Не идеал конечно но стало вполне нормально по сравнению с релизом. Если бы юбики немного обрезали территорию и уплотнили свой супер открытый мир то тоже стало бы веселее. Между замками которые они наводняют своими аномалиями и головоломками огромные расстояния где ничего нет. Для старта игры это катастрофа потому что быстрое перемещение невозможно а скакать можно по 20-30 минут в полной пустоте. Не каждый выдержит такой бдсм.

RAMFALL

С оптимизацией скорее всего будет порядок, по крайней мере порт Star Wars Outlaws игрался и выглядел на NS2 вполне добротно

WerGC

хороших игр много не бывает