Assassin's Creed Shadows выйдет на Nintendo Switch 2 - релиз состоится 2 декабря

Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Shadows, новая часть культовой серии, выйдет на Nintendo Switch 2 уже 2 декабря. Это станет первым случаем, когда современная часть франшизы появится на консоли Nintendo.

В игре поклонники смогут погрузиться в атмосферу феодальной Японии, управляя двумя персонажами — синоби Наоэ и самураем Ясуке. Версия для Switch 2 получит поддержку сенсорного управления в меню и функцию кросс-прогресса, позволяющую переносить сохранения между платформами.

Выход Assassin’s Creed Shadows на новой консоли Nintendo станет важным событием как для фанатов серии, так и для владельцев Switch 2 — раньше крупные игры Ubisoft подобного масштаба обходили платформу стороной.