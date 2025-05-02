Assassin's Creed Shadows вызывает у многих игроков скуку из-за "синдрома Валгаллы"

Хотя Assassin's Creed Shadows должна была привнести свежесть в серию, многие геймеры уже начали чувствовать усталость от этой формулы. В социальных сетях все чаще раздаются голоса недовольства.
В частности, фанаты сравнивают новую часть с Assassin's Valhalla, упрекая ее в схожей структуре мира (разделенного на регионы, исследуемые в рамках основных сюжетных линий), перегруженности активностью и невыразительной сюжетной линии. Игроки называют это явление «синдромом Валгаллы» - ситуацией, когда, несмотря на первоначальный энтузиазм по поводу огромного игрового мира, стремительно наступает скука.
Один из пользователей Reddit признался, что, хотя поначалу его увлек мир Shadows, со временем игра превратилась в «хаотичную карту, которую нужно очистить», а сюжетная часть потеряла свою увлекательность. По словам других пользователей, их разочаровывает переизбыток маркеров, побочных миссий и скудность ярких моментов в средней части сюжетной кампании.
Для борьбы с усталостью советуют включить в игре функцию исследования с помощью гида и мгновенных убийств, делать перерывы и заниматься только тем, что вам нравится, чтобы побороть усталость.
Хотя Shadows должна была стать очередным шагом вперед в серии, Ubisoft, похоже, не удалось избежать вторичности и перегруженности контентом. Изменится ли это в Assassin's Creed Hexe? Пожалуй, мы узнаем об этом только через 2-3 года.
мне на оборот нравтся мир иследовать все секреты разгадывать
Мне Вальгалла понравилась
И кто глупее? Тот кто повторяет свои тупые решения из раза в раз или тот кто платит первому деньги в надежде на какие-то изменения? Скучно им, блин. А вы на что вообще надеялись?
Внимательным и рассудительным людям это было ясно ещё до релиза игры. То что защитники Юбиков называли предвзятостью, было очевидным выводом из увиденного в промо, опыта предыдущих игр и направления политики компании.
Порриджи переоткрыли для себя Синдром Юбисофт.
Для меня это вообще это был финиш просто, потому что игру (Влагаллу) то я дурак купил, денег жалко, поэтому давился, но проходил. В итоге 270 часов в стиме наиграно, последнее дополнение так и не осилил (которое Даун Рагнарека) и после этого я словил игровую импотенцию на добрых пол года.
у меня Этот сидром был ещё с "Одиссеи"
Ну и жрите то что дали юбики😂
Ничо себе, "отточенная" формула опять вызывает недовольство? Пока лохи платят деньги, эта формула будет использоваться. И кто в этом виноват? Юбики? Нет, хавающие лохи)
Кого они обманывают? Ради вышек и играют.
У меня такое чувство возникло ещё в Origins, карту не хотелось зачищать. Собственно после этого я и бросил серию.
Достаточно было просто сделать линейный сюжет, дать возможность отключить эти идиотские уровни сложности врагов и все было бы норм.
да неужели. серьезно. есть предпосылки что ыблесофт сделает что-то другое? никогда такого не было и вот опять. кто бы мог подумать. у ыблесофта же все игры разные. а ассассины так вообще рознятся. в трейлере так наверное шутер показывали. вот ...ибонасты... и таких целые армии.
Никогда такого не было, и вот опять.
Хз про какой там синдром вальгаллы речь... вальгалу я прошел полностью, а шэдоус бросил спустя 45 часов.