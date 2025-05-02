Assassin's Creed Shadows вызывает у многих игроков скуку из-за "синдрома Валгаллы"

Хотя Assassin's Creed Shadows должна была привнести свежесть в серию, многие геймеры уже начали чувствовать усталость от этой формулы. В социальных сетях все чаще раздаются голоса недовольства.

В частности, фанаты сравнивают новую часть с Assassin's Valhalla, упрекая ее в схожей структуре мира (разделенного на регионы, исследуемые в рамках основных сюжетных линий), перегруженности активностью и невыразительной сюжетной линии. Игроки называют это явление «синдромом Валгаллы» - ситуацией, когда, несмотря на первоначальный энтузиазм по поводу огромного игрового мира, стремительно наступает скука.

Один из пользователей Reddit признался, что, хотя поначалу его увлек мир Shadows, со временем игра превратилась в «хаотичную карту, которую нужно очистить», а сюжетная часть потеряла свою увлекательность. По словам других пользователей, их разочаровывает переизбыток маркеров, побочных миссий и скудность ярких моментов в средней части сюжетной кампании.

Для борьбы с усталостью советуют включить в игре функцию исследования с помощью гида и мгновенных убийств, делать перерывы и заниматься только тем, что вам нравится, чтобы побороть усталость.

Хотя Shadows должна была стать очередным шагом вперед в серии, Ubisoft, похоже, не удалось избежать вторичности и перегруженности контентом. Изменится ли это в Assassin's Creed Hexe? Пожалуй, мы узнаем об этом только через 2-3 года.