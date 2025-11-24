Assassin's Creed Shadows займет более 62 ГБ на Nintendo Switch 2

Nintendo раскрыла, сколько места будет занимать Assassin's Creed Shadows на консоли Nintendo Switch 2: согласно официальным данным японской компании, игре Ubisoft потребуется 62,8 ГБ свободного места на гибридной консоли.

По сравнению с версиями Shadows для PC и PS5, где размеры составляют соответственно порядка 115 ГБ и 102 ГБ, это значительно меньше, вероятно, за счет более низкого разрешения и пониженного качества графики. В частности, Digital Foundry указали на ряд компромиссов в плане качества визуальных эффектов, но чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, стоит сначала дождатся выхода версии для Switch 2.

Напоминаем, что Assassin's Creed Shadows выйдет на Switch 2 на следующей неделе, 2 декабря.