Авторы Assassin's Creed Shadows объясняют причину добавления в игру пресловутой желтой краски

Пресловутая желтая краска в качестве подсказки стал объектом травли и насмешек по отношению к разработчикам, которые, по мнению части игроков, не могут без него обойтись из-за плохо проработанного дизайна уровней. При этом сторонники решения указывают на его преимущества, в частности, лучшую структуру геймплея. К последнему лагерю относится и Ubisoft, доказавшая это недавно на примере Star Wars: Outlaws.
Не обошлось без желтой краски и в Assassin's Creed Shadows, а причину ее появления озвучил Джонатан Дюмон, креативный директор игры. Как выяснилось, это связано с обыденностью жизни - во время тестирования игроки иногда терялись в пространстве, не зная, что на ту или иную стену можно взобраться
Поначалу у нас ее не было [желтой краски], пока игроки на тестировании не стали испытывать трудности с поиском путей при прохождении скрытых троп [необязательная паркур-активность ]. В игре достаточно пышное и насыщенное окружение, поэтому нужно было дать им немного ориентиров.
Желтая краска на этих скрытых тропах выглядит примерно так:
Решение, которое, кажется, устроит всех, как сторонников, так и противников присутствия желтой краски в играх, - это соответствующая опция ее отключения. Ее нет в Assassin's Creed Shadows, что удивительно, учитывая, что под давлением игроков Ubisoft все же добавила ее в вышеупомянутую Star Wars Outlaws.
Возможно, это просто вопрос времени, хотя опция выключения желтой краски была добавлена спустя три дня после релиза Star Wars Outlaws, а в случае с Assassin's Creed Shadows прошло уже более двух недель.
То есть в какой-то необязательной активности, где нужно пройти обозначенный маршрут, этот маршрут выделили краской, что как бы логично, но мочегонной прессой/ютуберами это подано так, будто краска там везде, и теперь из-за стадного воя, особенно не игравших, приходится дергать разработчиков чтоб ответили на очевидный вопрос. Совсем поехавшие уже
Если бы у игры был нормальный геймдизайн уровней, тогда эта жёлтая краска была бы без надобности для выделения маршрута. В Ассасине Единство 2015 года почему-то можно прекрасно ориентироваться в очень сложном многоэтажном мегаполисе 18 века. Нет жёлтой краски вообще нигде на маршрутах. Все маршруты легко быстро находятся, благодаря крутому дизайну уровней. Жёлтую краску добавляют только тогда, когда у игры проблемы с геймдизайном, либо если разработчики считают свою аудиторию очень глупыми игроками. В нормальной ситуации жёлтая краска не нужна в играх в таком огромном количестве, как в Shadows.
Скажем так. Пометить жёлтым ключевые точки ещё Ок. Но когда тебе помечают жёлтым практически весь маршрут целиком, как в Shadows, это значит у игры проблемы с дизайном.
Причём здесь стадо? Я просто сравниваю нового Ассасина со старыми. В старых ассасинах НЕ было так много пометок маршрута. В Shadow с этими метками переборщили. Скажем, вижу я узкий лаз в пещеру... нафига мне флажёк вешают над лазом? Нафига мне на выходе с другой стороны землю мажут жёлтой краской? Я чё глазами своими не вижу, что там есть лаз? Эти метки портят впечатление от игры, ибо в таком большом количестве смотрятся инородным элементом - они лишние в 90% случаев в Shadow.
А если бы этим тестировщикам дали какой нибудь Элден Ринг?!))) Они бы по кругу ходили что-ли?!))
Так в элдене своя жёлтая краска
В Элдене белая сопля всю игру тебя провожает, своего рода GPS
хорошему геймдизайну не нужна желтая краска
для зумер
помню в старых играх нулевых из-за "хорошего" геймдизайна я тупо днями ходил и не мог открыть дверь например или найти проход,я согласен что желтая краска такое себе,но это лучше чем часами искать че кого куда,в нулевые была такая проблема,ты просто тупо не знаешь куда идти и что делать
Неудивительно) // Александр Феоктистов
наоборот все на месте(для тупых стараются)
Жёлтая краска — это объекты, с которыми может взаимодействовать только Яоэ, белая - только негр. Но мне это не помогло, потому что я у тупой и пытался за негра залезть на вышку, а за девку подвинуть огромный ящик.
Самая бесячая шляпа последниз релизов держат игроков за идиотов раньше небыло этого и нормально всë было в RE4 ремейк еë столько будто отдельного типа нанимали для покраски на каждом углу. Ладно вы еë засунули в игру а отключить в настройках ума не хватает видимо
Для особо тупых))
Опять всё обдристали желторотики ))
Если игроки не понимают, с чем можно взаимодействовать, а с чем нет, значит у игры очень убогий геймдизайн в целом всего и вся. Вся эта жёлтая краска не нужна, когда у тебя, особенно с левел дизайном, всё в полном порядке.
Почему-то в Assassin's Creed: Единство в 2015 году не нужна была никакая жёлтая метка. Я как игрок прекрасно ориентировался в мире игры, не смотря на всю его сложную многоэтажную архитектуру огромного города Париж. Раньше не было никаких заметных меток. Неужели Ubisoft разучились в геймдизайн? Это печально.
Я тут подумал и вроде как не могу вспомнить, чтоб были эти жёлтые метки в Одиссеи и Истоках. Не, ну, может и были, может я просто не помню. Суть в том, что в Shadows этими метками везде так много всего помечено, что такое ощущение, будто игроков за полных дураков держат. Это ведь катастрофа, если игроку придётся самостоятельно искать вход, думает Ubisoft. Ну и нафига тогда нужен открытый мир, если игроку не разрешается самостоятельно находить секреты мира? Всё заранее помечено. Деградация западного АААААААААА игростроя прям тотальная. Точка.
хз, мне нравится желтая краска
я от игру жду что она проведет меня за ручку и будет развлекать меня
тем более за мои бабки
Да, согласен. В то же время я не прочь, когда надо искать пути. Смотря в какой игре, так сказать. Где упор идет в сюжет и постановку, то конечно лишний раз грузиться и отвлекаться в дебри геймплея не хочется.
можно сделать опциональной, вроде в сталкер 2 можно отключать и включать желтую краску