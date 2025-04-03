Авторы Assassin's Creed Shadows объясняют причину добавления в игру пресловутой желтой краски

Пресловутая желтая краска в качестве подсказки стал объектом травли и насмешек по отношению к разработчикам, которые, по мнению части игроков, не могут без него обойтись из-за плохо проработанного дизайна уровней. При этом сторонники решения указывают на его преимущества, в частности, лучшую структуру геймплея. К последнему лагерю относится и Ubisoft, доказавшая это недавно на примере Star Wars: Outlaws.

Не обошлось без желтой краски и в Assassin's Creed Shadows, а причину ее появления озвучил Джонатан Дюмон, креативный директор игры. Как выяснилось, это связано с обыденностью жизни - во время тестирования игроки иногда терялись в пространстве, не зная, что на ту или иную стену можно взобраться

Поначалу у нас ее не было [желтой краски], пока игроки на тестировании не стали испытывать трудности с поиском путей при прохождении скрытых троп [необязательная паркур-активность ]. В игре достаточно пышное и насыщенное окружение, поэтому нужно было дать им немного ориентиров.

Желтая краска на этих скрытых тропах выглядит примерно так:

Решение, которое, кажется, устроит всех, как сторонников, так и противников присутствия желтой краски в играх, - это соответствующая опция ее отключения. Ее нет в Assassin's Creed Shadows, что удивительно, учитывая, что под давлением игроков Ubisoft все же добавила ее в вышеупомянутую Star Wars Outlaws.

Возможно, это просто вопрос времени, хотя опция выключения желтой краски была добавлена спустя три дня после релиза Star Wars Outlaws, а в случае с Assassin's Creed Shadows прошло уже более двух недель.